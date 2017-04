Phong phú cổ vật triển lãm ngành nghề truyền thống Lái Thiêu

TTO - Giới sưu tập cổ vật và Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Thuận An (Lái Thiêu - Bình Dương) cùng phối hợp tổ chức triển lãm giới thiệu các ngành nghề truyền thống của cư dân Lái Thiêu, vừa khai mạc sáng 28-4.

Khách tham quan góc trưng bày chày cối bằng gốm của nhà sưu tập Dương Cao Sang - Ảnh: L.Điền

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thuận An (đường Nguyễn Trãi - phường Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương).

Đây là lần đầu tiên thị xã Thuận An tổ chức triển lãm về ngành nghề truyền thống. Tham gia triển lãm có nòng cốt là Câu lạc bộ Cổ vật Lái Thiêu, đồng thời huy động các nhà sưu tập từ TP.HCM, An Giang cùng giới thiệu hơn 400 hiện vật tái hiện một phần các ngành nghề truyền thống của vùng đất Lái Thiêu xưa, nay là thị xã Thuận An.

Công chúng đến với triển lãm sẽ có dịp chứng kiến những cổ vật bao gồm đồ vật gia dụng như bếp, lò, đôn sứ, cù lao, chân đèn; các hiện vật là công cụ của nghề làm bánh in, nghề mộc, tranh kiếng, làm heo đất. Ngoài ra, mảng đồ gốm trang trí cũng phong phú nhiều đề tài, đáng kể có bộ tượng gốm chủ đề Thúy Hoa lầu với hình các quan uống trà có từ năm 1942, bức tranh sơn mài chủ đề Vinh quy bái tổ với nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Thụ 1962, cặp bình gốm sơn mài, loạt cối chày bằng gốm, bộ đồ nghề khuôn bánh in, một bàn ăn gia đình truyền thống của Lái Thiêu...

Họa sĩ Cát Mậu Lâm (bìa trái) cùng các nhà sưu tập bên góc trưng bày một bàn ăn gia đình truyền thống của Lái Thiêu - Ảnh: L.Điền

Cùng những hoạt động lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín hằng năm, các hoạt động tôn vinh ngành nghề truyền thống của Lái Thiêu mang lại cho công chúng thông điệp tích cực về tiếp biến văn hóa, làm thế nào để duy trì và phát triển trên mảnh đất từng một thời vang bóng các nghệ nhận xuất sắc với những sản phẩm làm nên bản sắc văn hóa của một vùng miền.

Bộ sưu tập đồ nghề làm bánh in của nhà sưu tập Đỗ Quyên - Ảnh: L.Điền

Bộ đồ gốm trang trí chủ đề Thúy Hoa lầu của nhà sưu tập Đào Duy Thắng - Ảnh: L.Điền

LAM ĐIỀN