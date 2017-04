Khóa cửa nhốt 6 cán bộ phường, dọa cho nổ bình gas

TTO - Khi tổ công tác vào kiểm tra khu đất nghi bị lấn chiếm, ba mẹ con bà Lệ mở cửa cho vào rồi đóng cửa yêu cầu tổ công tác xuất trình giấy kiểm tra, dọa cho nổ bình gas nếu có ai vào can thiệp.

Ngày 24-4, tin từ công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ hình sự bà Trần Mỹ Lệ và hai con trai Đỗ Thanh Phong (26 tuổi), Đỗ Hoàng Long (22 tuổi, cùng ngụ tổ 11, KP.2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 21-4, nhận được tin báo gia đình bà Lệ lấn chiếm đất của Bệnh viện điều dưỡng, UBND phường Long Bình Tân cử đoàn công tác gồm cán bộ phường, công an, dân quân đến kiểm tra.

Khi tổ công tác đến nơi, bà Lệ mở cửa cho 6 người (trong đó có 2 công an) vào kiểm tra khu đất nghi bị lấn chiếm.

Tuy nhiên, lúc 6 người này vào phía sau nhà, bà Lệ bất ngờ đóng cửa rồi rồi yêu cầu tổ công tác xuất trình giấy kiểm tra nhà.

Lực lượng chức năng giải thích đây là tổ trật tự đô thị đi kiểm tra về công tác xây dựng và yêu cầu bà Lệ mở cửa cho 6 người trong nhà ra ngoài nhưng bà Lệ không chấp nhận.

UBND phường Long Bình Tân đã cử người xuống thuyết phục bà Lệ cùng hai con thả người nhưng bà Lệ không chấp hành.

Sau đó, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cũng xuống giải thích, thuyết phục bà Lệ thả người nhưng bà Lệ vẫn không chấp hành và yêu cầu được được làm việc trực tiếp với giám đốc công an tỉnh, chánh thanh tra tỉnh, đồng thời đe dọa cho nổ bình gas nếu có ai vào can thiệp.

Sau hơn 2 giờ thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng buộc phải khống chế bà Lệ cùng hai con trai để giải thoát 6 cán bộ.

A.L