Khói, bụi xe gây nhiều bệnh tật

Ô nhiễm tăng Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT, cho biết số liệu quan trắc ô nhiễm không khí quý 2-2016 ở TP.HCM cho thấy tại nhiều vị trí có nồng độ các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, 7/15 vị trí có CO tăng 1,11 - 2,18 lần; 11/15 vị trí có bụi tăng 1,02 - 1,64 lần; 8/15 vị trí có NO2 tăng 1,02 - 1,31 lần. Trong khi đó, ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu do xe cộ gây ra, chiếm tỉ lệ 97,64% so với tất cả hoạt động khác gây ra. Theo kết quả quan trắc mức ồn trung bình trong quý 2-2016 tại 19 vị trí quan trắc dao động từ 51,95 - 81,30 dBA, với 58,92% giá trị quan trắc không đạt QCVN.