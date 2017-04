Phát hiện roi điện trong hành lý khách đi máy bay

TTO - Ngày 1-5, đại diện Cảng vụ hàng không sân bay Cần Thơ cho biết vừa bàn giao nam hành khách mang theo đèn pin tích hợp roi điện lên máy bay cho Công an phường Trà An, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ xử lý.

Lực lượng An ninh hàng không sân bay Cần Thơ phát hiện đèn pin tích hợp roi điện trong hành lý của hành khách H - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Khoảng 12h15 ngày 30-4, trong lúc lực lượng an ninh hàng không Cảng hàng không Quốc tế sân bay Cần Thơ soi chiếu kiểm tra, phát hiện trong hành lý hành khách Đỗ Văn H. (ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau, công tác tại Công ty TNHH ĐT-TMDV Thái Tuấn) đi trên chuyến bay VJ462 của hãng Vietjet Air (mã VNA651) có một đèn pin tích hợp dạng roi điện (dạng công cụ hỗ trợ).

Khi bị phát hiện, hành khách H. không xuất trình được giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ nên lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp Cảng vụ hàng không sân bay Cần Thơ lập biên bản vụ việc. Đồng thời lập biên bản bàn giao Công an phường Trà An xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, đại diện Cảng vụ hành không sân bay Cần Thơ khuyến cáo hành khách đi máy bay không nên mang theo các vật dụng sắc nhọn, đèn pin tích hợp roi điện hoặc những vật phóng điện gây uy hiếp đến an toàn hàng không trên chuyến bay.

“Thời gian gần đây lực lượng an ninh hàng không liên tục phát hiện nhiều hành khách vô ý mang theo những vật gây nguy hiểm cho an toàn bay. Những vật dụng nêu trên được rao bán tràn lan trên mạng, vì vậy chúng tôi khuyến cáo hành khách chú ý, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc cho chuyến bay cũng như lịch trình bay”, đại diện cảng vụ sân bay Cần Thơ nói.

HẠNH NGUYỄN