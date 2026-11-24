



Coca-Cola Foodmarks ra đời như chiếc “la bàn” trực tuyến cho người dùng - Ảnh: DNCC

Tôn vinh ẩm thực bản địa

Ẩm thực Việt Nam phong phú với những đặc trưng riêng ở mỗi vùng miền. Từ phở, bún riêu ở miền Bắc, các món ăn đậm vị của miền Trung đến những món dân dã, hào sảng ở miền Nam, mỗi địa phương đều có những món ăn và địa chỉ quen thuộc mang dấu ấn riêng.

Không phải lúc nào những địa chỉ này cũng dễ tìm, nhất là với du khách hoặc người muốn khám phá ẩm thực ở một khu vực mới. Coca-Cola Foodmarks được phát triển như một nền tảng bản đồ trực tuyến, hỗ trợ người dùng tìm kiếm và tham khảo các địa điểm ăn uống. Tọa độ những quán ăn ngon giờ đây được thể hiện trực quan ngay trên foodmarks.coca-cola.com thông qua hai tính năng chính.

Với tính năng "Ăn ngon ngay gần bạn", hệ thống định vị vị trí người dùng và hiển thị các địa điểm ăn uống lân cận trên bản đồ. Qua đó, người dùng có thể tìm kiếm quán ăn theo khu vực thay vì phải mất nhiều thời gian tra cứu từng địa chỉ khi có nhu cầu.

Trúc Viên (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM), cho biết trước đây cô và đồng nghiệp thường mất khá nhiều thời gian lựa chọn địa điểm ăn trưa. Người muốn thử quán mới, người lại ngại rủi ro khi đến một địa chỉ chưa từng trải nghiệm.

"Từ khi biết Foodmarks, tụi mình có thêm một kênh tham khảo các quán ăn gần văn phòng. Việc chọn địa điểm cũng nhanh hơn, không phải mất quá nhiều thời gian bàn bạc", Trúc Viên chia sẻ.

Trong khi đó, tính năng "Top Foodmarks" tổng hợp những địa điểm ăn uống được cộng đồng quan tâm và bình chọn. Theo Coca-Cola, các tiêu chí định hướng lựa chọn ban đầu gồm chất lượng món ăn, không gian sạch sẽ, an toàn và câu chuyện văn hóa gắn với địa điểm. Bên cạnh đó, đánh giá và bình chọn của người dùng cũng góp phần đưa các quán ăn lên danh sách này.

Thông qua hai tính năng, nền tảng hướng đến việc kết nối người dùng với các địa điểm ẩm thực địa phương, đồng thời tạo thêm kênh tham khảo cho những người muốn tìm kiếm trải nghiệm ăn uống mới.

Kết nối trải nghiệm trực tuyến và hoạt động thực tế

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Coca-Cola Foodmarks triển khai chuỗi hoạt động khuyến khích người trẻ khám phá ẩm thực và các địa điểm văn hóa tại nhiều địa phương.

Khi ghé thăm các quán ăn thuộc Foodmarks, người dùng có thể check-in và gửi đánh giá trên nền tảng. Những tương tác này góp phần cập nhật thông tin, chia sẻ trải nghiệm và bổ sung dữ liệu cho bản đồ ẩm thực. Người tham gia còn có cơ hội nhận quà từ Coca-Cola và voucher ưu đãi từ GrabFood theo thể lệ chương trình.

Chuỗi hoạt động của Coca-Cola Foodmarks diễn ra xuyên suốt ngày lễ Văn hóa Việt Nam. - Ảnh: DNCC

Hoàng Nam (25 tuổi, TP.HCM), một người thường xuyên khám phá các địa điểm ăn uống mới, cho biết anh đã sử dụng Foodmarks trong một lần đi ăn cùng bạn bè. Sau khi check-in tại quán, anh nhận được mã ưu đãi GrabFood để sử dụng cho lần đặt món tiếp theo.

Bên cạnh hoạt động tại các quán ăn, Coca-Cola Foodmarks còn phối hợp với GrabFood triển khai chương trình tặng 10.000 combo món ăn kèm Coca-Cola tại các quán thuộc hệ thống Foodmarks. Chương trình áp dụng trên GrabFood từ ngày 24-11 đến 29-11, với các ưu đãi theo điều kiện cụ thể.

Tinh thần tôn vinh ẩm thực còn được hiện thực hóa sống động trên đường phố thông qua chuỗi hoạt động "Ăn món ngon - Mừng ngày Văn hóa Việt Nam" cùng City Tour Coca-Cola Foodmarks. Chuỗi hoạt động này đưa người tham gia khám phá các địa điểm văn hóa, ẩm thực và nhịp sống đô thị.

Các chuyến đi được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội từ ngày 24-11 đến 28-11, tại Huế từ ngày 24-11 đến 24-12. Người quan tâm có thể đăng ký qua fanpage chính thức của Coca-Cola để tìm hiểu thông tin về lịch trình, khung giờ và địa điểm tập trung.

Trong hành trình, người tham gia sẽ đi qua một số địa điểm tiêu biểu của thành phố và dừng chân tại các quán ăn thuộc Foodmarks để trực tiếp trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Cùng khám phá các bước tìm tọa độ quán ngon ngay trên Coca-Cola Foodmarks - Clip: DNCC

Với việc kết hợp bản đồ trực tuyến, đánh giá cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, Coca-Cola Foodmarks mở thêm một cách tiếp cận để người dùng khám phá các địa điểm ẩm thực địa phương.

Thay vì chỉ tìm câu trả lời cho câu hỏi "Hôm nay ăn gì?", người dùng có thể chủ động lựa chọn những quán ăn phù hợp với sở thích và trải nghiệm thêm nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực từng vùng miền tại foodmarks.coca-cola.com.