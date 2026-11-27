Các binh sĩ Anh trong lễ duyệt binh tại thủ đô Nicosia, Cyprus ngày 1-10 - Ảnh: AFP

Theo Đài Fox News ngày 26-11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting xác nhận nước này đã bắt đầu gửi thư tới khoảng 100.000 cựu quân nhân thuộc lực lượng dự bị chiến lược, trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu đang ngày càng xấu đi.

Các cựu quân nhân được yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc, công việc hiện tại và những kỹ năng tích lũy được kể từ khi rời quân ngũ, qua đó giúp quân đội nhanh chóng xác định và huy động nhân sự phù hợp khi cần ứng phó với thảm họa trong nước hoặc xung đột ở nước ngoài.

Ông Streeting mô tả động thái này là "biện pháp phòng ngừa hợp lý và cần thiết", đồng thời nhấn mạnh điều đó không có nghĩa Anh đang đứng trước nguy cơ chiến tranh cận kề.

"Tôi muốn đất nước nâng cao cảnh giác chứ không phải hoang mang. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta càng ít có khả năng bị cuốn vào xung đột hay chiến tranh", Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói.

Ông Streeting viện dẫn các vụ Nga xâm phạm không phận Ba Lan, những hoạt động phá hoại trên khắp châu Âu nghi do Nga hậu thuẫn, cũng như các mối đe dọa liên quan đến Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Anh.

Trong khuôn khổ kế hoạch trên, Anh dự kiến mời tối đa 1.000 quân nhân dự bị tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào mùa xuân năm 2027.

Trong văn bản trả lời Quốc hội ngày 27-10, Quốc vụ khanh phụ trách Các lực lượng vũ trang Anh Calvin Bailey cho biết việc tham gia sẽ hoàn toàn tự nguyện và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Lần gần đây nhất Anh huy động lực lượng dự bị chiến lược trên quy mô lớn là vào giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, khi khoảng 1.700 quân nhân dự bị được triệu tập trở lại quân ngũ để tham gia Chiến tranh vùng Vịnh (1990 - 1991).

Động thái mới nhất của London diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và NATO.

Báo cáo rà soát quốc phòng chiến lược năm 2025 của Anh xác định Nga là "mối đe dọa trực tiếp và cấp bách", cảnh báo Matxcơva có thể nhắm vào nước này thông qua các cuộc tấn công mạng, hoạt động phá hoại và tấn công cơ sở hạ tầng dưới biển.

Chiến lược An ninh quốc gia năm 2025 của Chính phủ Anh cũng cảnh báo nước này phải chuẩn bị cho khả năng lãnh thổ quốc gia bị đe dọa trực tiếp trong trường hợp xảy ra chiến tranh.