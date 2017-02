Sai phạm nghiêm trọng tại Đại học Tân Tạo

Sinh viên làm thủ tục chuyển trường tại Trường đại học Tân Tạo - Ảnh: M.G.

Theo kết luận thanh tra, cơ cấu tổ chức của trường đã và đang hoạt động chưa đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trường có hàng loạt sai phạm từ cơ cấu tổ chức hoạt động đến tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Đội ngũ giảng viên thiếu, rất nhiều người chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trường chưa công khai học phí theo quy định, niêm yết học phí bằng ngoại tệ - vi phạm các quy định về ngoại hối.

Tuổi Trẻ từng phản ánh trong hai bài viết “Trường ĐH Tân Tạo: học phí tăng vọt, cấp bằng sai quy định” và “Trường ĐH Tân Tạo tiếp tục cấp bằng kiểu… Mỹ”.

Bị đình chỉ vẫn tuyển sinh

Năm 2015, trường xác định tuyển 500 chỉ tiêu bậc ĐH. Trường xét tuyển căn cứ vào kết quả THPT, điểm thi THPT quốc gia và phỏng vấn. Có 161 thí sinh nhập học, trong đó ngành y đa khoa có 152 sinh viên, công nghệ sinh học 8, ngôn ngữ Anh 1. Bảy ngành còn lại không tuyển được thí sinh nào.

Năm 2016 có 142 thí sinh nhập học, chín ngành không tuyển được thí sinh nào. Đáng chú ý là năm 2015, trường này vẫn thông báo tuyển sinh đối với ngành kỹ thuật công trình xây dựng vốn đã bị Bộ GD-ĐT có quyết định đình chỉ tuyển sinh từ năm 2013.

Thậm chí trường này tự ý gọi trúng tuyển 18 sinh viên dự bị ngành y đa khoa. Theo thanh tra bộ, đây là những đối tượng không có trong đề án tuyển sinh của trường.

Trong hồ sơ nhập học của sinh viên, trường giữ cả bản chính học bạ và bằng tốt nghiệp THPT. Thanh tra bộ cho rằng việc giữ bản chính học bạ và bằng tốt nghiệp của sinh viên là trái quy định của quy chế tuyển sinh.

Không chỉ công tác tuyển sinh, việc quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng cũng có nhiều sai phạm.

Kết luận thanh tra, theo quyết định năm 2011 của Bộ GD-ĐT, nhiều ngành của trường được xây dựng theo chương trình đào tạo của ĐH Duke (Mỹ) nhưng tại thời điểm thanh tra, trường chưa cung cấp được minh chứng các chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo chương trình của ĐH Duke.

Đối với ngành y đa khoa, chương trình đào tạo được Trường ĐH Y Hà Nội thẩm định và đề nghị “phải viết lại chương trình theo góp ý của hội đồng và theo chương trình khung”. Năm 2013, hội đồng thẩm định yêu cầu trường phải chỉnh sửa để hoàn thiện chương trình. Thế nhưng tại thời điểm thanh tra, trường vẫn chưa chỉnh sửa trong khi đã tuyển sinh và đào tạo bốn khóa ngành y đa khoa.

Trong khi đó, về công tác quản lý đào tạo, trường chưa ban hành quy định về đào tạo, chưa thực hiện đúng quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục ĐH. Một sai phạm nghiêm trọng khác của trường là việc cấp bằng tốt nghiệp trái quy định.

Trong số 57 sinh viên đã tốt nghiệp, trường đã cấp bằng cho 23 sinh viên. Bằng tốt nghiệp do chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng khoa học của trường ký, không phải hiệu trưởng như quy định. Thanh tra bộ cho rằng việc cấp phát văn bằng này là trái với thông tư về mẫu bằng tốt nghiệp ĐH.

Thiếu giảng viên

Theo kết luận thanh tra, đội ngũ giảng viên của trường vừa thiếu vừa chưa đáp ứng các yêu cầu đối với giảng viên ĐH. Các ngành kỹ thuật điện - điện tử, khoa học máy tính, sinh học ứng dụng, tài chính ngân hàng, kế toán, kinh doanh quốc tế đều thiếu giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành. 3/5 khoa hiện không có trưởng khoa.

