Karaoke tra tấn láng giềng, bó tay vì thiếu thiết bị đo tiếng ồn!?

Tụng kinh, đừng để loa to Đó là gửi gắm của hai vị hòa thượng, đại đức khi nói về việc tụng kinh ở một số chùa đã sử dụng loa công suất lớn, âm thanh quá to, gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh. * Hòa thượng Thích Thiện Tâm (phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam): Giữ gìn sự thanh tịnh Chùa mở loa quá to để tụng kinh, thuyết giảng là đã vi phạm luật pháp về vấn đề môi trường - quy định âm lượng tối đa đối với còi xe, quán xá, sinh hoạt thường ngày. Nếu địa phương nào có trường hợp này, tôi nghĩ chính quyền nơi đó cùng các ban trị sự Phật giáo sở tại phải phối hợp để có ý kiến nhắc nhở, làm cho hoạt động tâm linh của chùa đúng tinh thần nhà Phật, theo pháp luật hiện hành, không gây ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư xung quanh. Tụng kinh, niệm Phật, giảng pháp trong khuôn viên chùa để địa điểm tâm linh đó được thanh tịnh, nên nếu điều đó lại gây phiền hà cho người khác thì không có lý do gì nhà chùa không điều chỉnh cả. Do vậy, ở đây tôi khuyên các chùa, các thầy trụ trì cần lắng nghe ý kiến người dân xung quanh để không vô tình gây mất lòng họ, khiến họ có suy nghĩ không hay về chùa chiền; đặc biệt tránh vi phạm quy định về tiếng ồn, ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt của quần chúng. * Đại đức Thích Lệ Minh (phó Ban văn hóa Phật giáo TP.HCM): Sử dụng âm thanh vừa đủ Mỗi chùa có kiến trúc, diện tích khác nhau, nằm ở những vị trí không giống nhau, nên việc thiết kế âm thanh cho sinh hoạt của chùa phải phù hợp với diện tích, kiến trúc, đặc thù nơi ngôi chùa tọa lạc. Theo đó, điều cần thiết nên tránh là sinh hoạt của chùa (vốn thanh tịnh, trang nghiêm) phải không gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Thực tế có những chùa để âm lượng hơi lớn, giọng tụng kinh của người chủ lễ không hay khiến người nghe khó chịu. Để khắc phục, nhà chùa nên nghiên cứu sử dụng âm thanh vừa đủ để những người tham gia tụng niệm, lắng nghe trong khuôn viên chùa mình là đủ, tránh gây phiền hà cho hàng xóm, người dân xung quanh. Ở chùa Thiện Mỹ (đường Cao Đạt, Q.5, TP.HCM) do tôi trụ trì, khi sử dụng âm thanh trong sinh hoạt tôn giáo đều tuân theo quy định của Nhà nước (không quá 22h, và thường các chùa cũng chỉ có thời kinh tối lúc 7h là sử dụng loa). Dù vậy, tôi vẫn đi hỏi thăm các nhà xung quanh về việc tụng kinh có gây ảnh hưởng đến họ không. Thực tế là xin phép để họ hoan hỉ với những sinh hoạt tâm linh của chùa. (TẤN KHÔI ghi)