Xử hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường năm 2016

TTO - Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm cho biết tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo 63 tỉnh, TP sáng 29-12.

Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi họp Chính phủ

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong năm 2016 bộ đã tăng cường chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình trọng điểm quốc gia, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thông qua kinh tế để quấy phá chính trị.

Cung cấp nhiều thông tin cho doanh nghiệp lựa chọn chính xác các đối tác, nhất là đối tác nước ngoài, để đầu tư có hiệu quả. Lần đầu tiên Bộ Công an đề xuất để Bộ Chính trị ra chỉ thị về công tác an ninh kinh tế, chống “chệch hướng” trong kinh tế. Chỉ thị này sẽ được triển khai vào đầu tháng tới.

Lực lượng công an đã liên tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh chống các loại tội phạm hình sự, triệt phá các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp hoạt động.

Năm 2016 đã triệt phá gần 2.000 băng, ổ, nhóm tội phạm, trong đó có nhiều băng, ổ, nhóm nguy hiểm núp bóng các công ty để hoạt động tội phạm, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp.

Đặc biệt các băng nhóm hoạt động theo tính chất xã hội đen, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn… hoạt động mạnh trong các lĩnh vực khai thác cát sỏi, khai thác tài nguyên khoáng sản, mỏ, san lấp mặt bằng…

Vẫn theo ông Lâm, trong năm đã phát hiện và xử lý hơn 16.800 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, nhiều hơn năm trước hơn 900 vụ. Điều tra và xử lý hơn 3.300 vụ buôn lậu, hơn 500 vụ gian lận thương mại, hơn 600 vụ sản xuất hàng cấm hàng giả… Xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Qua đó nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, góp phần bảo vệ môi trường, giải tỏa bức xúc của người dân trong các vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong công giác đơn giản hóa thủ tục hành chính, bộ đã chỉ đạo công an các tỉnh, TP rà soát thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm đã rà soát hơn 120 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đề xuất bãi bỏ 25 thủ tục hành chính, đơn giản hóa trình tự thực hiện 112 thủ tục, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ 81 thủ tục…

Giảm thời gian cấp hộ chiếu từ 15 ngày xuống còn 8 ngày, cấp thị thực và thời hạn tạm trú đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được nâng từ 1 năm lên 5 năm.

LÊ KIÊN