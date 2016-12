55 giờ truy tìm băng cướp dùng súng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

TTO - Từ camera của tiệm vàng và camera an ninh của người dân hai bên đường, công an đã lần ra manh mối của băng cướp trong lúc gần như không xác định được dấu vết tại hiện trường.

Nguyễn Hồng Khắc (cầm đầu) và Võ Tấn Quốc (phải), nghi can trong vụ cướp - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 19-12, công an tỉnh Tây Ninh cho biết sau khi bắt được bốn nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng (huyện Gò Dầu, Tây Ninh), cơ quan điều tra đã thu giữ được số vàng bị cướp cùng nhiều vật dụng băng cướp sử dụng để cướp.

Tới 21g40 ngày 18-12, sau hơn 55g liên tục truy bắt băng cướp, nghi phạm cuối cùng - được xác định cầm đầu, tổ chức vụ cướp là Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) - đã ra đầu thú.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 18g sau khi gây án, hai nghi phạm đầu tiên là Lê Đăng Khoa (Khoa máu lạnh, 26 tuổi) và Lê Văn Phương (22 tuổi, em Khoa) bị bắt giữ. Trong ngày 18-12, hai nghi phạm cuối cùng là Võ Tấn Quốc (22 tuổi) và Nguyễn Hồng Khắc đã lần lượt đầu thú.

Dùng súng cướp trong nháy mắt

Khoảng 13g ngày 16-12, khu vực thuộc ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu khá vắng vẻ, tiệm vàng Kim Phụng chỉ có chị chủ tiệm đang trông con nhỏ và coi cửa hàng.

Phía ngoài, bốn thanh niên mặt đeo khẩu trang kín mít, mang bao tay đi trên hai xe máy dừng lại trước cửa. Cả hai xe nổ máy, chỉ một thanh niên ngồi lại trên xe, ba người còn lại bất ngờ lao ào phía tiệm vàng, người rút súng, người rút kiếm, người rút dùi cui khống chế chủ tiệm.

Một người dùng súng khống chế chủ tiệm vàng, xịt hơi cay khi nạn nhân bỏ chạy, hai người còn lại dùng kiếm, dùi cui đập bể tủ kiếng và gom vàng trưng bày bỏ vào bao mang theo sẵn.

Theo lời kể của nạn nhân, do quá hoảng sợ, chưa kịp suy nghĩ về an toàn nên đã la lên cầu cứu, khi bị xịt hơi cay vào mặt thì cả hai mẹ con ho sặc sụa, chị quỳ xuống ôm con.

Nghe tiếng kêu cứu, người nhà chạy tới, chứng kiến cảnh chị T và con đang bị khống chế, trên tay băng cướp là súng, dùi cui, kiếm, chưa kịp định thần thì cả nhóm đã chạy ra phía ngoài - nơi xe nổ sẵn, đồng bọn đang chờ để tẩu thoát.

Nhiều người dân quanh khu vực nghe tiếng kêu cứu cũng định chạy ra bắt cướp nhưng băng cướp tay lăm lăm vũ khí, thái độ hung hẵn sẵn sàng ra tay với ai cản đường nên không ai dám lao vào.

Băng cướp sau đó chạy theo hướng từ huyện Gò Dầu về huyện Trảng Bàng, hướng về TP.HCM và mất dấu. Chỉ trong vòng vài phút, cả băng cướp vào tiệm vàng, cướp vàng rồi tẩu thoát mà không gặp trở ngại nào.

Hiện trường không dấu vết

“Gần 10 năm trôi qua, kể từ khi băng cướp khét tiếng do Nguyễn Văn Nhãn (59 tuổi, ngụ Tây Ninh, gây ra nhiều vụ cướp tiệm vàng, cướp được gần 1.000 lượng vàng) cầm đầu bị bắt, đây là vụ cướp tiệm vàng đầu tiên xảy ra tại địa bàn này. Công an tỉnh Tây Ninh phải huy động toàn lực lượng để tập trung truy tìm băng cướp này”, đại tá Lý Hồng Sinh, Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết.

Ngay sau đó, công an huyện Gò Dầu và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Tây Ninh lập tức tới hiện trường để thu thập dấu vết nhằm tìm ra tung tích của băng cướp táo tợn này. Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường gần như bằng bằng không.

Tất cả các đối tượng đều bịt khẩu trang, đeo bao tay nên không có khả năng nhận dạng được các thành viên của băng cướp.

Ban chuyên án được thành lập ngay sau vụ cướp, đại tá Lý Hồng Sinh làm trưởng ban, đại tá Phùng Đức Duân - trưởng công an huyện Gò Dầu - làm phó ban và những cán bộ, trinh sát kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm nhất được huy động để khẩn trương phá án.

Một thành viên của ban chuyên án đánh giá: “Các đối tượng thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao, điều nghiên kỹ, đánh giá khả năng phản kháng của nạn nhân, chọn thời điểm bất ngờ nhất để ra tay.

Khâu chuẩn bị của băng nhóm này cũng hết sức kỹ càng, từ việc trang bị súng, dùi cui, kiếm, phân chia vai trò người canh gác và nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài.

Những người ra tay trực tiếp cũng làm hết sức nhanh gọn, người tấn công, khống chế nạn nhân, người đập tủ kính, gom vàng chạy trốn chi trong khoảng ba phút, không có chút dấu vết nào để lại hiện trường. Điều này chứng tỏ các đối tượng có kinh nghiệm, tập dợt trước và vô cùng liều lĩnh”.

