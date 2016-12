5 nhân viên bảo vệ rừng phá đầm tôm bà Ánh Ngọc hầu tòa

Diễn biến vụ việc

- Năm 2015, bà Ánh Ngọc cùng nhiều nông dân ở xã Phước An liên tục gửi đơn kêu cứu, tố cáo cát tặc khai thác trên sông Thị Vải gây ô nhiễm, làm tôm chết, trong đó có việc ban quản lý rừng buông lỏng quản lý.

Ngày 5-9-2015, bà Ngọc cùng một số người dân tiếp tục ngăn chặn một sà lan cát được cho là vi phạm và yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật phải lập biên xử lý sà lan này.

- Ngày 26-2-2016, lực lượng bảo vệ rừng đưa hàng chục nhân viên vào phá đầm tôm của bà Ngọc và một công trình xây dựng được cho là trái phép nhưng không có quyết định cưỡng chế. Bà Ngọc tố cáo và PV báo Tuổi Trẻ vào cuộc.

- Ngày 19-4, bà Ngọc được công an xã Phước An mời lên làm việc về vụ "liên quan bảo vệ lâm trường” nhưng sau đó bị công an còng tay, bắt giam đưa về Công an huyện Nhơn Trạch với lí do “chống người thi hành công vụ” do liên quan việc bà cản trở, đòi lập biên bản không cho đưa sà lan cát vi phạm vào bờ xử lý ngày 5-9-2015.

- Báo Tuổi Trẻ lên tiếng, Tỉnh ủy Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ việc. Sau đó các cơ quan bảo vệ pháp luật khẳng định bà Ngọc bị oan sai. Sau khi bị bắt tạm giam 4 ngày, bà được thả.

- Tháng 6-2016, hội đồng kỷ luật Viện KSND tỉnh Đồng Nai công bố quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Chí Hà (phó Viện trưởng VKND huyện Nhơn Trạch) và ông Phạm Hùng Chinh - kiểm sát viên, vì kiểm sát hồ sơ vụ án bà Ngọc “chống người thi hành công vụ” không chặt chẽ, dẫn đến việc ký lệnh phê chuẩn bắt giam oan bà Ngọc 4 ngày. Bà Trương Bùi Nhã Linh - Viện trưởng Viện KSND huyện Nhơn Trạch bị phê bình, rút kinh nghiệm.

- Tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định kỷ luật cách chức phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch đối với thượng tá Trương Quốc Hiếu và thiếu tá Nguyễn Văn Sơn - Đội phó Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch.

Thiếu tá Sơn là người trực tiếp điều tra, lấy lời khai và đề xuất bắt giam bà Ngọc. Thượng tá Hiếu với vai trò là phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngọc về hành vi “Chống người thi hành công vụ” không đúng pháp luật.