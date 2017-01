Chương trình truyền hình ngày 19-1-2017

VTV1

7g30: Nẻo về nguồn cội: Huyền thoại nữ tướng và đội tượng binh. 8g05: Câu chuyện văn hóa: Nhìn lại văn hóa du lịch 2016. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g10: Vở chèo: Tình người thợ mỏ. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Vì an ninh tổ quốc. 20g45: Phim: Chiều ngang qua phố cũ. 22g30: Phim tài liệu: Ký ức một vùng quê. 22g30: Phim tài liệu: Hoa Anh Đào ở đất phương Nam.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Hành trình tri thức. 8g30: Sắc màu các dân tộc. 11g45: Phim: Ước mơ lấp lánh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Cách xử trí khi viêm ruột thừa. 15g30: Khám phá thế giới. 16g45: Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. 19g: Phim: Phương Thế Ngọc. 21g20: Phim tài liệu khoa học. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g30: Điều ước thứ 7. 10g10: Cháu ơi, cháu à. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Người đàn ông tuyệt vời. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Hòa âm ánh sáng. 17g15: Phim: Vui vẻ và nồng ấm. 20g: Gia đình vui nhộn. 20g30: Nhà cười. 21g30: Phim: Tuổi thanh xuân- Phần 2. 22g10: Phim: Tình hồng. 23g20: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương Nam. 8g45: Muôn màu Showbiz. 11g: Kết nối miền tây. 12g: Phim: Thỏa thuận ly hôn. 13g: Phim: Ngọc lục bảo. 14g: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Sàn đấu danh hài. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g30: Ca nhạc: Tiếng hát Quang Hà và Đan Trường.

HTV2

Đón xem tập 6 bộ phim ca nhạc hài Tết đặc sắc CÔ THẮM VỀ LÀNG 2 với sự tham gia của Tường Vi, Nhan Phúc Vinh, Sam Hà My, Jun Phạm... duy nhất trên kênh HTV2 lúc 20g00 tối nay. (ảnh).

11g45 Phim HQ Điều ước cho em - T23. 17g00 Phim HQ Chỉ yêu mình em - T61,T62. 19g00 Phim Thái Lan Linh hồn báo thù - T18. 21g00 Phim HQ Chuyện tình bác sĩ - T26. 22g00 Phim TVB Người kế nghiệp - T12.

HTV7

7g30: Bệnh viện nụ cười. 9g: Phim: Dệt nắng cho ngày dài hơn. 11g: Phim: Tình yêu và tham vong. 12g30: Phim. 13g: Phim: Ẩn thế giả môn. 16g20: Bữa cơm gia đình. 16g45: Phim: Mẹ chồng là cháu dâu. 19g: Đối thủ xứng tầm. 19g50: Phim: Gia đình là số 1. 20g30: Sàn đấu thời gian. 21g30: P336.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Cuộc hòa đàm thế kỷ. 12g30: Phim: Sự trả thù. 13g30: Ký sự: Ký sự Việt Nam những sắc màu dân tộc. 15g20: Chương trình văn hóa TP.HCM. 17g25: Phim: Taxi. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g40: Ký sự truyền hìng: Cuộc sống và những điều kỳ diệu. 22g: Phim: Dã tâm thiên thần.

BTV1

10g: Phim: Ranh giới định mệnh. 12g: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g: Phim: Trái tim yêu. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g05 Phim: Mưu cầu hạnh phúc.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 10g: Phim: Cha rơi. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Hài Sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 22g: Phim: Đò dọc. 22g45: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Hoán chuyển bất ngờ. 10g10: Nhìn ra thế giới. 12g: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hình: Bóng mát tâm hồn. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

TODAY

11g: Phim HQ: Đoạt tình (T98). 16g00: Hi 5 - Cùng hát cùng chơi (số 83) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 86). 17g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T24). 18g:Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tiếp sức hồi sinh (Số 195). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 277). 19g: Phim VN: Sứ mạng song sinh (T11). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T90). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T7). 22g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T23).

HBO

7g25: Harriet the spy. 9g05: Best in show. 10g30: Monster- in- law. 12g10: The incredible hulk (2008). 14g: The perfect guy. 15g40: Duplicity. 17g45: I love you, man. 19g25: Daddy’s home. 21g: Everest. 23g: Ride alonge 2.

TTO