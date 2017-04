Chương trình truyền hình ngày 25-4-2017

VTV1

7g30: Phim tài liệu: Con đường nhiễm độc. 8g05: Tầm nhìn của quảng bá du lịch Việt Nam. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 15g: Phim tài liệu: Việt Nam - Hành trình vươn ra biển lớn. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Đảng trong cuộc sống hôm nay: Cảnh báo tình trạng cán bộ cơ sở nghỉ việc. 20g45: Phim: Nơi ẩn nấp bình yên. 22g45: Phim tài liệu: Chuyện về người nữ du kích Củ Chi.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Thế giới nhìn từ trên cao. 9g: Hành trình khám phá: Phù Long miền quê sinh thái. 11g30: Phim: Quán cà phê hoàng tử. 12g15: Sống khỏe mỗi ngày: Hội chứng đau cổ, vai gáy và cánh tay. 14g: Bạn của nhà nông. 16g15: Sắc màu các dân tộc. 19g: Phim: Bích huyết kiếm. 20g35: Khỏe thật đơn giản. 21g30: Robocon 2017. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g30: Khám phá thế giới: Hành trình tri thức. 10g10: Chúng tôi là chiến sĩ. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Tình yêu của Ê-va. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Thần tượng BOLERO. 17g15: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g: Phim: Gia đình vui nhộn. 20g30: Ai là triệu phú. 21g30: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g30: Phim: Tình hồng. 23g20: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g: Diễn viên bá đạo. 9g30: Những miền đất kỳ thú. 12g: Phim: Anh hùng. 13g50: Gặp nhau để cười. 16g10: Phim: Anh là trăng, em là sao. 19g: THTT giải bóng chuyền nữ quốc tế. 20g50: Cười vui lắm. 21g10: Muôn màu Showbiz. 22g: Phim: Nữ thần y. 23g30: Ca nhạc.

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 10g: Phim: Đò dọc. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 16g50: Phim: Định mệnh anh yêu em. 19g05: Chương trình: Giai điệu quê hương. 19g45: Phim: Đừng quên hoa hồng. 21g20: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hai số phận.

HTV2

Đón xem tập 3 siêu phẩm cổ trang HQ MÂY HỌA ÁNH TRĂNG với sự tham gia của Park Bo Gum, Kim Joo Jung, Jin Young (B1A4)… duy nhất trên kênh HTV2 lúc 21g00 tối nay (ảnh).

11g45 Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc – T8. 17g00 Phim TQ Quyền lực Vương Phi – T11,T12. 19g00 Phim HQ Ngôi sao khoai tây – T52. 20g00 Phim VN Vợ tôi là số 1 – T31. 22g00 Phim TVB Hình cảnh – T28.

HTV7

8g: Bạn muốn hẹn hò. 9g: Phim: Đường Hồ Chí Minh trên biển. 11g: Phim: Sóng gió tình thù. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Canh bạc hoàng gia. 16g: Vui ca đoán giọng. 16g45: Phim: Mặt trời mùa đông. 19g50: Phim: Gia đình là số 1. 20g30: Điệp vụ đối đầu. 21g45: Siêu bất ngờ. 22g30: Sitcom: Nhật ký vợ chồng son. 22g45: Nhà chung.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Cuộc gặp gỡ sau 48 năm. 12g30: Phim: Hẹn anh kiếp sau. 13g30: Phim tài liệu: Công tác Binh vận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 16g30: Phim: Đệ nhất phu nhân. 17g30: Phim: Thám tử Ma Cà Rồng. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g35: Thanh xuân tỏa sáng. 22g: Phim: Nhà có hai cửa chính.

Today

11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T92). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 56) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 81). 17g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T29). 18g: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tôi yêu chợ Việt (Số 81). 18g50: Món ngon mỗi ngày (số 320). 19g: Phim VN: Hồ sơ lửa (T30). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T72). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T98). 22g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T27).

BTV1

10g30: Phim:Hương đêm. 12g: Phim: Bước ngoặt định mệnh. 13g: Phim: Đế Cẩm. 17g30: Phim: Tiếng đàn kìm. 19g: Phim: Hạnh phúc cuối. 20g: Phim: Hồ sơ lửa. 21g05: Phim: Bàn tay sinh tử.

THVL

8g30: Ai sẽ thành sao. 10g30: Ca nhạc: Giai điệu trẻ. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Mắt lụa. 17g: Phim: Tình đời. 19g15: Phim: Một đời giông tố. 19g45: Hoạt hình: Chuyện của Đốm. 20g: Phim: Mặt nạ tình yêu. 21g: Giải trí truyền hình: Tài tử tranh tài. 21g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g50: Summer catch. 9g30: About a boy. 11g10: The teenage psychic S104. 12g: Doom. 13g45: Whiskey tango forxtrot. 15g35: The hunchback of notre dame. 17g05: The constant gardener. 19g15: Pixels. 21g: The forest. 22g35: The program.

TTO