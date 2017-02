Hàng trăm khách Jetstar Pacific bức xúc vì chậm chuyến hơn 14 tiếng 

Cả trăm hành khách của hãng Jetstar Pacific phải chờ hơn 14 tiếng tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng từ tối 14-2 đến trưa 15-2 - Ảnh: Tiến Thắng

Ngày 15-2, gần 200 hành khách phải đứng nằm vạ vật tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) chỉ vì chuyến bay BL519 của hãng Jetstar Pacific liên tục thông báo chậm giờ bay.

Đứng ôm balo vạ vật tại sân bay Cát Bi trong trạng thái mỏi mệt, chị Nguyễn Thu Trang cho biết theo lịch trình, chị sẽ lên chuyến bay BL519 lúc 20h40 ngày 14-2 để đi TP.HCM, tuy nhiên sau đó hãng này nhắn tin thông báo lùi thời gian bay sang 0h50 ngày 15-2.

Đến hơn 22h ngày 14-2, chị Trang sắp xếp đồ đạc để đến sân bay làm các thủ tục trước, tuy nhiên sau đó hãng tiếp tục nhắn tin thông báo lùi chuyến bay đến 1h40 ngày 15-2.

Khi mọi người đã hoàn tất thủ tục, đi qua cửa an ninh để ngồi chờ được lên máy bay thì bất ngờ lại nhận được tin nhắn cũng như thông báo trên loa của nhà ga rằng chuyến bay BL519 bị hủy, hành khách nhận lại hành lý ra cửa an ninh để chuyển sang chuyến bay mới đi TP.HCM lúc 11h35 ngày 15-2. Đồng thời hãng này cũng "hỗ trợ" cho hành khách 400.000 đồng/người/vé.

"Hàng trăm người với hàng chục cháu nhỏ, người già, trong đó không ít cháu vì phải vạ vật đợi chờ quá lâu mà bị sốt nhưng hãng cũng không có một động thái nào thể hiện trách nhiệm với hành khách ngoài việc đưa 400.000 đồng" - chị Trang bức xúc.

Phải đến 2h sáng 15-2, nhân viên hãng Jetstar Pacific mới thông báo hủy chuyến nên nhiều người không thể tìm được nhà nghỉ, đành phải ngủ lại sân bay trong tiết trời lạnh giá - Ảnh: CTV

Theo chị Trang, mặc dù hãng có chuyến bay sớm nhất khởi hành bình thường vào lúc 8h35 ngày 15-2 nhưng những người bị kẹt lại từ hôm trước vẫn không được ưu tiên để đi chuyến bay này mà phải đợi đến 11h35 trong tâm trạng không chắc có được lên máy bay hay không.

"Nếu ngay từ đầu hãng chốt được lịch thì cứ thông báo cụ thể để hành khách chủ động sắp xếp, đằng này bắt hành khách phải ra sân bay lạnh lẽo, đêm hôm phải chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ trong vô vọng" - một hành khách lớn tuổi bức xúc.

Ông Trịnh Hoài Nam (một hành khách), cho biết mẹ ông gần 80 tuổi đang bị bệnh phải truyền thuốc, con ông mới 4 tuổi phải nhịn đói trong khi 2h sáng nhân viên của hãng mới bảo ra ngoài nên không thể tìm được nhà nghỉ, buộc phải bơ vơ tại sân bay.

Ngày 15-2, đại diện hãng Jetstar Pacific cho biết chuyến bay BL519 tối 14-2 buộc phải hủy vì lý do khai thác và mật độ sân bay Tân Sơn Nhất quá tải.

Theo đó, hãng có gửi lời xin lỗi đến toàn bộ hành khách tại sân bay, đồng thời triển khai bồi thường mỗi hành khách 400.000 đồng cũng như bố trí chuyến bay bù vào ngày hôm sau. Chuyến bay cất cánh lúc 12h ngày 15-2 để đưa khách từ Hải Phòng vào TP.HCM.

Nhiều hành khách khác cho rằng hãng đưa thông tin hoãn, hủy chuyến vì lý do "khai thác" chứng tỏ không phải trường hợp bất khả kháng.

Nếu trong trường hợp bất khả kháng do máy bay bị trục trặc hoặc do đường băng, sự cố thời tiết thì có thể chấp nhận được nhưng vì lý do khai thác chứng tỏ là do vấn đề lợi nhuận của hãng mà đẩy cả trăm con người phải đợi chờ giữa thời tiết giá lạnh thì không thể chấp nhận.

