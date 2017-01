Muốn bán cá ngừ, phải bảo vệ cá heo

Quy định nghiêm ngặt về bảo vệ cá heo Theo quy định “An toàn cá heo”, các doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà máy chế biến cá ngừ xuất khẩu ngoài việc phải cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ thủy sản còn phải có giấy chứng nhận của thuyền trưởng tàu khai thác khẳng định không có lưới vây hay thiết bị khai thác nào khác để bao vây cá heo suốt chuyến đi đánh bắt cá ngừ; không có con cá heo nào bị giết hoặc bị gây thương tích nghiêm trọng... Tất cả thuyền trưởng các tàu khai thác cá ngừ cũng bắt buộc phải có chứng chỉ hoàn tất khóa học “Đào tạo an toàn cá heo dành cho thuyền trưởng”. Cùng với các yêu cầu trên, Cục Nghề cá biển quốc gia Hoa Kỳ còn đưa ra cả một “rừng” quy định chi tiết trong quá trình đánh bắt trên biển để bảo vệ cá heo. Trong đó có yêu cầu các thuyền trưởng và ngư dân phải phân loại ngay trên biển phần cá ngừ đã khai thác không an toàn với cá heo (trường hợp mẻ lưới có cá heo bị chết hoặc bị thương tích nặng). Khi đưa cá lên tàu bảo quản cũng phải tách biệt số cá ngừ đánh bắt theo mẻ lưới có cá heo bị chết hoặc bị thương tích với số cá ngừ an toàn...