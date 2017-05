​Thủ tướng: Hết dưa hấu đến thịt lợn, sắp tới cái gì nữa?

Nhận định an ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung được giữ vững nhưng còn nảy sinh một số vụ việc phức tạp như kích động giáo dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vụ việc ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội)…, Thủ tướng lưu ý: “Không thể nói là coi trọng phát triển kinh tế mà coi nhẹ an ninh trật tự xã hội được”.