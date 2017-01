​Sập giàn giáo trong đêm, nhiều người nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh TRƯỜNG TRUNG

Thông tin ban đầu vào khoảng 21g35, một nhóm công nhân đang thực hiện đổ dầm bê tông tiền sảnh dự án Alphanam Luxury Danang thì bất ngờ cả giàn giáo và phần bê tông đang đổ rơi sầm xuống đất.

Nhóm công nhân này có khoảng 10 người, thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều người đang đứng trên giàn giáo cao hơn 12m và nhiều người ở phía dưới. Anh Lê Hùng, một người dân sống cạnh công trình cho biết khi nghe tiếng “ầm” anh cùng người nhà chạy ra công trình thì thấy nhiều người nằm lăn lộn dưới đất.

“Tôi đang ngồi trong nhà, nghe tiếng động liền chạy ra thì thấy có nhiều người nằm lẫn lộn với xi măng dưới đất. Nhiều người bị thương nặng, bất tỉnh không thể cử động được”- ông Hùng cho biết.

Tại hiện trường, hệ thống giàn giáo bị ngã đổ chằng chịt. Dầm bê tông chưa thành hình cũng nằm nghiêng một phần trên giá đỡ, một phần dưới đất. Sau khi đưa những người bị thương đi cấp cứu thì lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng cũng đã điều 5 xe cùng nhiều cán bộ đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm người bị nạn. Trong khi đó tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, có 4 nạn nhân được đưa đi điều trị, trong đó có 3 người hôn mê sâu.

Ông Phan Anh Sơn, đại diện tư vấn giám sát cho biết có 4 công nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu trong vụ tai nạn này. Theo ông Sơn, dầm bê tông đang đổ có chiều dài15m x20 cm, ước tính khoảng 3m3.

“Rất may thời điểm xảy ra tai nạn dầm bê tông này đã đổ xong. Công nhân phía dưới đã đi hết, những người bị thương đưa đi cấp cứu là do rơi từ phía trên xuống. Cũng may là nó không đổ hẳn mà nghiêm từ từ”, ông Sơn nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Đến 11g15 công tác rà soát tìm kiếm những người có khả năng còn ở dưới dầm chống đỡ vẫn đang được tiếp tục. Tại hiện trường, ông Thơ yêu cầu phải điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc. Nếu đủ yếu tố vi phạm thì xử lý hình sự.

Ngoài ra, ông Thơ chỉ đạo Sở Xây dựng ngay lập tức phải thành lập tổ giám sát để trong những ngày tới kiểm tra toàn bộ các công trình trên tất cả quận, huyện.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch- Ảnh: HỮU KHÁ

Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

TRƯỜNG TRUNG - HỮU KHÁ