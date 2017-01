Chương trình truyền hình ngày 17-1-2017

VTV1

7g30: Nẻo về nguồn cội: Nhạc Võ Tây Sơn. 9g15: Cải cách hành chíng: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g15: Sáng tạo khởi nghiệp. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Đảng trong cuộc sống hôm nay Sắp xếp bộ máy. 20g45: Phim: Ngự lâm không kiếm. 22g30: Phim tài liệu: Hành trình tìm lại gương mặt người.

VTV2

8g: Những mảnh ghép của cuộc sống. 9g30: Phim tài liệu. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Chăm sóc trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng. 14g: Bạn của nhà nông: Chuỗi cung ứng rau an toàn. 16g15: Sắc màu các dân tộc. 19g: Phim: Phương Thế Ngọc. 20g35: Khỏe thật đơn giản. 21g30: Nhật Bản đồng hành. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g40: Con biết tuốt. 10g10: Chúng tôi là chiến sĩ. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14h40: Cố lên con yêu. 17g10: Phim: Bà nội đã về. 20g: Phim: Gia đình vui nhộn. 20g30: Ai là triệu phú. 21g10: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g10: Phim: Tình hồng. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g: Tỏa sáng bất ngờ. 10g15: Phim: Thư ký. 12g: Phim: Ba người cha. 14g: Phim: Gia đình Kim Chi . 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Bạn có bình thường. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g: Xả Xì Trét.

HTV2

Đón xem tập 4 bộ phim ca nhạc hài Tết đặc sắc CÔ THẮM VỀ LÀNG 2 với sự tham gia của Tường Vi, Nhan Phúc Vinh, Sam Hà My, Jun Phạm... duy nhất trên kênh HTV2 lúc 20g00 tối nay. (ảnh).

11g45 Phim HQ Điều ước cho em - T21. 17g00 Phim HQ Chỉ yêu mình em - T57,T58. 19g00 Phim Thái Lan Linh hồn báo thù - T16. 21g00 Phim HQ Chuyện tình bác sĩ - T24. 22g00 Phim TVB Người kế nghiệp - T10.

HTV7

8g: Bạn muốn hẹn hò. 9g: Phim: Dệt nắng cho ngày dài hơn. 11g: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Ẩn thể giả môn. 14g: Nhìn ra thế giới. 16g: Vui ca đoán giọng. 16g45: Phim: Mẹ chồng là cháu dâu. 19g50: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 20g30: Hát cùng mẹ yêu. 21g45: Siêu bất ngờ. 22g30: Sitcom: Nhật ký vợ chồng son.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Ở đó là biên cương. 9g10: Nhạc thính phòng: Gõ cửa âm nhạc tuyển chọn. 12g30: Phim: Sự trả thù. 13g30: Ký sự: Việt Nam- Những sắc màu dân tộc. 16g30: Phim: Đệ nhất phu nhân. 17g30: Phim: Taxi. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 22g: Phim: Dã tâm thiên thần.

TODAY

11g: Phim HQ: Đoạt tình (T96). 16g00: Hi 5 - Cùng hát cùng chơi (số 81 ) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 84). 17g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T22). 18g: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tôi yêu chợ Việt (số 67). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 278). 19g: Phim VN: Sứ mạng song sinh (T9). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T88). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T5). 22g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T21).

BTV1

10g30: Phim: Ranh giới định mệnh. 12g: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g: Phim: Trái tim yêu. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g15: Phim: Mưu cầu hạnh phúc.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 10g: Phim: Những ngã rẽ vào đời. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g: Hài sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 21g20: Phim: Đò dọc. 22g15: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Ca sĩ giấu mặt. 10g30: Ca nhạc: Giai điệu trẻ. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hìng: Chuyện của Đốm. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Hoán chuyển bất ngờ. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

8g05: Imagine that. 9g50: About Alex. 11g30: Hairspray. 13h25: Batman begins. 15g45: The heartbreak kid. 17g35: Coraline. 19g15: Focus. 21g: The 5th wave. 22g50: The haunting (1999).

TTO