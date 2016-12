Vợ tử tù Hàn Đức Long 11 năm kêu oan cho chồng

Do sức khỏe còn yếu nên ông Hàn Đức Long không thể ngồi nói chuyện được lâu, vợ ông là bà Mai phải thường xuyên túc trực chăm sóc - Ảnh: Nam Trần

Từ sáng sớm đến tối 21-12, ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Hàn Đức Long chật cứng người dân đến thăm hỏi, chia vui sau đằng đẵng 11 năm xa cách vì ông Long đi ở tù.

Kêu oan cho chồng

Người được gia đình, dòng họ tin tưởng giao trọng trách đi tìm cách minh oan cho ông Long là ông Nguyễn Văn Tính (56 tuổi, người em con ông chú).

Thời gian đầu, ông Tính cùng bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) mang đơn đến các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang.

Thời gian sau bà Mai sức yếu, suy sụp, ông Tính lọ mọ đi một mình, khi thì đi xe máy, khi đón xe đò từ nhà xuống TP Bắc Giang, rồi đi Hà Nội gửi đơn. “Ở đâu nhận đơn là chúng tôi lại có thêm niềm hi vọng” - ông Tính nói.

Hơn 11 năm trời bỏ tiền túi đi kêu oan cho anh, có những khi kinh tế của gia đình kiệt quệ nhưng ông Tính cũng không từ bỏ. Hai con ông đi làm thuê, người phụ hồ, người làm mộc được bao nhiêu tiền ông đều lấy làm lộ phí đi kêu oan.

“Có lúc nhà hết sạch tiền tôi định bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ đến anh mình chịu oan trong tù tôi lại đi vay tiền khắp nơi, anh em tôi còn có người bán cả đất để có tiền cho chúng tôi đi kêu oan” - ông Tính nhớ lại.

Để tiện việc gửi đơn kêu oan cho chồng, dù sức yếu, bà Mai cùng con trai út là Hàn Đức Trọng cũng bỏ quê lên Hà Nội làm phụ hồ.

Sức khỏe yếu, vác bao ximăng còn khó nhưng bà Mai cứ lầm lũi làm, từ xách vữa, gánh gạch, xây, trát hồ bà đều làm hết miễn sao có tiền.

Khi ông Long bị bắt, con gái lớn 16 tuổi, con trai 15 tuổi. Bà Mai kể hơn 11 năm qua mẹ con bà không chỉ phải chịu đắng cay, nhọc nhằn kiếm tiền đi kêu oan mà còn phải chịu sự dè bỉu của người đời.

“Tôi chịu nhục bao nhiêu cũng được nhưng tôi thấy có lỗi nhất là các con đi học cũng bị bạn bè cười chê. Thằng con út vì xấu hổ quá nên phải nghỉ học ở nhà, đứa con lớn thì phải vào tận miền Trung bế con thuê cho người ta” - bà Mai kể.

Ngày cưới con gái, để con được bằng chị bằng em, bà Mai lấy hình cũ của ông Long mang ra tiệm nhờ người ta ghép vào ảnh cưới cho đầy đủ gia đình.

“Hôm xảy ra vụ việc cháu Yến bị hãm hại, tôi là người ở bên cạnh chồng. Lúc ông ấy đi xát gạo, lúc ông ấy ở nhà đều trong tầm mắt của tôi. Buổi tối nghe loa phát thanh thông báo cháu Yến mất tích, chồng tôi còn cầm đèn pin cùng người dân trong xóm soi khắp nơi. Tôi biết rõ như vậy nên dù có chết tôi cũng phải cố đi kêu oan cho ông ấy” - bà Mai trần tình.

Không đủ chứng cứ buộc tội ông Long

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Văn Tuấn - chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Bắc Giang - cho biết cơ quan này đã ban hành ba quyết định gồm: quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội hiếp dâm, trả tự do cho bị can Hàn Đức Long; quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Hàn Đức Long và quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hàn Đức Long bị khởi tố về tội “giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em”, trả tự do cho ông Long.

Quyết định cũng yêu cầu công an tỉnh, chính quyền địa phương khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hàn Đức Long theo quy định của pháp luật.

Trả lời về công tác giải quyết vụ việc trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết theo quy định của Luật bồi thường trách nhiệm nhà nước, ông Long có thể trực tiếp hoặc thông qua luật sư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khôi phục danh dự, yêu cầu xem xét việc bồi thường.

“Được trở về nhà cũng giống như tôi được tái sinh một lần nữa. Với tôi bây giờ cảm giác vẫn như là đang mơ” - ông Long chuyện trò với những người hàng xóm.

Mừng, xúc động nhưng ông Long cho biết không tránh khỏi cảm xúc buồn tủi khi chứng kiến những mất mát mà gia đình ông phải gánh chịu suốt 11 năm ông ngồi tù với tội danh giết người, hiếp dâm trẻ em.

“Mỗi lần vợ đến thăm, tôi luôn động viên bà ấy phải giữ gìn sức khỏe chờ ngày tôi được minh oan. Tôi luôn tin rằng mình sẽ được minh oan nhưng tôi không nghĩ nó lại lâu đến vậy. Tôi mang ơn, mắc nợ vợ tôi nhiều lắm, cuộc đời này tôi biết ơn bà ấy. Những tháng ngày sắp tới tôi sẽ tìm cách bù đắp cho vợ và con cháu vì tôi mà họ phải chịu quá nhiều thiệt thòi” - ông Long nói.

Diễn biến vụ án Tối 26-6-2005, thi thể một cháu bé ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được tìm thấy. Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức phụ nữ trên địa bàn. Cơ quan điều tra nhận được đơn của bà Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long đã hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra đã bắt giam Hàn Đức Long. Sau đó, ông Long đã thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu bé. 11 năm qua, trải qua hai phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội. Bản án cũng đã hai lần được xử giám đốc thẩm. Trong lần giám đốc thẩm vụ án lần hai năm 2014, hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra làm rõ sáu vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án. Ngày 20-12, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra với ông Long.

THÂN HOÀNG