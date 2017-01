Chương trình truyền hình ngày 7-1-2017

HTV2

Đón xem phim điện ảnh NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN với sự tham gia của Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài, Tấn Beo… trong XI NÊ VIỆT TẠI NHÀ trên HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh).

11g45: Phim HQ: Điều ước cho em (T.13). 17g00: Phim HQ: Chỉ yêu mình em (T.41,T42). 19g00: Sao và sự kiện. 22g00: Phim TVB: Người kế nghiệp (T.2).

HTV7

8g00: Cà phê cuối tuần. 8g30: Hành trình trái đất. 11g00: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g00: Phim: Ẩn thế giả môn.14g30: Alo, phim nghe. 16g35: Gương soi phố phường. 17g20: Cha con hợp sức. 17g50: Con đã lớn khôn. 19g00: Giọng ải, giọng ai. 20g30:Thử thách cùng bước nhảy. 22g00: Quý ông hoàn hảo.

THỬ THÁCH CÙNG BƯỚC NHẢY tối nay được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành; Bộ ba giám khảo tiếp tục chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất: Biên đạo John Huy Trần- Khánh Thi và giám khảo khách mời: Ca sĩ Đoan Trang. Thí sinh nào sẽ phải dừng cuộc thi? Đón xem trên khung giờ mới lúc 20g30 tối nay trên HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g00: Phim tài liệu: Ở đó là biên cương. 11g00: Câu chuyện cảnh sát. 12g30: Phim: Sự trả thù.13g30: Hậu trường nghệ thuật. 17g25: Phim: Người đàn bà thép. 20g30: Thế giới 24 giờ. 21g00: Chuyến xe âm nhạc. 22g00: Phim: Dã tâm thiên thần. 23g00: Siêu thị cười.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 10g00: Phim: Những ngã rẽ vào đời. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 15g00: Chương trình: Phong cách & Cuộc sống. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Chương trình: Tươi khỏe mỗi ngày. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Đánh thức trái tim. 22g15: Phim: Trái tim yêu.

BTV1

8g55: Phim: Sỏi đá cũng biết yêu. 12g00: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g00: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g00: Phim: Hai lần cưới. 20g00: Phim: Tình yêu và thử thách.

TODAY

9g00: Hi-5 Cùng hát cùng chơi (Số 4+5+6) LT. 11g00: Phim HQ: Đoạt tình (T86). 15g00: Những khúc vọng xưa (số 45); Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5-Cùng hát cùng chơi (số 71) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 74). 17g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T12). 18g00: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Làm đẹp 24h (Số 42). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 275). 19g00: Bếp sum vầy (số 5). 19g35: Hài – Chuyện của nàng (số 53). 20g00: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi - P12 (T.78). 21g00: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T.218). 22g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T11).

VTV1

7g30: Phóng sự: Lưới Rùng. 8g05: Môi trường: Việt Nam với nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. 10g00: Câu chuyện văn hóa: Chiến lược Văn hóa du lịch 2017. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g30: Dân ca Việt Nam. 17g10: Khám phá Việt Nam: Mũi Đôi cực Đông tổ quốc Việt Nam. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: VTV đặc biệt: Hai đứa trẻ. 22g45: Âm nhạc và cuộc sống.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Những nghiên cứu về núi lửa. 8g30: An ninh và Cuộc sống. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Bốn mùa yêu thương. 14g00: Bạn của nhà nông. 17g15: Sáng kiến - Giải pháp: Hành trình sáng chế. 18g00: Quý hơn vàng: Đừng bỏ qua 3 nguyên tắc vàng nếu muốn con cao lớn. 19g00: Phim: Anh hùng xạ điêu. 21g05: Những người đàn ông tự tin: Khi đàn ông vào bếp. 22g40: Ngôi nhà giới tính.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 9g00: Thời trang và cuộc sống. 10g00: Bản thiết kế cuộc sống: Thách thức. 12g00: Bố ơi mình đi đâu thế. 13g50: Cùng em đến trường. 14g20: Rubic: Điều bí mật. 15g20: Người đi xuyên tường. 17g15: Phim: Vui vẻ và nồng ấm. 20g00: Ánh sáng hay bóng tối. 21g10: Ơn giời, cậu đây rồi. 23g20: Chuyện đêm muộn.

Ơn Giời, Cậu Đây Rồi! tối nay tiếp tục với căn phòng đặc biệt của NSƯT Hoài Linh, bốn trưởng phòng: Hồng Đào, Tự Long, Trấn Thành, Trường Giang sẽ đón tiếp các khách mời: Trung Dân, Lê Giang, Nam Thư và Trúc Nhân. Đón xem lúc 21g00 tối nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g00: Sáng phương nam. 8g30: Tiếng tơ đồng: Điệu vọng cổ trong sân khấu cải lương. 12g00: Phim: Thỏa thuận ly hôn. 14g00: Sân khấu cải lương: Tiếng gọi non sông. 16g00: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g00: X-Show. 20g10: Âm nhạc và bước nhảy. 22g40: Luôn có cách để yêu thương: Tìm tiếng nói chung trong gia đình nhiều thế hệ.

VTV9 - 20 giờ tối nay: Âm Nhạc & Bước Nhảy chủ đề Connect - Kết nối với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng: Nguyên Vũ, Cao Thái Sơn, Vy Oanh, Quách Tuấn Du, Phương Trinh Jolie, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đinh Hương, Chí Thiện, Hoài Anh Kiệt, Hoàng Yến Chibi, Huy Nam, Nhóm Ayor. Đặc biệt, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng góp mặt với phần trình diễn mini show gồm 4 ca khúc nổi bật.

THVL

8g30: Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. 10g00: Sống khỏe sống đẹp. 12g00: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g00: Trực tiếp: Bạn nhà nông. 17g00: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Chuyến xe nhân ái. 20g00: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g00: Người hóa thân số 1. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

8g40: I love you, man. 10g20: You don’t mess with the Zohan. 12g05: Point break. 13g55: Duplicity. 16g00: Coraline. 17g40: Paddington. 19g15: Fast &furious. 21g00: 13 hours. 23g20: Pineapple express.

