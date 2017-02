Có nên lùi áp dụng tiêu chuẩn khí thải? 

Nhiều nước đã áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 Theo Bộ GTVT, ở nhiều nước trên thế giới, tiêu chuẩn về nhiên liệu thường đi trước tiêu chuẩn về khí thải như: Singapore hiện đang áp dụng tiêu chuẩn nhiên liệu mức Euro 5; Malaysia áp dụng tiêu chuẩn nhiên liệu mức Euro 4 từ năm 2016; Thái Lan áp dụng tiêu chuẩn nhiên liệu mức Euro 4 từ năm 2015; Campuchia, Indonesia cũng áp dụng Euro 4 từ năm 2017. Đối với phương tiện cơ giới, hiện Hàn Quốc, Hong Kong đã áp dụng Euro 5; Trung Quốc áp dụng Euro 4 trên toàn quốc, Euro 5 tại một số thành phố lớn; Ấn Độ áp dụng Euro 3 trên toàn quốc, Euro 4 tại một số thành phố lớn; Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines áp dụng Euro 4... Nhiều chất ô nhiễm giảm mạnh trong Euro 4 Bộ GTVT cho biết tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hay 4... là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất ô nhiễm có trong khí thải do Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên Hiệp Quốc quy định hoặc do Liên minh châu Âu áp dụng. Theo Petrolimex, các loại xăng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 sẽ có hàm lượng chì cho phép tối đa 0,0005 k/l, trong khi Euro 2 lên tới 0,013 g/l. Xăng tiêu chuẩn Euro 4 cũng chỉ cho phép thải ra hàm lượng lưu huỳnh (tác nhân gây ô nhiễm môi trường và hao mòn động cơ) tối đa 50 mg/kg, thấp hơn 7 lần so với xăng chuẩn Euro 2 (350 mg/kg). N.An