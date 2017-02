Số lượng giảm mạnh, hoa tết vẫn ế ẩm, vì sao?

Trồng theo đơn đặt hàng, người trồng hoa Đà Lạt thắng lớn Ông Phan Thanh Sang, phó chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, khẳng định toàn bộ hoa phục vụ thị trường tết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương và Đức Trọng) đã xuất bán gần như hết sạch trong những ngày cận tết. Theo ông Sang, ngoài lý do nguồn cung giảm do tác động của thời tiết, năm nay đa số nông dân trồng hoa tết tại Đà Lạt đều sản xuất theo đặt hàng của các vựa hoa, thương lái ở các địa phương khác. Nhiều người trồng hoa cũng không tập trung cho hoa cắt cành mà đầu tư thêm cho hoa chậu như hoa ly ly, cẩm tú cầu, thu hải đường, oải hương... “Nhờ sản phẩm hoa đa dạng, người mua có nhiều lựa chọn, giá hoa phù hợp nhu cầu từng phân khúc thị trường nên sản xuất bao nhiêu bán hết bấy nhiêu và bán hết trước ngày đóng cửa vườn và ngày 27 tháng chạp” - ông Sang nói. Ông Hồ Ngọc Dinh (nông dân làng hoa Thái Phiên, TP Đà Lạt) cũng cho biết hoa tết Đà Lạt tiêu thụ tốt do nông dân chủ động liên kết với thương lái, vựa hoa. Nông dân xác định mức giá ngay đầu vụ, sau đó thỏa thuận hợp tác để ràng buộc trách nhiệm bên chủ vườn và người mua. Do đó hoa xuất bán ngay từ đầu vụ, những ngày cận tết chỉ thu hoạch, hoạt động mua bán không ồn ã như mọi năm.