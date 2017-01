Chương trình truyền hình ngày 12-1-2017

VTV1

7g30: Phóng sự: Ra Phú Quốc. 8g05: Câu chuyện văn hóa: Chiến lược Văn hóa du lịch 2017. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g10: Như chưa hề có cuộc chia ly... 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Vì an ninh tổ quốc. 20g45: Phim: Chiều ngang qua phố cũ. 22g30: Phim tài liệu: Ký ức một vùng quê. 23g25: Tác phẩm mới: Đàn cầm Tây Hồ

​VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Hành trình tri thức. 8g30: Sắc màu các dân tộc. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Tìm hiểu về bệnh cúm mùa. 15g30: Khám phá thế giới. 16g45: Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách: Bệnh teo não và sa sút trí tuệ tuổi già. 19g00: Phim: Anh hùng xạ điêu. 21g30: Những mảnh ghép của cuộc sống. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

​VTV3

7g00: Cà phê sáng. 8g30: Muôn màu showbiz. 10g10: Bố ơi mình đi đâu thế. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g00: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g00: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Hòa âm ánh sáng. 17g15: Phim: Vui vẻ và nồng ấm. 20g00: Gia đình vui nhộn. 20g30: Nhà cười. 21g30: Phim: Tuổi thanh xuân - Phần 2. 22g10: Phim: Tình hồng. 23g20: Chuyện đêm muộn.

​VTV9

6g00: Sáng phương Nam. 8g45: Muôn màu Showbiz. 10g15: Phim: Thư ký. 12g00: Phim: Thỏa thuận ly hôn. 13g00: Phim: Ngọc lục bảo. 14g00: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g00: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g00: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Sàn đấu danh hài. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g30: Ca nhạc: Quạt giấy.

HTV2

Đón xem tập 13 bộ phim VN đề tài xuyên không đặc sắc KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0 với sự tham gia của Thái Hòa, Phạm Anh Tuấn, Tường Vi, Thúy Diễm,… trên HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh). 11g45: Phim HQ: Điều ước cho em (T.17). 17g00: Phim HQ: Chỉ yêu mình em (T.49,T50). 19g00: Phim Thái Lan: Linh hồn báo thù (T.13). 21g00: Phim HQ: Chuyện tình bác sĩ (T.21). 22g00: Phim TVB: Người kế nghiệp (T.6).

HTV7

7g30: Bệnh viện nụ cười. 9g00: Phim: Dệt nắng cho ngày dài hơn. 11g00: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g00: Phim: Ẩn thế giả môn. 16g20: Bữa cơm gia đình. 16g45: Phim: Mẹ chồng là cháu dâu. 19g00: Đối thủ xứng tầm. 19g50: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 20g30: Sàn đấu thời gian. 21g30: P.336.

​HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g00: Phim tài liệu: Ở đó là biên cương. 12g30: Phim: Sự trả thù. 13g30: KS: Ký sự biển đảo quê hương. 15g20: Chương trình văn hóa TP.HCM. 17g25: Phim: Taxi. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g40 Ký sự truyền hình: Cuộc sống và những điều kỳ diệu. 22g00: Phim: Dã tâm thiên thần.

TODAY

11g00: Phim HQ: Đoạt tình (T.91). 16g00: Hi 5-Cùng hát cùng chơi (số 76) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 79). 17g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T.17). 18g00: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tiếp sức hồi sinh (Số 194). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 274). 19g00: Phim VN: Sứ mạng song sinh (T.6). 20g00: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi - P12 (T.83). 21g00: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T.223). 22g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T.16).

BTV1

10g00: Phim: Ranh giới định mệnh. 12g00: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g00: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g00: Phim: Trái tim yêu. 20g00: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g05: Phim: Mưu cầu hạnh phúc.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 10g00: Phim: Những ngã rẽ vào đời. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Hài Sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 22g00: Phim: Đánh thức trái tim. 22g45: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Hoán chuyển bất ngờ. 10g10: Nhìn ra thế giới. 12g00: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g00: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g00: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hình: Bóng mát tâm hồn. 20g00: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g00: Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

8h05: Black sea. 10g00: Cop out. 11g40: No country for old men. 13g45: Chappie. 15g10: Barnyard. 17g10: Definitely, maybe. 19g20: Hellboy II: The golden army. 21g00: Crimson peak. 22g55: Legend.

