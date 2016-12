Sài Gòn lạnh, miền Bắc rét, miền Trung lo lũ

TTO - Trong khi các tỉnh miền Bắc đã trở rét, có nơi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C thì tại miền Nam tiết trời cũng se lạnh. Nhiệt độ đầu ngày 28-12 tại TP.HCM giảm còn 21 độ C.