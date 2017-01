Chương trình truyền hình ngày 2-1-2017

VTV1

7g: Dấu ấn 2016. 8g45: Tác phẩm mới: Khúc nhị hành. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g15: Giai điệu tự hào: Xuân và tuổi trẻ. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Quốc hội với cử tri: Giám sát oan sai. 20g45: Phim: Ngự lâm không kiếm. 22g45: Giai điệu kết nối: Ngân Khánh.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Hành trình tri thức. 8g30: Kinh doanh và pháp luật: Rào cản xuất khẩu. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Hãy chia sẻ cùng chúng tôi: Suy tuần hoàn trong cơ thể. 15g30: Khám phá thế giới: Phía sau sự phát triển. 16g45: Phát triển bền vững: Công tác trồng rừng thay thế. 19g: Phim: Anh hùng xạ điêu. 20g35: Sống khỏe mỗi ngày: Nước ngọt có ga- lợi hay hại?. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g40: Sáng tạo Việt. 9g20: Hãy chọn giá đúng. 12g: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Thể thao. 15g10: Ơn giời, cậu đây rồi. 17g10: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g05: Con biết tuốt. 21g10: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g20: Phim: Tình hồng. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g40: Tình khúc vượt thời gian: Hạnh phúc đầu xuân. 12g: Phim: Ba người cha. 14g: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: VTV đặc biệt: Việt Nam tim tôi. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g30: Dân ca nhạc cổ: Dịu dàng sắc xuân.

HTV2

Đón xem tập 13 bộ Phim HQ đặc sắc CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ với sự tham gia của Park Shin Hye, Kim Rae Won, Lee Sung Kyung, Yoon Kyun Sang... trên kênh HTV2 lúc 21g00 tối nay. (ảnh).

11g45 Phim HQ Điều ước cho em - T8. 17g00 Phim HQ Chỉ yêu mình em - T31,T32. 19g00 Phim Thái Lan Linh hồn báo thù - T5. 20g00 Phim VN Dòng sông huynh đệ - T69. 22g00 Phim TVB Nội gián ATF - T22.

HTV7

7g30: Bệnh viện nụ cười. 9g30: Phim: Cưới chồng cho vợ. 11g: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Yêu con gái kẻ thù. 15g45: Alo bạn đây rồi. 16g45: Phim: Trái tim mỹ nhân. 19g50: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 20g30: Giải mã cặp đôi. 22g30: Phim sitcom: Nhật ký vợ chồng son.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 7g20: Lắng nghe hạnh phúc. 8g: Phim tài liệu: Ở đó là biên cương. 12g30: Phim: Sự trả thù. 14g40: Những tấm gương thầm lặng cao cả. 16g30: Phim: Đệ nhất phu nhân. 17g25: Phim: Taxi. 20g30: Ăn sạch sống khỏe. 21g05: Lăng kính cảnh giác. 21g15: Camera cận cảnh.

TODAY

11g: Phim HQ: Đoạt tình (T81). 16g00: Hi 5 - Cùng hát cùng chơi (số 66) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (Số 69). 17g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T7). 18g: Mẹ yêu bé (Số 95). 18g30: Just for laugh (số 184). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 271). 19g: Phim VN: Tổ ấm gió lùa (T33). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T74). 21g: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T214). 22g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T6).

BTV1

10g30: Phim: Ranh giới định mệnh. 12g: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g: Phim: Hai lần cưới. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g05: Phim: Đoạt tình.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 12g20: Phim: Hương vị cuộc sống- Hôn nhân vàng. 15g: Phim: Trái tim mỹ nhân. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Giai điệu quê hương. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Đánh thức trái tim. 22g15: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Người hóa thân số 1. 11g50: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hình: Chuyện của Đốm. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Giải trí truyền hình: Tuyệt đỉnh song ca. 22g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g30: The blind side. 9g40: Wallace & Gromit: The curse of the were- rabbit. 11g05: Point break. 12g55: Ride along 2. 14g40: Bolt. 16g15: Project almanac. 18g: Alice in wonderland (2010). 19g50: American sniper. 22g: Legend.