Kháng nghiệm hiện trường chỉ xác định mất khoảng 10 lượng vàng 18K, vì chính chủ nhà cũng chỉ xác định tương đối như vậy chứ không biết con số chính xác.

Sức mạnh của camera giám sát

Một thành viên ban chuyên án chia sẻ: “Hiện trường không dấu vết khiến ban chuyên án đau đầu, lo lắng. Không dấu vết thì không có định hướng rõ ràng để triển khai các hướng điều tra.

Tuy nhiên, một tài liệu quý giá là hệ thống camera an ninh giám sát của tiệm vàng đã sơ bộ nhận dạng các thành viên băng cướp, màu quần áo, màu xe, chủng loại xe và hướng chạy trốn của các đối tượng.

Toàn bộ hệ thống camera trên trục đường băng cướp tẩu thoát được công an Tây Ninh trích xuất dữ liệu, hình ảnh để lần theo từng bước đi của băng cướp này.

Lần lượt các camera của người dân ven đường đã cung cấp khoảng không gian, thời gian mà băng cướp bỏ lại các vật dụng như áo khoác, khẩu trang, bao tay. Đặc điểm nhận dạng của các đối tượng cũng bắt đầu có manh mối dễ dàng hơn”.

Theo lời của một thành viên ban chuyên án, từng vật dụng của băng cướp bỏ lại đã được các tổ công tác của công an tỉnh Tây Ninh huy động người đi thu thập, cuối cùng xác định hướng chạy trốn của băng cướp này dừng lại ở huyện Trảng Bàng.

Từ những hình ảnh thu thập được, cùng với điểm dừng của băng cướp, ban chuyên án đánh giá băng nhóm này có mối quan hệ hoặc là người ở huyện Trảng Bàng và bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm, truy xét.

Chỉ trong 24g đầu tiên, với các hình ảnh trích xuất từ camera, thông tin người dân cung cấp và hồ sơ nghiệp vụ có sẵn, danh tính, nhận dạng, hình ảnh của bốn đối tượng khả nghi là Khoa, Phương, Quốc và Khắc đã được ban chuyên án dựng lên và phát lệnh bắt khẩn cấp, “bắt nóng” ngay khi phát hiện.

Khép kín vòng vây

Sau khi xác định được các thành viên băng cướp, đánh giá khu vực lẩn trốn, toàn bộ lực lượng của phòng hình sự, công an hai huyện Gò Dầu, Trảng Bàng được huy động làm nhiều tổ phối hợp để đón lõng, bao vây từng vị trí mà các đối tượng có thể lẩn trốn.

“Sáng 17-12, khi phát hiện dấu hiệu hai anh em Khoa, Phương xuất hiện tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Trảng Bàng, tổ công tác được phân công mai phục tại đây đã cả đêm không ngủ, tính toán các phương án bắt giữ đối tượng an toàn cho cả người bị bắt lẫn người đi bắt”, thành viên ban chuyên án kể.

Khi hai anh em Khoa, Phương ở trong nhà nghỉ, bất ngờ bị các trinh sát ập vào bắt giữ, không kịp phản ứng. Lúc này, cả hai còn đang phê thuốc sau một đêm “đập đá” ăn mừng "thành quả" vụ cướp.

Bắt giữ được Khoa, Phương nhưng cả hai một mực không thừa nhận tham gia vụ cướp và không khai ra đồng phạm. Sau khoảng 6g đấu trí với cơ quan điều tra, anh em Khoa, Phương đã khai nhận. Khắc, Quốc dù đã được xác định trước đó, nhưng chỉ khi có lời khai của Khoa, Phương mới đầy đủ dữ liệu, thông tin và vai trò của từng thành viên băng nhóm này.

Cơ quan điều tra xác định Khắc là nghi phạm cầm đầu, chuẩn bị toàn bộ vũ khí, hung khí và lên kịch bản tổ chức vụ cướp. Khắc bỏ trốn cùng toàn bộ số vàng cướp được và vẫn còn mang theo vũ khí. Các địa điểm Khắc, Quốc có khả năng lẩn trốn đều bị theo dõi, bao vây.

Tới chiều 18-12, khi vòng vây đã siết chặt, ban chuyên án thuyết phục gia đình Quốc liên lạc, động viên đối tượng này ra đầu thú. Biết không thể trốn được nữa, Quốc đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ. Tiếp theo là Khắc khi biết không thể lẩn trốn đã ra đầu thú tối 18-12.

Theo lời khai ban đầu, băng cướp do Khắc cầm đầu, đã tính toán chi li từng khâu và chuẩn bị đầy đủ vũ khí, hung khí để chờ thời điểm ra tay. Để chuẩn bị gây án, Khắc đã dùng tiền chuộc chiếc xe gắn máy đang cầm cố tại một tiệm cầm đồ trước đó cùng anh em Phương, Khoa và Quốc cướp tiệm vàng.

Sau khi cướp xong, bỏ trốn, Khắc lại mang xe tới cầm cố và lấy tiền về, coi như bằng chứng ngoại phạm để đánh lừa cơ quan điều tra nếu có đầu mối dẫn tới mình.

Thưởng nóng ban chuyên án 20 triệu đồng Ngày 18-12, đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định khen thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án về những thành tích xuất sắc trong quá trình phá án, bắt giữ các nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng. Đại tá Phương đánh giá cao các nỗ lực của ban chuyên án và đề nghị các thành viên ban chuyên án tiếp tục tập trung cao độ, huy động toàn bộ lực lượng truy bắt các đối tượng gây ra vụ cướp và thu hồi tang vật vụ án.

