Truyền hình ngày 30-12-2016: Đàn ông là số 0

VTV1

7g30: Phim tài liệu: Muôn vẻ hòn nghệ. 8g05: Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật: Câu chuyện về sách. 11g15: Chuyển động 24 giờ. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g10: Tạp chí âm nhạc. 16g30: Sinh ra từ làng: Gìn giữ và phát triển cây sáo Việt. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Dấu ấn 2016. 22g45: Talk VietNam: Nhiếp ảnh gia người Mỹ am hiểu Đạo Mẫu.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Khám bệnh cùng bác sỹ Billy. 8g30: Sắc màu không gian. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 14g30: Bạn của nhà nông. 15g30: Khám phá thế giới: Phía sau sự phát triển. 18g05: Cùng bạn chữa bệnh. 19g: Phim: Anh hùng xạ điêu. 20g35: Hãy chia sẻ cùng chúng tôi: Suy tuần hoàn trong cơ thể. 21g05: Những người đàn ông tự tin. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g30: Đừng để tiền rơi. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g30: Ánh sáng hay bóng tối. 15g15: Nghệ sĩ tháng: Nhạc sỹ - Thiếu tướng Đức Trịnh. 17g15: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g05: Chúng tôi là chiến sĩ. 21g10: Gương mặt thân quen nhí. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 7g: Không giới hạn - Sasuke Việt Nam. 8g30: Sân khấu cải lương: Thép. 12g: Phim: Ba người cha. 13g: Phim: Ngọc lục bảo. 14g: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g10: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Tỏa sáng bất ngờ. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g25: Ca nhạc: Dịu dàng sắc xuân.

HTV2

Đón xem tập 10 bộ phim VN đề tài xuyên không đặc sắc KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0 với sự tham gia của Thái Hòa, Phạm Anh Tuấn, Tường Vi, Thúy Diễm,… trên HTV2 lúc 20g00 tối nay. (ảnh). 11g45 Phim HQ Điều ước cho em – T6. 17g00 Phim HQ Chỉ yêu mình em – T27,T28. 19g00 Phim Thái Lan Linh hồn báo thù – T4. 21g00 Phim HQ Chuyện tình bác sĩ – T12. 22g00 Phim TVB Nội gián ATF – T21.

HTV7

8g: Chuyện 4 mùa. 9g30: Phim: Cưới chồng cho vợ. 11g: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Yêu con gái của kẻ thù. 16g20: Bữa cơm gia đình. 16g45: Phim: Trái tim mỹ nhân. 19g30: Lớn nhanh con nhé. 21g15: Đàn ông phải thế. 22g: Bạn đường hợp ý.

Đàn Ông Phải Thế - My Man Can tối nay tiếp tục được dẫn dắt siêu vui nhộn bởi nữ danh hài Việt Hương và Đại Nghĩa, anh biết tuốt Trương Thế Vinh; Tập này sẽ là cuộc chiến nảy lửa của 4 cặp đôi: Xuân Phúc - Li Na, Vũ Phương - Sơn Ca, Nhật Minh - Phương Trang, Phúc Zelo - Trang Tuyền. Đón xem lúc 21g10 tối nay trên kênh HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g25: Nhạc thính phòng: Hòa nhạc Luminuos Night. 10g30: Kịch thiếu nhi: Sứ giả mùa xuân. 12g30: Phim: Sự trả thù. 14g: Phim tài liệu: Việt Nam - Những sắc màu dân tộc. 15g20: Ca nhạc: Hát với giai điệu bốn phương “ Chào năm mới “. 17g30: Phim: Người đàn bà thép. 21g: Phóng sự: Chuyến xe nghĩa tình. 22g: Phim: Dã tâm thiên thần.

DRAMAS

Phát sóng trên VTVcab (kênh 57), HTVC (kênh 30) và K+ (kênh 22). 12g00 Phim Ấn Độ Mối thù không phai – T72. 18g00 Phim Hàn Quốc Tình yêu còn mãi – T39. 19g00 Phim Hàn Quốc Người hùng của em – T14. 20g00 Phim Hàn Quốc Vòng tay gia đình – T54. 21g00 Phim Hàn Quốc Người tình ánh trăng – T20. 22g00 Phim Ấn Độ Mối thù không phai – T71. 23g00 Phim Philippines Trái tim vay mượn – T17.

GIẢI TRÍ TV

Hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG. 11g00 Phim Philippines Ảo mộng – T37. 12g00 Phim HQ Thiên tài lang băm – T18. 14g00 Phim HQ Đi tìm hạnh phúc – T20. 16g45 Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc– T38. 17g30 Phim HQ Con gái của mẹ thật tuyệt – T48. 18g30 Tin nóng 24H. 19g00 Phim HQ Hai người mẹ – T64. 20g00 Phim Philippines Tình sâu hơn hận – T50. 21g00 Phim TQ Tân thiên long bát bộ – T36. 22g00 Phim HQ Cuộc chiến nội cung – T9. 23g00 Tin nóng 24H. 23g30 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh.

TODAY

11g Phim HQ: Đoạt tình (T78). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 67) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 66). 17g Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T4). 18g: Trực tiếp xổ số Vietlott. 18g30: Khỏe và đẹp (số 75). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 271). 19g: Phim VN: Tổ ấm gió lùa (T32). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T72). 21g: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T212). 22g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T3).

BTV1

10g30: Phim: Ranh giới định mệnh.12g: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g: Phim: Hai lần cưới. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g15: Phim: Đoạt tình.

