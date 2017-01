Nhờ người học thay, bí thư thành đoàn Cần Thơ bị khiển trách

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi trong một lần tiếp xúc cử tri vì bà cũng là đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị TP Cần Thơ - Ảnh: Chí Quốc

Trưa 18-1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ xác nhận Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ vừa có quyết định kỉ luật “khiển trách” đối với bà Trần Thị Vĩnh Nghi, bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ.

Bà Nghi cũng là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Nghi bị kỉ luật vì “vi phạm quy chế học tập” tại Trường Chính trị TP Cần Thơ. Cụ thể, trong quá trình học lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trong năm 2016, bà Nghi đã nhờ người khác học thay.

Giải trình với cơ quan thẩm quyền, bà Nghi cho biết lý do vắng mặt ở lớp học là do bà tham gia một chương trình do Ban chấp hành trung ương Đoàn tổ chức đến một đơn vị hải quân.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Phùng Minh Hải, hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ cũng xác nhận việc bà Nghi nhờ người học thay.

Sau khi phát hiện việc này, trường đã lập biên bản xử lý vi phạm theo quy chế của trường nhưng sau đó bà Nghi tự động bỏ học nên trường đã báo cáo các cơ quan liên quan gồm: Thành ủy, Thành đoàn Cần Thơ, Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ.

Trưa 18-1, phóng viên đã gọi điện để nghe ý kiến bà Nghi về việc bị kỉ luật nhưng bà Nghi không nghe máy, nhắn tin vào số máy bà Nghi cũng không được hồi âm.

TIẾN TRÌNH - CHÍ QUỐC