​5 bang có chính sách định cư ưu việt dành cho du học sinh Canada

1. Manitoba - Chính sách định cư du học hấp dẫn

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học ở Canada có đủ điều kiện để nộp đơn vào chương trình định cư tỉnh bang Manitoba (Manitoba Provincial Nominee Program- MPNP). Diện định cư này, yêu cầu ứng viên cần có job offer từ nhà tuyển dụng tại Manitoba. Tỉnh bang có nhiều chính sách thu hút sinh viên quốc tế.

- Chính sách miễn hoàn toàn bảo hiểm y tế cho du học sinh quốc tế

Đây có thể gọi là chính sách có giá trị nhất, đảm bảo tốt và an tâm cho người nước ngoài tại Manitoba, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Tất cả các dịch vụ y tế, từ nhỏ như khám khi bị cảm cúm, nhức đầu hay lớn như phẫu thuật… đều được chính phủ chi trả.

- Chính sách làm thêm không cần work permit với sinh viên quốc tế

Bắt đầu từ 1-6-2014, sinh viên đến học tập tại Canada nói chung và Manitoba nói riêng không cần đợi sau 6 tháng học mới được xin work permit. Khi tham gia các chương trình học ngoài chương trình học tiếng và từ 18 tuổi trở lên, sinh viên được làm việc tối đa 20 giờ/tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong thời gian nghỉ.

- Chính sách hoàn trả 60% học phí, tối đa lên tới 25.000 CAD (gần 500 triệu đồng)

Nếu sinh viên quốc tế làm việc tại Manitoba, chính quyền tỉnh bang sẽ hoàn trả lại 60% học phí cho sinh viên thông qua chương trình thuế thu nhập. Thời gian hoàn trả kéo dài tối thiểu 6 năm, tổng số tiền được hoàn trả lên tới 25.000 CAD (gần 500 triệu đồng).

- Chính sách cấp giấy phép ở lại làm việc lên tới 3 năm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các chương trình học cao đẳng, đại học, sau đại học tại Manitoba, tỉnh bang cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc với thời gian lên tới 3 năm. Đây là thời gian dài nhất trong diện ở lại sau tốt nghiệp nếu so sánh các quốc gia khuyến khích nhập cư khác.

- Chính sách định cư 6 tháng sau tốt nghiệp, không cần xét điểm

Chỉ duy nhất sinh viên quốc tế học tập tại Manitoba được chính quyền tỉnh bang đưa ra chương trình nhập cư đặc biệt ưu tiên, không cần dựa vào hệ thống tính điểm, không cần người bảo lãnh, chỉ xét hồ sơ. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu 6 tháng tại đây, sinh viên quốc tế có quyền nộp hồ sơ theo diện này.

2. Bang Quebec - Chính sách định cư ưu tiên nhờ có quyền lập pháp riêng

Nhằm thu hút sinh viên quốc tế, từ tháng 4-2014 chính quyền đưa ra chính sách định cư cấp tốc PEQ (Quebec Experience Program). Theo đó sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin định cư tại bang 6 tháng trước khi tốt nghiệp và sẽ được duyệt trong vòng 1- 3 tháng với điều kiện:

- Học tập từ 2 năm trở lên tại trường đại học của bang và phù hợp với điều kiện tốt nghiệp.

- Trình độ tiếng Pháp phải đạt trung - cao cấp trở lên.

Chương trình định cư PEQ có thể nhiều ưu điểm hơn so với các chính sách định cư của chính phủ liên bang CEC.

Điều này thể hiện những điểm ưu thế tuyệt đối của chính sách định cư tại bang Quebec không yêu cầu sinh viên có việc làm ngay tại Canada, không giới hạn số lượng người nhập cư và thời gian định cư sớm.

