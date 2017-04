Phú Yên 'xẻ thịt' 1.000ha rừng cho 20 dự án

Phá rừng không ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ (!) “Theo tôi, việc bỏ rừng phòng hộ ngay xã An Phú, TP Tuy Hòa để làm các dự án không ảnh hưởng gì tới chức năng phòng hộ, bởi vì người ta sẽ trồng lại. Chắc chắn cũng sẽ phải trồng lại hết. Vì thực chất ra mình có một khu nghỉ hay có một tòa nhà thì nó là những điểm nhấn trong cái rừng đó thôi. Cho nên vẫn là cái rừng đó, vẫn là cái nền đó, nên không sợ. Tôi rất là an tâm cái chuyện này, bởi vì bản thân chủ đầu tư họ có tiền, họ có kiến thức, họ có tâm huyết, họ làm đẹp cho đời, họ giữ thương hiệu của họ. Tôi làm lâm nghiệp mấy chục năm. Mất rừng là gì? Mất rừng là do mình làm than, làm nương rẫy mới mất rừng. Cái người đi chặt gỗ thì họ lựa cái cây đẹp mà chặt, lựa cây giá trị họ chặt, trăm cây như thế họ lựa một cây họ chặt. Cho nên nếu khai thác gỗ thì chất lượng rừng nó chỉ lên xuống chút ít thôi, còn hệ sinh thái rừng hầu như không khác mấy. Rừng phòng hộ ven biển Tuy Hòa nếu người ta có làm thì đó là giải pháp tạm thời. 1-2 năm người ta cũng phải trồng lại cho nó đẹp, đó là điều chắc chắn”. Ông Lê Văn Thứng(chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Phú Yên)