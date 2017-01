Chương trình truyền hình ngày 5-1-2017

VTV1

7g30: Phóng sự: Chà rạn Quảng Nam. 8g05: Đối thoại chính sách. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g15: Sân khấu. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Vì an ninh tổ quốc. 20g45: Phim: Chiều ngang qua phố cũ. 22g45: Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Những nghiên cứu về người Neanderthal. 8g30: Sắc màu các dân tộc: Sách cổ người Dao. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày:Nước ngọt có ga- Lợi hay hại?. 15g30: Khám phá thế giới. 16g45: Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. 19g: Phim: Anh hùng xạ điêu. 20g35: Chất lượng cuộc sống: Chăm sóc toàn diện sức khoẻ nam giới. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g30: Điều ước thứ 7. 10g: Bố ơi mình đi đâu thế. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Gương mặt thân quen nhí. 17g15: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g05: Nhà cười. 21g10: Phim: Tuổi thanh xuân- Phần 2. 22g10: Phim: Tình hồng. 23g: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương Nam. 8g45: Muôn màu Showbiz. 10g15: Phim: Thư ký. 12g: Phim: Thỏa thuận ly hôn. 13g: Phim: Ngọc lục bảo. 14g: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Sàn đấu danh hài. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g30:Video Clip yêu thích: Lắng nghe mùa xuân về.

HTV2

Đón xem tập 11 bộ phim VN đề tài xuyên không đặc sắc KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0 với sự tham gia của Thái Hòa, Phạm Anh Tuấn, Tường Vi, Thúy Diễm,… trên HTV2 lúc 20g00 tối nay. (ảnh). 11g45 Phim HQ Điều ước cho em – T11. 17g00 Phim HQ Chỉ yêu mình em – T37,T38. 19g00 Phim Thái Lan Linh hồn báo thù – T8. 21g00 Phim HQ Chuyện tình bác sĩ – T16. 22g00 Phim TVB Nội gián ATF – T25 – Hết.

HTV7

7g30: Bệnh viện nụ cười. 9g: Phim: Cưới chồng cho vợ. 11g: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Ẩn thế giả môn. 16g20: Bữa cơm gia đình. 16g45: Phim: Trái tim mỹ nhân. 19g: Tiếng cười sinh viên. 20g: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 20g30: Sàn đấu thời gian. 21g30: P336.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Ở đó là biên cương. 12g30: Phim: Sự trả thù. 13g30: KS: Ký sự biển đảo quê hương. 15g20: Chương trình văn hóa TP.HCM. 17g25: Phim: Taxi. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g40: 21g40 Ký sự truyền hình: Cuộc sống và những điều kỳ diệu. 22g: Phim: Dã tâm thiên thần.

BTV1

7g: THTTGiải đua xe đạp Về Phước Long xây chiến thắng. 12g: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g: Phim: Hai lần cưới. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g15 Phim: Đoạt tình.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 10g: Phim: Tình người xứ hoa. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Hài Sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Son môi hồng. 22g: Phim: Đánh thức trái tim. 22g45: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Hoán chuyển bất ngờ. 10g10: Nhìn ra thế giới. 12g: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hình: Bóng mát tâm hồn. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g35: Riding in cars with bys. 9g45: Focus. 11g25: Syriana. 13g30: The taking of pelham 1 2 3. 15g10: Steve Jobs. 17g10: The lovely bones. 19g20: Land of the lost. 21g: Unbroken. 23g15: Straight outta compton.

Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót.

