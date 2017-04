Chương trình truyền hình ngày 23-4-2017

VTV1

7g30: Thanh âm cuộc sống: Giai điệu Tổ quốc. 8g: 90 phút để hiểu. 10g: Chìa khóa thành công: Doanh nghiệp gia đình - Tái cấu trúc thượng tầng. 12g35: Ấn tượng thể thao 7 ngày. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 14g15: Giao lưu điển hình tiêu biểu học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 17g10: Khám phá Việt Nam: Cao su mùa lá trổ. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Truyền hình Quân đội. 21g30: Nghệ sĩ tháng: Nhạc sĩ Tuấn Phương.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Thế giới nhìn từ trên cao. 9g: Cùng bạn chữa bệnh: Nhận biết sớm chứng trầm cảm sau sinh. 9g30: Khám phá thế giới: Trái đất năm 2050. 11g30: Phim: Quán cà phê hoàng tử. 14g: Kinh doanh và pháp luật. 16g35: Kiến thức cộng đồng: Đào tạo nghề Quản trị kinh doanh. 19g: Phim: Bích huyết kiếm. 20g35: Người phụ nữ hạnh phúc: Vượt qua bóng tối. 21g05: Robocon 2017. 23g15: Phim: Bí mật cây cầu cũ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g15: Vương miện thần kỳ. 11g: 100 triệu 1 phút. 12g: Cố lên con yêu. 13g: Đường lên đỉnh Olympia. 14g20: Rubic 8: Phim: Lặng yên dưới vực sâu. 15g10: Chuẩn cơm mẹ nấu. 17g20: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g: Biệt tài tí hon. 21g: Giọng hát Việt. 23g: Bí mật của tạo hóa.

CHUẨN CƠM MẸ NẤU tập 92 tiếp tục với sự dẫn dắt vui nhộn của nghệ sĩ Việt Hương - Đại Nghĩa, đầu bếp Jack Lee và các màn nấu ăn vô cùng hài hước với hai gia đình khách mời: Anh Duy, Hoàng Phong. Đón xem lúc 15g00 ngày 23/04/2017 trên kênh VTV3.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 7g30: Kinh tế: Khởi nghiệp nhìn từ góc độ kinh tế. 8g30: Dân ca nam bộ: Xuân đại thắng. 12g: Phim: Anh hùng. 14g15: Siêu mẫu nhí. 16g10: Phim: Anh là trăng em là sao. 19g:THTT Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9. 20g: THTT Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. 21g: Hành trình bất ngờ. 22g05: Muôn màu Showbiz. 23g30: Ca nhạc.

HTV2

Đón xem show truyền hình thực tế CON ĐẾN TỪ HÀNH TINH NÀO với sự tham gia của gia đình diễn viên Huy Khánh, ca sĩ Đăng Khôi, siêu mẫu Xuân Lan, trên HTV2 lúc 19g00 tối nay.(ảnh).

11g45 Xinê Việt tại nhà – 49 ngày. 17g00 Chuyện khó đỡ. 17g45 Kpop chọn lọc. 18g30 Muôn màu sắc Việt. 20g00 Ai cũng bật cười. 21g30 Tìm kiếm tài năng Anh Quốc.

HTV7

8g30: Tạp chí văn nghệ.12g30: Phim: Xóm trọ vui nhộn. 13g45: Trong thế giới xe. 14g50: Vui cùng hoa lúa. 15g20: Bạn muốn hẹn hò. 15g50: Phút giây cảnh giác. 16g20: Bữa cơm gia đình. 17g20: Lữ khách 24 giờ. 19g: Bạn là ngôi sao. 20g30: Ngưởi bí ẩn. 22g: Vợ chồng son. 22g30: Câu chuyện âm nhạc.

“Người bí ẩn” tập 7 tuần này chào đón hai nghệ sĩ trẻ Ninh Dương Lan Ngọc - S.T “nghênh đấu” cùng đội nhà Vân Sơn – Hồng Đào. Tại đây, những trận tranh cãi nảy lửa và đầy mưu kế giữa 2 đội để tìm ra các người bí ẩn có khả năng múa rối dây, nhảy đèn led tạo hình, chơi đàn tranh kết hợp EDM, nhảy pasodoble, ai là người có khả năng gây kinh hãi: móc kẽm lò xo từ mũi xuyên xuống miệng. Đón xem lúc 20g30 tối chủ nhật ngày 23/04/2017 trên kênh HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 7g40: Phụ nữ & cuộc sống. 10g: THTT cúp truyền hình 2017. 13g15: Tọa đàm văn hóa thành phố. 14g15: Sân khấu. 17g30: Phim: Nhà không có đàn ông. 20g45: Camera cận cảnh. 21g: THTT Chương trình Vầng trăng cổ nhạc. 22g30: Phim: Cuộc phiêu lưu của những kẻ báo thù.

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 15g: phim: Trái tim mỹ nhân. 16g50: Phim: Định mệnh anh yêu em. 19g05: Chương trình: Giải nhiệt cuộc sống. 19g45: Phim: Đừng quên hoa hồng. 21g20: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hai số phận.

TODAY

9g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (Số 46+47+48). 11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T90). 14g: Thế giới điện ảnh (Số 259) + Chuyện nhà mình (Số 121). 15g: Những khúc vọng xưa (T50). Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 54) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 79). 17g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T27). 18g: Trực tiếp xổ số Vietlott. 18g30: Khỏe và đẹp (Số 79). 18g50: Món ngon mỗi ngày (Số 321). 19g: Phim VN: Hồ sơ lửa (T28). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T70). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T96). 22g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T25).

BTV1

8g55: Phim: Hiệp sĩ đời thường. 12g: Phim: Bước ngoặt định mệnh. 13g: Phim: Đế Cẩm. 17g30: Phim: Tiếng đàn kìm. 19g: Phim: Hạnh phúc cuối. 20g: Cười 10 thang thuốc bổ.

THVL

8g30: Phim điện ảnh: Chuyến xe đột kích. 11g10: Người đưa tin 24G. 13g: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 14g: Phim: Dòng nhớ. 15g: Chất lượng cuộc sống. 17g30: Phim: Tình Đời. 19g40: Cổ tích Việt Nam: Trạng Ếch. 20g: Vợ tôi là số 1. 21g: Ai sẽ thành sao. 22g: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

8g: The immortal life of henrietta lacks. 9g40: I saw the light. 11g45: Pixels. 13g30: Point break. 15g25: G- Force. 16g50: Shrek the third. 18g25: The incredible hulk (2008). 20g15: Central intelligence. 22g: The teenage psychic S104.

TTO