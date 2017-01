Thời tiết kỳ lạ, hoa tết mang họa

Phú Yên: mất mùa hoa tết do lũ Nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh ngoại ô TP Tuy Hòa - vựa hoa, cây cảnh lớn nhất Phú Yên - cũng đang đứng ngồi không yên vì mai rất ít nụ. Ông Năm Hợi (xã Bình Kiến) - chủ vườn mai hơn 1.000 chậu - cho biết thời tiết những tháng cuối năm mưa nhiều và kéo dài, cây bị “no” nước nên mai có nhiều nụ đen và khô, dễ bị rụng và khó nở nếu thời tiết trở lạnh. “Mai thưa nụ nên bị các thương lái chê, xem xong rồi bỏ đi. Giờ này mọi năm tui đã bán được cả trăm chậu mai, nhưng năm nay vẫn chưa bán được chậu nào” - ông Hợi lo lắng. Trong khi đó, vào các đợt mưa lũ cuối năm vừa qua, vùng trồng hoa layơn rộng hàng chục hecta ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) bị chìm trong nước, gốc hoa bị xói lở, trơ củ trên ruộng. Theo ông Lê Văn Phiện - phó chủ tịch UBND xã Bình Ngọc, trong hơn 42ha cây trồng trên địa bàn bị ngập trong đợt lũ vừa qua có 30ha hoa layơn, thiệt hại ước tính khoảng 5 tỉ đồng. Khánh Hòa: lo vốn cho vụ hoa tết năm sau Phần lớn diện tích trồng hoa tết tại phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa) và huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cũng bị mất trắng sau các đợt lũ lớn vào cuối năm 2016. Ông Trần Minh Tự, người trồng hoa lâu năm tại Ninh Giang, cho biết hơn 50% trong số 2.000 chậu hoa tết của gia đình ông đã bị cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua, số còn lại cũng bị úng ngập nên hư lá chân, nụ không nở. Theo ông Huỳnh Chiếm Đạt - phó chủ tịch UBND phường Ninh Giang, phường đã gửi văn bản xin hỗ trợ đất tái sản xuất cho bà con trồng hoa để sớm có đất làm vụ hoa mới. Ông Hồ Ngọc Tường (Cam Lâm) cho biết gia đình ông cũng bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng do hơn 3.000 chậu hoa cúc đều bị hư hại sau đợt lũ. “Mùa hoa tết năm nay, gia đình tôi hoàn toàn mất trắng, hoa không có để bán. Thấy giá hoa tăng mạnh mà tiếc đứt ruột” - ông Tường nói. Quảng Nam: chất lượng hoa kém Nhiều nhà vườn trồng quất bán tết tại Hội An cho biết vào thời điểm này mọi năm nhà vườn đã bán hết quất cho thương lái, nhưng năm nay nhiều hộ vẫn còn tồn đọng cả nửa vườn. Chỉ tay vào vườn quất với hàng trăm gốc, ông Nguyễn Văn Liêm (nhà vườn phường Thanh Hà) cho biết mọi năm số quất này chủ yếu được đưa đi tiêu thụ tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi..., nhưng năm nay một số khách sỉ báo hủy đơn hàng dù giá bán đã thấp hơn năm ngoái. Theo bà Nguyễn Thị Vân - trưởng Phòng kinh tế TP Hội An, do mưa lũ kéo dài, quất không đẹp bằng các năm, trái xanh và nhỏ hơn. Trong khi đó, các loại hoa khác như mai, cúc, mãn đình hồng, thược dược cũng có nguy cơ nở không đúng dịp tết, từ nay đến tết nếu không có nắng là không nở nụ. Huế: không có hoa để bán Nhiều nhà vườn tại các địa bàn chuyên trồng hoa như xã Phú Mậu (huyện Phú Vang), xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền)... cho biết hầu như không có hoa để bán bởi mưa lạnh, phần lớn các loại hoa cúc, hoa layơn... đều chết sạch. Ông Dương Quang (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) cho biết hơn 2/3 trong số 9.000 cây hoa cúc vàng của gia đình ông đã bị thối rễ và chết sau đợt mưa kéo dài cuối năm rồi. “Cùng thời điểm này năm ngoái, rất đông thương lái từ khắp nơi đổ về cánh đồng trồng hoa này xem và đặt cọc mua hoa bán tết. Nhưng hiện nay thi thoảng chỉ có vài người đến xem hoa. Thấy cúc chết gần hết, chỉ còn lèo tèo vài cây còi cọc nên họ cũng bỏ đi hết, không đặt cọc luôn” - ông Quang cho biết.