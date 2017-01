Cháy nghiêm trọng do thiếu phương tiện chữa cháy trên biển, trên sông

Giám định toàn diện để tìm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hỏa hoạn Đại tá Nguyễn Khắc Cường - giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết công an phát hiện một thùng phuy dùng nấu cám, sụp đổ xuống sông tại khu vực hộ gia đình ông Phan Văn Đấu (69 tuổi). “Công an tỉnh sẽ tiếp tục giám định nguồn điện ở nhà ông Đấu - nơi được cho là xuất phát điểm của vụ cháy - để rà soát tổng thể nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên việc giám định phải tiến hành toàn diện và có thể mở rộng ra nhiều hộ dân khác mới có thể thông tin cụ thể nguyên nhân” - đại tá Cường thông tin.