Trường có 14 giảng viên có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp chưa thực hiện công nhận tương đương văn bằng. 55 giảng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Hội đồng khoa học và đào tạo của trường được thành lập với 14 thành viên, nhưng theo kết luận thanh tra, việc thành lập và tổ chức hoạt động chưa đúng quy định của Luật giáo dục đại học. Trường đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chưa đúng quy định theo điều lệ trường ĐH. Cơ cấu tổ chức của trường cũng có vấn đề.

Sau khi nhiệm kỳ 2011-2016 kết thúc, trường đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An đề nghị công nhận hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 10 người, do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm chủ tịch. Tuy nhiên, do hồ sơ không có đủ thành phần theo đúng quy định nên HĐQT chưa được công nhận.

Từ tháng 8-2015 đến nay trường không có hiệu trưởng, việc điều hành do ba phó hiệu trưởng thực hiện.

Năm học này trường đột ngột tăng mạnh học phí khiến sinh viên bức xúc và làm đơn kêu cứu gửi khắp nơi.

Từ năm học 2016-2017, học phí ngành y đa khoa tăng đến 2.000 USD, từ 4.122 lên 6.122 USD/năm (tăng gần 50%). Nếu tính luôn chi phí ăn, ở ký túc xá thì mức học phí này tương đương 7.000 USD, trong khi từ năm 1 đến năm 3 mức học phí chỉ là 5.000 USD.

Trường thu phí học lại 3.060 USD/môn, thi lại 1.020 USD/môn. Điều này khiến sinh viên lo lắng về khả năng chi trả và đã làm đơn kêu cứu gửi Bộ GD-ĐT, các cơ quan truyền thông.

Thanh tra bộ cho biết trường chưa thực hiện đúng quy định về công khai mức học phí dự kiến cho cả khóa học là trái quy định.

Trường đã có các văn bản cảnh cáo những sinh viên này, mời từng sinh viên lên trường làm việc với ban giám hiệu. Sinh viên khóa 1, 2 ngành y đã đề nghị được chuyển trường. Thanh tra bộ yêu cầu trường dừng ngay việc mời sinh viên lên làm việc.

Tiếp đó, tháng 11-2016 trường có văn bản hướng dẫn chuyển trường đối với sinh viên, trong đó có các điều khoản bắt buộc về thời hạn, bồi thường chi phí đào tạo...

Tháng 1-2017, trường lại có thông báo gửi phụ huynh và sinh viên chuyển trường yêu cầu thanh toán học phí, học bổng trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường (trả bản chính học bạ và bằng tốt nghiệp THPT) gây bức xúc cho sinh viên.

Thanh tra bộ yêu cầu trường chấn chỉnh việc ban hành các văn bản có nội dung không đúng quy định gây bức xúc, làm bất ổn tình hình chung.

Tăng cường thanh, kiểm tra Đại học Tân Tạo Trong kết luận thanh tra, thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị nhiều biện pháp xử lý đối với Trường ĐH Tân Tạo. Thanh tra yêu cầu trường kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường theo đúng quy định, ban hành các văn bản theo đúng thẩm quyền, tuyển bổ sung giảng viên cơ hữu, sửa đổi và cập nhật chương trình đào tạo. Đối với học phí, trường phải thực hiện và duy trì mức học phí các khóa đang đào tạo theo đúng mức học phí tại thời điểm tuyển sinh, trả lại phần học phí đã thu vượt, khắc phục hậu quả nếu có. Công khai mức học phí từng năm và dự kiến cho toàn khóa. Trường rà soát và đề xuất hướng xử lý đối với số sinh viên trúng tuyển dự bị ngành y. Trường phải hoàn trả bản chính hồ sơ nhập học của sinh viên đã thu nhận không đúng quy định. Thanh tra bộ cũng kiến nghị UBND tỉnh Long An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên với Trường ĐH Tân Tạo. Kiến nghị Bộ GD-ĐT phương án xử lý với các ngành không đảm bảo điều kiện về giảng viên cơ hữu, kiểm tra việc thực hiện cấp phát văn bằng của trường. Thanh tra bộ sẽ cùng Vụ Giáo dục ĐH tham mưu trình lãnh đạo bộ phương án xử lý nếu Trường ĐH Tân Tạo không thực hiện đúng các kiến nghị trong kết luận thanh tra.

MINH GIẢNG