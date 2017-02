Mưa lớn trái mùa khắp Nam bộ, 5-7 năm xảy ra một lần

TTO - Đây là dạng mưa trái mùa do dải hội tụ phía xích đạo hoạt động mạnh mở rộng lên phía bắc gây ra và hiện tượng này xảy ra 5-7 năm một lần

Clip mưa ở ngã tư Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.

Ông Đặng Văn Dũng, phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết hiện tượng mưa trái mùa diễn ra liên tục trong hai ngày qua tại khu vực Nam bộ.

Trong đó, cơn mưa lớn nhất xuất hiện tại Bình Dương với lượng mưa 94mm.

Riêng ngày 2-2, mưa trên diện rộng tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Từ 14h trở đi, mưa trải dài trên các tỉnh Tây Nam bộ như Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng...

Ngành nông nghiệp nhiều địa phương đang lo thời tiết thất thường sẽ ảnh hưởng tới diện tích trồng lúa và nuôi tôm ở khắp vùng.

Tính đến 22h30, tại nhiều nơi ở TP.HCM trời vẫn còn mưa rả rích kéo dài, lượng mưa lớn tới thời điểm này ở quận 8 đã vượt trên 110mm, quận 7 là 76mm, quận Bình Tân là 78,5mm…

Đây được xem là trận mưa trái mùa lớn nhất và là hiện tượng thời tiết khá bất thường kể từ đầu mùa khô.

Mưa to trải đều trên nhiều khu vực đã làm phát sinh 20 điểm ngập nước như: An Dương Vương, Hồ Học Lãm, vòng xoay An Lạc (Bình Tân), Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), xa lộ Hà Nội (đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc)…

Lý giải với Tuổi Trẻ về hiện tượng mưa trái mùa ở TP.HCM và một số tỉnh Nam bộ, ông Lê Thanh Hải, phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: “Đây là dạng mưa trái mùa do dải hội tụ phía xích đạo hoạt động mạnh mở rộng lên phía bắc gây ra và hiện tượng này xảy ra 5-7 năm một lần. Một vài ngày tới TP.HCM và các tỉnh lân cận vẫn có thể xảy ra một vài cơn mưa bất chợt, trái quy luật”.

NHÓM PV