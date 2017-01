Chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết dùng 2 con dấu khác nhau

UBND TP Phan Thiết nơi sử dụng song song 2 con dấu mới và cũ - Ảnh: Ng.Nam

Hồ sơ vụ việc cho thấy vào ngày 23-11-2016, ông Phan Đức Tuyên - chánh văn phòng UBND TP Phan Thiết - có văn bản gửi các cơ quan ban ngành thông báo con dấu mới của UBND TP Phan Thiết có hiệu lực từ ngày 23-11-2016.

Tuy nhiên, điều lạ là con dấu mới này lại được ông Trần Hoàng Khôi - phó chủ tịch UBND TP - sử dụng trước đó để đóng dấu vào các quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Cụ thể là quyết định số 890 ngày 30-3-2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường THCS Trưng Vương; quyết định số 1895 ngày 4-7-2016 phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 4 công trình Trường tiểu học Mũi Né 4 (2 phòng); quyết định số 2144 ngày 28-7-2016 phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 3 xây lắp công trình và thiết bị công trình kho lưu trữ hồ sơ địa chính đất đai; quyết định 3371 ngày 24-10-2016 phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn công trình Trường tiểu học Bình Hưng…

Các gói thầu ở những quyết định trên có tổng trị giá vốn đầu tư hàng tỉ đồng.

Trong lúc ông Khôi sử dụng con dấu chưa có hiệu lực nêu trên thì ông Đỗ Ngọc Điệp - chủ tịch UBND TP - vẫn sử dụng con dấu cũ.

Cụ thể trong văn bản 152 ngày 15-11-2016 gửi Ban thường vụ Thành ủy Phan Thiết xin ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện các công trình trọng điểm năm 2016 và dự kiến các công trình trọng điểm năm 2017, ông Điệp ký tên và đóng con dấu cũ.

Con dấu mới chưa có hiệu lực do phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết Trần Hoàng Khôi sử dụng trước ngày 23-11-2016 - Ảnh: Ng.Nam

Đặc điểm nhận biết các con dấu cũ và mới mà chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết sử dụng song song với nhau là con dấu cũ ghi tắt “U.B.N.D thành phố Phan Thiết”, con dấu mới ghi rõ “Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết”.

Một cán bộ có chức trách Công an tỉnh Bình Thuận cho biết theo nghị định 58/2001, 31/2009 của Chính phủ, thông tư 07/2010 của Bộ Công an về quản lý và sử dụng con dấu, thì tổ chức, doanh nghiệp sau khi nộp con dấu cũ mới được cơ quan công an cấp chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới để sử dụng.

Đến ngày 21-11-2016, Công an tỉnh Bình Thuận mới tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới của UBND TP Phan Thiết, sau đó ngày 23-11-2016 UBND TP có văn bản gửi các cơ quan ban ngành trong tỉnh thông báo con dấu mới có hiệu lực từ ngày 23-11-2016.

Chiều 16-1, một vị lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ủy ban đã gửi văn bản yêu cầu UBND TP Phan Thiết báo cáo sự việc trên trước ngày 23-1 rồi tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

NGUYỄN NAM