ĐN1

6g20: Phim: Cộng sự. 10g: Phim: Tình người xứ hoa. 12g20: Phim: Hương vị cuộc sống. 15g: Phim: Trái tim mỹ nhân. 16g50: Phim: Lối về hạnh phúc. 19g05: Sitcom hài: Thánh phán. 19g15: Chương trình: Nhạc phim. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Đánh thức trái tim. 22g15: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Tiếu lâm tứ trụ. 10g10: Không gian xanh. 12g: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Solo cùng Bolero. 22g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

SCTV

10g00: Huyết chiến tình thù (Tập 4). 11g00: 11 lần yêu (Tập 8). 12g00: Mắt Lửa (Tập 23). 13g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 59). 14g00: Huyết chiến tình thù (Tập 4). 15g00: 11 lần yêu (Tập 8). 16g00: Mắt Lửa (Tập 23). 17g00: Huyền Thoại Amaya (Tập 60). 18g00: Giấc mơ của Jade (Tập 43). 19g00: Cơn lốc hận thù (Tập 42). 20g00: 11 lần yêu (Tập 9). 21g00: Huyết chiến tình thù (Tập 5). 22g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 60). 23g00: Mắt Lửa (Tập 23).

SCTV1

10g30: Gặp nhau để cười - (Tập 32,33). 11g30: Tâm lý trị liệu_ (Tập 2). Thách cưới. 12g30: Tám xuyên Việt - (Tập 253,254,255). 13g30: Cười đa cảm xúc - (Tập 21,22). 14g30: Táo quân ở trọ - (Tập 59,60). 15g30: Cô nàng xinh đẹp - (Tập 20). 16g30: Gặp nhau để cười - (Tập 34,35). 17g30: Tâm lý trị liệu_ (Tập 3). Bạc nóng bạc nguội. 18g30: Tối nay xem gì. Tám xuyên Việt - (Tập 256,257,258). 19g30: Cười đa cảm xúc - (Tập 23,24). 20g30: Táo quân ở trọ - (Tập 61,62). 21g30: Cô nàng xinh đẹp - (Tập 21). 22g30: Gặp nhau để cười - (Tập 36,37). 23g30: Tâm lý trị liệu_(Tập 4). Mê hồn trận.

SCTV4

10g30: Nhịp sống 365-Số 29.12.2016. 11g00: Trúng số (T17/35). 12g00: Thiên trường địa cửu (T44/75). 13g00: Sắc màu đam mê (T63/122). 14g00: Không thể ngừng yêu (T23/36). 15g00: Nụ hôn định mệnh (T24/35). 16g00: Người hùng đảo Bình Châu (T16/20). 17g00: Thiên trường địa cửu (T45/75). 18g00: Nhịp sống 365-Số 30.12.2016. 18g30: Hài Sao Việt Số 56. 18g40: Thời tiết_30.12.16. 18g45: Sắc màu đam mê (T64/122). 19g45: Không thể ngừng yêu (T24/36). 20g45: Nụ hôn định mệnh (T25/35). 21g45: Người hùng đảo Bình Châu (T17/20). 22g45: Nhịp sống 365-Số 29.12.2016. 23g15: Trúng số (T16/35).

SCTV14

10g45: Nhà chung (T7/35). 11g45: Kim chi cà pháo (T49/100). Kẻ bán linh hồn (T40/40). 12g45: Mở khóa con tim (T22/30). 13g45: Sếp ơi anh yêu em (T2). 14g45: THSTL_Đời không như là mơ 03. Đời không như là mơ (T3). 15g45: Săn vàng (T14/30). 16g45: Một nửa yêu thương (T15/33). 17g45: Nhà chung (T8/35). 18g45: THSTL_Mở khóa con tim 07. Mở khóa con tim (T23/30). 19g45: THSTL_Sếp ơi anh yêu em 03. Sếp ơi anh yêu em (T3). 20g45: THSTL_Đời không như là mơ 04. Đời không như là mơ (T4). 21g45: Săn vàng (T15/30). Kim chi cà pháo (T50/100). 22g45: Kẻ bán linh hồn (T38/40). 23g45: Nhà chung (T6/35).

SCTV11

10g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 311. 10g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 328. 11g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - (Tập 37). 12g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - (Tập 50). 13g00: Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - (Tập 1). 14g00: Hài: Tình yêu quanh ta - (Tập 4). 14g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 329. 15g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - (Tập 47). 16g00: Phim Thái Lan: Trò chơi tình ái - (Tập 19). 17g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 312. 17g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 330. 18g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - (Tập 38)_(Hết). 19g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - (Tập 51). 19g45: Giai điệu vàng - Số 17. 20g30: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 313. 21g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - (Tập 48)_(Hết). 22g00: Phim Trung Quốc: Thủy hử - (Tập 21). 23g00: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 329. 23g30: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 310.

SCTV16

Giờ phát sóng từ 18g đến 23g: 28 Ngày sau. Thiếu nữ báo thù. Người đỡ đạn. Trong vòng vây. Không lực 1. Dị nhân: cuộc kháng cự cuối cùng. Dị nhân: thế hệ đầu tiên. Nước mắt mặt trời. S.W.A.T: đọ súng. Trò đùa chết người. Thảm họa diệt vong. Elektra. Taxi.

HBO

7g50: Flubber. 9g25: The sisterhood of the traveling pants 2. 11g20: Chappie. 13g20: Jupiter ascending. 15g30: Wallace & Gromit: The curse of the were- Rabbit. 16g55: The hundred-food Journey. 19g: Everest. 21g: Mission: Impossible rogue nation. 23g10: The town.

Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót.

TTO