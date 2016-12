Hai người tử vong khi gây mê tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Thành Tín - phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng cho biết sau khi tiếp nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Thượng tá Tín cho biết cơ quan công an đã làm việc với các cá nhân có liên quan. Trước đó ông Đỗ Hữu Quyền (ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) là người nhà nạn nhân H.V.T. đã đến Công an phường Nguyễn Du để trình báo về việc cháu mình sau khi gây mê tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức để cắt amidan thì tử vong. Theo lời ông Quyền, sáng cùng ngày ông đi cùng anh T. tới viện. "Trước lúc gây mê T. vẫn khỏe mạnh, nói chuyện bình thường. Khoảng 15 phút sau thì bác sĩ tại Bệnh viện thông báo người nhà chúng tôi phải đưa sang Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu", ông Quyền nói. Q.THẾ