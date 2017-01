Công an vô cớ “vây bắt” và đánh 5 người, 2 người nhập viện

TTO - Không bắt được người bán số đề, lực lượng công an đã cự cãi với dân, rồi huy động gần cả chục người mặc quân phục “vây bắt” và đánh 5 người, làm 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Bà Sáu khóc kể lại việc công an vô cớ bắt con bà rồi đánh đập gây trọng thương - Ảnh: BỬU ĐẤU

Khoảng 17g30 ngày 2-1, 3 người xông vào nhà bà Nguyễn Thị Sáu (55 tuổi) ở ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, An Giang.

Lúc này, anh Lê Minh Hoàng (35 tuổi, con bà Sáu, có nhà sát vách) bước qua và xảy ra cãi vã với 3 người này. Sau đó, Hoàng dùng xe 3 bánh trẻ con đuổi nhóm này đi.

Khoảng 30 phút sau, Công an xã Định Mỹ huy động gần 10 người mặc quân phục bao vây nhà bà Sáu và Hoàng với lý do Hoàng chống người thi hành công vụ.

Theo bà Sáu, sau khi bao vây nhà, có người dùng súng điện bắn chỉ thiên.

Khi Hoàng vừa bước ra thì 2 công an xã lao vào quật ngã Hoàng, còng hai tay ra phía sau, lôi ra giữa đường phía trước nhà và đánh đập.

Lúc này, Lê Minh Trung (30 tuổi, con trai bà Sáu) vừa tắm xong bước ra cũng bị công an xã dùng dùi cui, ba trắc đánh ngã rồi còng tay, đưa ra cặp mé lộ như Hoàng.

Anh Nghị, Khang và Tân (từ trái qua) đã chứng kiến toàn bộ vụ việc và là nạn nhân bị công an xã bắt, đánh vô cớ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bà Sáu kể: "Tôi hỏi: Con tôi bị tội gì mà mấy chú đánh đập như vậy?, nhưng không ai trả lời. Lát sau, ông Trần Minh Thái, phó Công an xã, chỉa súng điện vào tôi nói: Bà la nữa tôi bắt bà luôn về tội chống người thi hành công vụ”.

Nhóm công an này còn bắt thêm 3 người mà không rõ lý do là Lê Hữu Nghị (28 tuổi), Nguyễn Văn Khang và Lê Hữu Tân (đều 23 tuổi). Đến khoảng 21g cùng ngày mới thả về.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện Chợ Rẫy thì Hoàng bị “chấn thương đầu và chấn thương phần mền cổ”. Hiện tại Hoàng mới chuyển qua khoa chấn thương chỉnh hình, còn Trung đang nằm ở Bệnh viện An Giang.

Anh Hoàng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 7-1, đại tá Nguyễn Văn Hiếu, trưởng Công an huyện Thoại Sơn, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện đã cử cán bộ điều tra toàn bộ vụ việc, lấy lời khai các bên và nhân chứng, xác định trong vụ này công an xã đã sai.

“Mấy anh công an xã này nhào vô tính bắt người bán số đề nhưng không có chứng cứ mà còn cự cãi rồi huy động lực lượng mang theo roi điện và công cụ hỗ trợ để bắt là không đúng. Hiện tại, tôi đang chờ giám định tỉ lệ thương tật để xử lý các công an xã. Còn đối với bà Sáu, địa phương đã cử cán bộ đến tận nhà xin lỗi. Nếu bà không chấp nhận thì vài ngày tới tôi sẽ trực tiếp gặp gia đình” - đại tá Hiếu nói.

BỬU ĐẤU