Lisa là đại sứ thương hiệu toàn cầu của nhà mốt Louis Vuitton từ tháng 7-2024 - Ảnh: WWD

Kể từ khi đồng hành cùng Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière, Lisa (BlackPink) liên tục thử nghiệm nhiều phong cách với những bộ trang phục may đo lấy cảm hứng từ thời trang thế kỷ 18 hay các thiết kế hiện đại với phom dáng và tỉ lệ độc đáo.

Thông qua cách phối hợp chất liệu, đường cắt và phụ kiện, Lisa khai thác nhiều khía cạnh trong ngôn ngữ thiết kế của nhà mốt Pháp.

Những lần xuất hiện của cô tại Tuần lễ Thời trang Paris và các sự kiện quốc tế cũng trở thành dịp giới thiệu lịch sử sáng tạo, kỹ thuật chế tác da cùng tinh thần thẩm mỹ đặc trưng của Louis Vuitton.

Bèo nhún điêu khắc và phom dáng tạo khối

Tại buổi giới thiệu bộ sưu tập tổ chức ở bảo tàng Louvre trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris, Lisa lựa chọn bộ trang phục gây ấn tượng bởi sự tương phản về khối lượng và tỉ lệ.

Điểm nhấn là thiết kế áo choàng ngắn trễ vai với phần bèo nhún tạo hình nhiều lớp, phối các sắc độ tím violet, oải hương và tím đậm, ôm quanh vai và xương quai xanh.

Bên dưới, Lisa diện áo ba lỗ dệt kim đen ôm sát, điểm nẹp da tối màu cùng khuy kim loại, kết hợp chi tiết bèo nhún bằng vải tuyn màu kem xuyên thấu, viền xanh navy và xòe rộng ở hông.

Để cân bằng phần thân trên cầu kỳ, Lisa kết hợp chân váy siêu ngắn bằng da đen ôm sát, điểm khóa kéo tinh tế bên hông - Ảnh: Edward

Dấu ấn cổ điển trong diện mạo hiện đại

Trong một lần xuất hiện bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện tại Paris, Lisa lựa chọn bộ trang phục kết hợp nhiều chất liệu tương phản, đường viền cổ mang hơi hướng cổ điển và những lớp da được xử lý cầu kỳ.

Lisa diện áo kiểu dáng ngắn màu be với những nếp gấp dọc tinh tế, tay phồng lớn thu hẹp về cổ tay và cổ áo nhọn màu trắng.

Đường cắt hình tam giác phía trước để lộ vòng eo, được tạo điểm nhấn bằng nhiều lớp thắt lưng Louis Vuitton màu vàng và đen, đi kèm khóa kim loại.

Từ vòng eo trở xuống, phần vạt dài bằng da đen được thiết kế xẻ giữa, phủ bên ngoài quần ống đứng cùng chất liệu, với đường may nhấn ở đầu gối - Ảnh: Edward

Sắc pastel và chất liệu dệt kim phóng khoáng

Tại buổi giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026 ở Paris, Lisa xuất hiện với bộ trang phục nổi bật bởi bảng màu pastel tươi sáng, chất liệu dệt kim cầu kỳ và cách phối hợp tỉ lệ phóng khoáng.

Lisa khoác cardigan dáng ngắn phối sợi nhiều màu với các sắc hồng nhạt, tím và trung tính bên ngoài áo hai dây họa tiết vàng. Thiết kế nổi bật với phần cổ bèo rộng màu tím hoa cà và thắt lưng bản lớn ở eo.

Cô kết hợp cùng quần short cạp cao màu đỏ san hô, phối nhiều lớp vòng cổ đính hạt và ngọc trai, túi xách hình trụ bằng da với ba tông trắng, xanh nhạt và nâu vàng, điểm chi tiết dây xích.

Đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng với phần da xếp nếp hoàn thiện tổng thể. Mái tóc nâu thả tự nhiên, uốn sóng bồng bềnh cùng phần mái dày quen thuộc - Ảnh: WireImage

Da monogram và phụ kiện kim loại cá tính

Trong một lần xuất hiện khác bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện tại Paris, Lisa lựa chọn phong cách cá tính với nhiều lớp trang phục da và các chi tiết kim loại nổi bật.

Nữ ca sĩ khoác áo dáng dài bằng da nâu sẫm bên ngoài áo quây crop top da đen, kết hợp chân váy ngắn bằng da nâu mang họa tiết monogram đặc trưng của Louis Vuitton. Thiết kế có khóa kéo phía trước, tạo điểm nhấn bằng thắt lưng da đen đục lỗ ở hông với phần dây dài buông xuống.

Bộ trang phục hoàn thiện bằng bốt da đen dáng tất cổ thấp, nhiều chiếc nhẫn kim loại đeo chồng lớp và túi xách da tối màu - Ảnh: Claudio

Vẻ thanh thoát trong thiết kế xuyên thấu đơn sắc

Tham dự lễ khai mạc triển lãm "Louis Vuitton Visionary Journeys" tại trung tâm thương mại Shinsegae ở Seoul, Lisa xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội dài chạm sàn với sắc tím xám nhẹ nhàng, làm từ chất liệu xuyên thấu.

Thiết kế gồm nhiều lớp vải mỏng xếp tầng, điểm đường viền tối màu dọc các đường ráp nối và bèo nhún trang trí, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại.

Phần thân trên định hình bằng corset với những đường gọng đen tương phản, kết hợp chân váy xẻ cao. Bên ngoài, Lisa khoác thêm áo xuyên thấu cùng tông màu, nổi bật với tay phồng lớn và các lớp bèo nhún.

Lisa hoàn thiện diện mạo với túi xách da màu nâu xám, giày cao gót mũi nhọn màu đen cùng mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh: WireImage