Liên tục mất tiền trong thẻ ATM lúc nửa đêm

Trước tình trạng tội phạm thẻ diễn biến phức tạp, NH Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các NH tăng cường công tác cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội, đồng thời phối hợp với cơ quan công an, lực lượng an ninh, trật tự địa phương trong công tác phòng chống tội phạm liên quan ATM. Ngoài ra, các NH phải đảm bảo an ninh và an toàn ATM, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ dài ngày 30-4 và 1-5 sắp tới.