3. Nova Scotia - Chính sách định cư phù hợp sinh viên Việt Nam tại du học Canada

Chương trình định cư đề cử của bang khá đơn giản, không yêu cầu tính theo thang điểm, chỉ cần thỏa các điều kiện sau là ứng viên có thể xin định cư và được phê duyệt:

- Độ tuổi 21- 55

- Có việc làm ở tại bang, toàn thời gian 30 giờ/tuần

- Công việc chất lượng (theo hệ thống phân loại National Occupation Classification - NOC)

- Trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên (không nhất thiết là học ở Nova Scotia)

- Kinh nghiệm làm việc liên quan là 1 năm hoặc 1560 giờ, kinh nghiệm làm việc này có thể tích lũy ở bất cứ đâu không nhất thiết phải Canada

- Khả năng tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

- Chứng minh mong muốn định cư tại bang Nova Scotia (chứng minh thông qua việc học và làm việc ở bang này)

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 1-2015 Bộ di trú liên bang thực thi chương trình định cư cấp tốc Express Entry. Chương trình này có sự khác biệt so với chương trình đề cử của bang:

- Công việc phải thuộc nhóm ngành nghề theo quy định danh mục ngành nghề định cư. Đa số thuộc lĩnh vực kinh tế và kỹ sư (phù hợp với sinh viên Việt Nam)

- Thiết kế thang tính điểm của bang Nova Scotia để tuyển chọn đương đơn thích hợp theo chương trình. Điểm tối thiểu để xét định cư là 67.

So với với chương trình định cư cấp tốc Express Entry thì chương trình định cư đề cử của bang thông thoáng hơn do không yêu cầu thuộc nhóm ngành nghề danh mục định cư. Ngoài ra với sinh viên học tại bang theo chương trình thực tập hưởng lương, có thời gian thực tập 12 tháng đó là thời học hỏi kinh nghiệm và cũng đáp ứng đủ 1560 giờ làm việc, như vậy sinh viên chỉ cần đáp ứng công việc loại C có thời gian làm việc trong 6 tháng nữa là có thể xin định cư.

4. Bang British Columbia - Học phí thấp, chính sách định cư đơn giản

British Columbia (B.C.) là một tỉnh bang có các trường đại học, cao đẳng học phí và thuận lợi cơ hội việc làm. Bạn có thể tham gia vào chương trình định cư Skill Immigration của B.C hoặc Express Entry của Canada

- Skilled workers: chương trình định cư lao động theo tay nghề tỉnh bang

- Health Care Professional: chương trình định cư cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

- International Graduate: chương trình định cư cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp

- International Post Graduate: chương trình định cư cho sinh viên quốc tế có các văn bằng sau đại học

- Entry Level and Semi Skilled: chương trình định cư bán chuyên

Nhóm này là dành cho các đối tượng có kỹ năng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở B.C. Chương trình này được thiết kế cho những ai muốn làm việc, sinh sống ở B.C. và qua đó trở thành công dân Canada. Các ứng cử viên cho chương trình phải thỏa mãn những điều kiện tối thiểu sau:

- Skilled workers: các cấp quản lý, các nhà chuyên môn, thợ lành nghề

- Health Care Professional: bác sỹ, y tá, và những người hoạt động trong lĩnh vực y tế có đăng ký, được thuê bởi chính phủ

- International Graduate: người sở hữu các bằng cao đẳng hoặc đại học được cấp bởi các trường cao đẳng hoặc đại học ở Canada

- International Post Graduate: với bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong các ngành khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng, hoặc khoa học sức khỏe được cấp bởi các trường đại học ở B.C.

- Entry Level and Semi Skilled: công nhân trong lĩnh vực nhà hàng du lịch và khách sạn, chế biến thực phẩm và vận tải đường dài bằng đường bộ, hoặc những người có việc làm ở khu vực phát triển Đông Bắc B.C.

