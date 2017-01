​Biệt thự đơn lập Valora Kikyo “cháy hàng”

Phát triển theo mô hình compound đẳng cấp và sở hữu vị trí vàng để đầu tư, an cư cùng với giá bán hợp lý, dự án khu biệt thự đơn lập khép kín Valora Kikyo đã “cháy” hàng trong buổi lễ công bố hôm 14-1-2017.

Hơn 100 căn biệt thự có chủchỉ trong một buổi

Hơn 200 khách hàng đã tham dự buổi lễ mở bán khu biệt thự đơn lập khép kín Valora Kikyo. Kết quả, chỉ trong một buổi sáng, 97% trên tổng số 110 căn biệt thự Valora Kikyo đã tìm được chủ nhân với mức giá từ 7,5 tỉ đồng/căn (đã bao gồm VAT). Đây là một kỷ lục bán hàng của chủ đầu tư ( Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long và tập đoàn Nishi Nippon Railroad - Nhật Bản) đồng thời gây nhiều bất ngờ cho giới kinh doanh bất động sản bởi lâu nay các dự án biệt thự thường khá “kén” khách hàng.

Nằm trong tổng thể khu đô thị Nam Long - Phú Hữu có quy mô lên đến 17,5 ha, Valora Kikyo gồm 110 căn biệt thự đơn lập xây dựng trên diện tích 5,3 ha tọa lạc ngay mặt tiền đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (quận 9 giáp ranh quận 2). Dự án được nhiều khách hàng đánh giá sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về giao thông và hệ thống tiện ích lẫn đẳng cấp sống, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Ngay lần đầu tiên đến tham quan dự án Valora Kikyo, khách hàng Huệ Hương nhận xét: “Tôi rất ưng ý với biệt thự Valora Kikyo bởi dự án tọa lạc ở vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi nhưng môi trường sống lại rất mát mẻ, khác hẳn so với trong nội thành. Dự án cũng được đầu tư hệ thống tiện ích hiện đại ngay trong nội khu và chú trọng đến vấn đề an ninh ninh, an toàn theo mô hình khép kín đang là xu hướng ủa các khu nhà ở cao cấp”.

Ba “yếu tố vàng” của Valora Kikyo

Thực tế cho thấy Valora Kikyo đã đáp ứng kỳ vọng của đông đảo khách hàng về một sản phẩm biệt thự đơn lập đẳng cấp khi hội tụ nhiều lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Theo định hướng phát triển của TPHCM, nếu quận 2 tập trung các cao ốc tài chính - thương mại thì quận 9 được quy hoạch chủ yếu là nhà ở thấp tầng và mảng xanh. Điều này tạo cho Valora Kikyo một vị thế độc tôn: được hưởng trọn môi trường sinh thái tốt nhất nhưng vẫn dễ dàng di chuyển đến tất cả các khu vực xung quanh để làm việc, học tập, giao lưu gặp gỡ bạn bè...

Cụ thể, từ Valora Kikyo vào quận 1 chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, đến khu đô thị mới Thủ Thiêm 10 phút theo các tuyến giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ - hầm Thủ Tiêm, Lương Định Của - cầu Thủ Thiêm 1 hay xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn. Từ dự án đến khu công nghệ cao quận 9 và trường Đại học Fulbright cũng chỉ mất khoảng 5 phút. Đây cũng chính là yếu tố “vàng” đảm bảo biệt thự Valora Kikyo không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.

Bên cạnh đó, Valora Kikyo còn thể hiện đẳng cấp sống bởi thế mạnh vượt trội “An ninh ba lớp, tiện ích nhân ba” do nằm trong tổng hợp ba vòng dự án: bản thân Valora Kikyo, khu dân cư Kikyo Residence và khu đô thị Nam Long - Phú Hữu.

Theo đó, cư dân Valora Kikyo được độc quyền thụ hưởng hàng loạt tiện ích cao cấp dành riêng như hồ cảnh quan, công viên bờ sông, gym, sân chơi trẻ em, clubhouse, vườn thư giãn, khu BBQ, khu thể thao đa năng...

Ngoài ra, còn có hệ thống tiện ích chung của khu đô thị Nam Long - Phú Hữu gồm trung tâm thương mại, trường học 1 ha, clubhouse, quảng trường nước 3.200 m2, hồ cảnh quan nội và ngoại khu rộng 15.000 m2... Nhờ đó, mọi nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của cư dân đều được đáp ứng một cách trọn vẹn.

Ra bên ngoài khu đô thị Nam Long - Phú Hữu, chỉ trong vòng 5 phút, cư dân có thể tiếp cận hàng loạt dịch vụ về thương mại, y tế, đến giáo dục tại Vincom Mega Mall, Parkson Cantavil, BigC; Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang; Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc; trường Đại học U.M.T và hệ thống trường quốc tế của Mỹ, Úc, Anh…

Một đặc điểm nổi bật khác của Valora Kikyo là mật độ xây dựng chỉ 16,6%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, cảnh quan và hệ thống tiện ích. Như vậy, các chủ nhân biệt thự Valora Kikyo vừa có được một không gian sống an nhiên vừa sở hữu một hệ thống tiện nghi đẳng cấp.

Ngay cả vấn đề an ninh cũng được chủ đầu tư Nam Long chú trọng giúp cư dân Valora Kikyo hoàn toàn an tâm tận hưởng cuộc sống gồm tường rào bao quanh khu biệt thự, hệ thống camera giám sát 24/24h và bảo vệ chuyên nghiệp tuần tra liên tục. Ngoài ra còn có thêm các lớp bảo vệ của khu dân cư Kikyo Residence và khu đô thị Nam Long - Phú Hữu.

Thông tin liên hệ: Valora Kikyo là một dự án thuộc dòng sản phẩm Valora với 3 tiêu chí chính Peaceful (Sống là an), Proficient (Thiết kế vượt trội), Perspective (Nâng tầm cuộc sống). Dự án được phát triển bởi Nishi Nippon Railroad - Nhật Bản với hơn 100 năm phát triển và Công ty cổ phần đầu tư Nam Long - 25 năm kinh nghiệm trên thị trường Bất động sản Việt Nam. Hotline: 0909 006 352 Website: www.namlongvn.com

