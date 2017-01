Năm 2016: một nhóm nghiên cứu có 23 bài báo quốc tế ISI

TTO - Kết quả này thuộc về nhóm nghiên cứu quốc tế vật liệu tiên tiến và cơ học kỹ thuật ĐH Quốc gia Hà Nội, do GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - trưởng phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội - làm trưởng nhóm.

Ảnh chụp màn hình trang http://irgamme.uet.vnu.edu.vn/

10 nghiên cứu sinh trẻ tham gia nhóm nghiên cứu này phần lớn đều ở độ tuổi 8X, 9X.

Ngày 3-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Nguyễn Đình Đức cho biết không ít nghiên cứu của nhóm đi theo hướng khoa học cơ bản ứng dụng, đã cho ra đời những công bố quốc tế, tiếp cận được với chuẩn mực và trình độ của thế giới.

Nhiều bài được đăng trên các tạp chí rất uy tín của ngành cơ học như Composite Structures (Nhà xuất bản Elsevier), Composite Part B: Engineering (Nhà xuất bản Elsevier), International Journal of Mechanical of Sciences (Nhà xuất bản Elsevier), European Journal of Mechanics - A/Solids (Nhà xuất bản Elsevier)...

Được biết, bên cạnh các hướng nghiên cứu truyền thống đã thực hiện các năm trước về ổn định tĩnh và động lực học của các tấm và vỏ vật liệu composite chức năng (FGM), kết cấu tấm và vỏ chịu tác động của tải trọng nổ, năm 2016 nhóm nghiên cứu đã triển khai các hướng nghiên cứu rất mới và hiện đại như vật liệu auxetic (vật liệu có hệ số Poisson âm), nano FGM, tấm và vỏ FGM có vết nứt...

“Song song với các nghiên cứu đạt trình độ quốc tế, nhóm đã tích cực tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước. Giải pháp sử dụng hạt nano titan oxit để trộn vào polymer dùng nâng cao hiệu quả chống thấm trong công nghiệp đóng tàu bằng composite, sau 36 tháng thẩm định, đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích vào năm 2016” - GS Đức chia sẻ.

Như vậy sau năm năm thành lập, nhóm nghiên cứu quốc tế về vật liệu tiên tiến và cơ học kỹ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội đã có khoảng 200 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó có 100 bài báo ISI (một tiêu chí đánh giá khoa học có giá trị), 1 bằng phát minh và 2 bằng sáng chế.

NGỌC HÀ