Đây là những điều kiện tối thiểu. Nếu ứng cử viên đạt được những điều kiện này không đồng nghĩa là họ sẽ được mời nộp hồ sơ xin thường trú nhân (Apply PR) hoặc được cấp đề cử bang. Ngoại trừ nếu ứng cử viên đạt được toàn bộ những yêu cầu sau:

- Ứng viên được một công ty đề nghị làm việc toàn thời gian và không có kỳ hạn, đồng thời bạn phải đồng ý với công việc này (ngoại trừ International Post-Graduate).

- Ứng viên phải đáp ứng chuyên môn cho vị trí mà bạn được tuyển dụng. Ứng viên có thể tham khảo bảng phân loại ngành nghề quốc gia NOC, hoặc WorkBC hoặc những tiêu chuẩn của ngành để xác định các bằng cấp chuyên môn tối thiểu cho công việc.

- Mức lương nhận được phải có tính cạnh tranh với mức lương thông thường được trả cho cùng một công việc.

- Cho những ngành nghề thuộc nhóm B, C, và D (trong bảng NOC) thì các ứng cử viên phải chứng minh được năng lực ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp) ở Level 4 của Canadian Language Benchmark 2000. Nếu ứng cử viên nộp đơn ở nhóm 0 hoặc A thì không cần. Tuy nhiên, B.C. PNP có thể yêu cầu cung cấp những kết quả kiểm tra ngôn ngữ được công nhận và còn hiệu lực để minh chứng rằng các ứng cử viên đáp ứng năng lực ngôn ngữ để làm việc ở vị trí mà họ được tuyển.

- Ứng cử viên phải có mức thu nhập tối thiểu đủ nuôi bản thân và người phụ thuộc.

- Không được sở hữu quá 10% cổ phần ở công ty mà ứng cử viên nhận được job offer.

Nếu được mời nộp đơn, ứng cử viên phải đóng 550$ trực tuyến trước khi được xét hồ sơ. Hồ sơ chưa hoàn tất sẽ không được xét và phí xét hồ sơ có thể không được hoàn lại.

5. New Brunswick- Thiếu nguồn nhân lực phát triển bang

Nằm ở miền Đông Canada, khí hậu ôn đới hải dương thuận lợi phù hợp môi trường sống với du học sinh Việt Nam. Các ứng viên có độ tuổi từ 22- 55, trình độ Anh văn nhất định, làm công việc chính thức tại bang, chủ cơ sở kinh doanh hoạt động trên một năm, có thể đăng ký định cư. Chính quyền bang đã thiết kế thang tính điểm với mức tối đa là 78 điểm nhưng ứng viên đạt 50 điểm là được chọn, theo đó bảng điểm được chia thành 3 trường hợp điểm tối thiểu 51- 54- 50 cho diện Skilled worker dành cho sinh viên.

- Điểm tối thiểu 51: Học sinh học cấp 3 tại Việt Nam, đi du học tại bang New Brunswick, tốt nghiệp và làm việc trong 1 năm (độ tuổi 22- 24). Trường hợp này được 51 điểm và được thông qua chương trình đề cử của bang.

- Điểm tối thiểu 54: Sau khi tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam, học 2 năm tại bang này, đi làm được 1 năm thì xin định cư (độ tuổi 26). Trường hợp này 54 điểm và được thông qua chương trình định cư đề cử của bang.

- Điểm tối thiểu 50: Sau khi tốt nghiệp đại học và đã đi làm 4 năm tại Việt Nam, học 2 năm tại New Brunswick thì được xin định cư ngay khi tìm được việc làm tại New Brunswick (không cần phải đi làm được một thời gian mới được xin định cư, độ tuổi 28). Trường hợp này được 50 điểm và phải thông qua chương trình định cư đề cử của bang.

New Brunswick đang có những chính sách định cư tích cực để thu hút nguồn nhân lực

Khi du học Canada, sinh viên cần chọn bang phù hợp để nhận chính sách định cư tương ứng năng lực bản thân và kinh nghiệm của ứng viên. Thông tin tham khảo thêm tại đây!

