Ông Lại Ngọc Hùng (ngụ xã Bình Chánh) nhận số nhà mới vào tháng 3-2026 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 28-11, lãnh đạo UBND xã Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã cấp đổi 15.490 số nhà cho người dân trên địa bàn và đang tiếp tục rà soát các trường hợp cần cấp, đổi số nhà, dự kiến hoàn tất trước ngày 5-12 để xem xét cấp bổ sung.

Đồng thời thông báo đến người dân về việc rà soát, cấp đổi số nhà trên địa bàn xã.

UBND xã đề nghị hộ dân trên địa bàn kiểm tra lại số nhà của gia đình. Trường hợp chưa được cấp đổi hoặc cần giải đáp thông tin, hộ dân liên hệ trực tiếp trưởng ấp nơi cư trú để được hướng dẫn.

Trưởng các ấp có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các trường hợp và gửi về Phòng Kinh tế xã để tổng hợp, đề xuất giải quyết trước ngày 5-12-2026.

Với những trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc chưa thể cấp đổi số nhà, trưởng ấp có trách nhiệm thông tin kịp thời đến từng hộ để nắm rõ, bảo đảm việc rà soát, cấp đổi số nhà được công khai, minh bạch.

Một hộ dân tại hẻm đường Lê Khả Phiêu (xã Bình Chánh) nhận số nhà mới vào tháng 3-2026 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại xã Bình Chánh, việc đánh số nhà trước đây được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong quản lý, tìm kiếm địa chỉ và chưa đảm bảo mỹ quan đô thị.

UBND xã đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch cấp đổi số nhà theo quy chuẩn thống nhất. Trên mỗi biển số nhà được tích hợp mã QR liên kết với fanpage xã Bình Chánh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, xã vận động xã hội hóa để trao tặng biển số nhà miễn phí cho người dân, bảo đảm đồng bộ về quy cách, màu sắc, kích thước.

Thông qua việc rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu số nhà, xã Bình Chánh từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số nhà gắn với bản đồ địa chính, thửa đất và hệ thống tuyến đường, qua đó hình thành nền tảng dữ liệu ban đầu phục vụ việc xây dựng mạng lưới số nhà trên bản đồ số.

Trao đổi với Tuổi Trẻ khi nhận được số nhà mới từ UBND xã Bình Chánh, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi và cho rằng với số nhà mới sẽ mang lại nhiều tiện lợi trong giao dịch, liên lạc.