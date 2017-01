​Cảnh báo báo nạn móc túi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cảnh đông đúc ở Tân Sơn Nhất trong những ngày tết - Ảnh: Đình Dân (chụp sáng 25 Tết)

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, những ngày qua, nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán thông qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng mạnh.

Hàng ngày, tại khu vực nhà ga luôn chật kín lượng người, một số kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn để móc túi lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách và người đón, tiễn. Lực lượng An ninh đã phát hiện và bắt được nhiều vụ việc trộm cắp tài sản và bàn giao cho các lực lượng chức năng để xử lý.

“Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất, phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình, Công an phường 2, cảnh sát hình sự, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra”, một đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nói.

Cũng theo vị này, để bảo đảm trật tự an toàn, đề nghị hành khách cần cảnh giác, quản lý giữ gìn hành lý tư trang, tránh để quên. Đặc biệt cảnh giác với các đối tượng xấu chen lấn xô đẩy lợi dụng đám đông để trộm cắp.

Trường hợp hành khách phát hiện đối tượng xấu thì thông báo cho nhân viên an ninh để được hỗ trợ, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra theo số điện thoại trực đường dây nóng: 090 696 3759 - Đội An ninh trật tự quốc nội, 090 985 3759 - Đội An ninh trật tự quốc tế.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo người dân nên tham gia phương tiện công cộng để di chuyển ra vào sân bay do hiện sân bay thường xuyên hoạt động trong tình trạng quá tải.

Lượng phương tiện cá nhân di chuyển ra vào sân bay nhiều, dẫn đến ùn tắc, gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của sân bay.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lưu ý hành khách nên hạn chế đi đón, tiễn.

Theo đó hành khách có thể sử dụng năm tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách với lộ trình được xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các nơi trọng điểm trong thành phố và ngược lại.

Vị trí đón xe buýt với bảng chỉ dẫn rất thuận tiện cho hành khách tại khu vực riêng: cột số 04 đối diện ga đến Quốc nội/cột số 12 đối diện ga đến Quốc tế.

· Bus 152: Khu dân cư Trung Sơn - Chợ Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất.

· Bus 109: Công viên 23/9 - Sân bay Tân Sơn Nhất.

· Bus 119: Bến xe Miền Tây - Sân bay Tân Sơn Nhất.

· Bus 159: Bến xe Miền Đông - Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe An Sương.

· Bus 49 : Sân bay Tân Sơn Nhất đến các khách sạn và địa điểm trung tâm thành phố.

ĐÌNH DÂN