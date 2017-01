3 ngày tết có 2.200 người đánh nhau khiến 14 người chết

TTO - Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho hay trong 3 ngày tết (tính đến mồng 2 tết tức 29-1), các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận trên 2.200 người vào viện do đánh nhau, trong số này có 14 người đã tử vong.

Trong số trên 2.200 người vào viện do đánh nhau có 990 người phải nhập viện điều trị nội trú, trên 260 người bị thương tích nặng phải chuyển lên tuyến trên và 14 người trong số đó đã tử vong.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số người vào viện vì đánh nhau trong dịp tết những năm gần đây luôn ở mức rất cao, có năm 6 ngày trước và trong tết có đến 6.000 người phải vào viện vì lý do này. So với cùng kỳ 2016, số vào viện do đánh nhau dịp tết năm nay cao hơn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, dịp tết năm nay các bệnh viện đã mổ và đỡ đẻ, đón trên 8.000 bé sơ sinh chào đời, điều trị khỏi và cho xuất viện 53.000 người.

Tuy nhiên, trong những ngày tết cũng có tới trên 5.000 người vào viện vì tai nạn giao thông, tại Hưng Yên có một người tử vong vì ngộ độc thuốc diệt cỏ, 130 người vào viện do tai nạn pháo nổ, gần 1.200 người vào viện vì ngộ độc thức ăn, uống, trong đó có gần 400 người bị ngộ độc rượu. Riêng số ngộ độc rượu chiếm đến 1/3 tổng số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

LAN ANH