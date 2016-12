Chương trình truyền hình ngày 26-12-2016 

VTV1

7g30: Phóng sự: Tấm lòng biển cả. 8g05: Chìa khóa thành công. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g15: Đối thoại và chính sách: Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Phim tài liệu: Đổi mới- cuộc hành trình ký ức. 20g45: Phim: Ngự lâm không kiếm. 22g45: Cửa sổ ASEAN.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Khám bệnh cùng bác sĩ Billy. 8g30: Kiến thức cộng đồng. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Bệnh nhiệt miệng. 15g30: Khám phá thế giới. 16g45: Bạn của nhà nông. 19g: Phim: Anh hùng xạ điêu. 20g35: Giờ gia đình. 21g05: Nhật Bản ngày nay. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g40: Sáng tạo Việt. 9g20: Hãy chọn giá đúng. 12g: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Chiếc nón kỳ diệu. 15g20: Phim: Đau buốt đến tim. 17g10: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g05: Con biết tuốt. 21g10: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g20: Phim: Tình hồng. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 9g: Vì nền nông nghiệp bền vững: Trồng lan công nghệ cao. 12g: Phim: Ba người cha. 14g: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Chuẩn cơm mẹ nấu. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 22g40: Phim tài liệu: Xin lỗi Bình An.

HTV2

Đón xem tập 8 bộ phim HQ đặc sắc CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ với sự tham gia của Park Shin Hye, Kim Rae Won, Lee Sung Kyung, Yoon Kyun Sang… phát sóng trên kênh HTV2 lúc 21g00 tối nay. (ảnh). 11g45: Phim HQ Điều ước cho em – T2. 17g00: Phim HQ Chỉ yêu mình em – T19,T20. 19g00: Phim Thái Lan Yêu và hận – T29 – Hết. 20g00: Phim VN Dòng sông huynh đệ – T66. 22g00: Phim TVB Nội gián ATF – T17.

HTV7

8g30: Du lịch vòng quanh thế giới. 9g30: Phim: Cưới chồng cho vợ. 11g: Phim: Thư sinh bóng đêm. 12g30: Phim: Vợ ơi cười lên. 13g: Phim: Yêu con gái kẻ thù. 15g: Phim: Ly hôn. 16g45: Phim: Trái tim mỹ nhân. 20g: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 21g: Giải mã cặp đôi.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 7g40: Thế giới đó đây. 11g10: Mái trường mến yêu. 12g30: Phim: Sự trả thù. 14g: Phim tài liệu: Việt Nam- Những sắc màu dân tộc. 16g20: Văn nghệ thiếu nhi: Vườn âm nhạc. 17g30: Phim: Taxi. 21g30: Kiến thức cuộc sống. 22g: Phim: Dã tâm thiên thần.

DRAMAS

Phát sóng trên VTVcab (kênh 57), HTVC (kênh 30) và K+ (kênh 22). 12g00: Phim Ấn Độ Mối thù không phai – T68. 18g00: Phim Hàn Quốc Tình yêu còn mãi – T35. 19g00: Phim Hàn Quốc Người hùng của em – T10. 20g00: Phim Hàn Quốc Vòng tay gia đình – T50. 21g00: Phim Hàn Quốc Người tình ánh trăng – T16. 22g00: Phim Ấn Độ Mối thù không phai – T67. 23g00: Phim Philippines Trái tim vay mượn – T13

TODAY

11g: Phim HQ: Đoạt tình (T74). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 63) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 62). 17g: Những khúc vọng xưa. 18g: Mẹ yêu bé (Số 94). 18g30: Just for laugh (số 185). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 268). 19g: Phim VN: Tổ ấm gió lùa (T28). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T68). 21g: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T208). 22g: Phim Philippines: Thiên đường tình yêu (T20).

GIẢI TRÍ TV

Hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG. 11g00: Phim Philippines Ảo mộng – T33. 12g00: Phim HQ Thiên tài lang băm – T14. 14g00: Phim HQ Đi tìm hạnh phúc – T16. 16g45: Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc – T34. 17g30: Phim HQ Con gái của mẹ thật tuyệt – T44. 18g30: Tin nóng 24H. 19g00: Phim HQ Hai người mẹ – T60. 20g00: Phim Philippines Tình sâu hơn hận – T46. 21g00: Phim TQ Tân thiên long bát bộ – T32. 22g00: Phim HQ Cuộc chiến nội cung – T5.

SCTV

10g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 68 (Cuối)). 11g00: 11 lần yêu (Tập 4). 12g00: Mắt Lửa (Tập 19). 13g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 55). 14g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 68 (Cuối)). 15g00: 11 lần yêu (Tập 4). 16g00: Mắt Lửa (Tập 19). 17g00: Huyền Thoại Amaya (Tập 56). 18g00: Giấc mơ của Jade (Tập 39). 19g00: Cơn lốc hận thù (Tập 38). 20g00: 11 lần yêu (Tập 5). 21g00: Huyết chiến tình thù (Tập 1). 22g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 56). 23g00: Mắt Lửa (Tập 19)

SCTV1

10g30: Gặp nhau để cười - Tập 24,25. 11g30: Những người giúp việc vui tính - Phần 3. Xem trước để tránh. 12g30: Tám xuyên việt - Tập 241,242,243. 13g30: Cười đa cảm xúc - Tập 13,14. 14g30: Cười xuyên Việt-PBNS - Tập 6- Phần 1. 15g30: Cười xuyên Việt-PBNS - Tập 6- Phần 2. Cậu quý tử. 16g30: Gặp nhau để cười - Tập 26,27. 17g30: Những người giúp việc vui tính - Phần 4. Thượng đế cũng chào thua. 18g30: Tối nay xem gì. Tám xuyên việt - Tập 244,245,246. 19g30: Cười đa cảm xúc - Tập 15,16. 20g30: Táo quân ở trọ - Tập 53,54. 21g30: Cô nàng xinh đẹp - Tập 17. 22g30: Gặp nhau để cười - Tập 28,29. 23g30: Những người giúp việc vui tính - Phần 5. Người trong mộng

SCTV4

10g30: Nhịp sống 365- Số 25.12.2016. 11g00: Trúng số (T13/35). 12g00: Thiên trường địa cửu (T40/75). 13g00: Sắc màu đam mê (T59/122). 14g00: Không thể ngừng yêu (T19/36). 15g00: Nụ hôn định mệnh (T20/35). 16g00: Người hùng đảo Bình Châu (T12/20). 17g00: Thiên trường địa cửu (T41/75). 18g00: Nhịp sống 365 - Số 26.12.2016. 18g30: Hài Sao Việt - Số 53. 18g40: Thời tiết_26.12.16. 18g45: Sắc màu đam mê (T60/122). 19g45: Không thể ngừng yêu (T20/36). 20g45: Nụ hôn định mệnh (T21/35). 21g45: Người hùng đảo Bình Châu (T13/20). 22g45: Nhịp sống 365- Số 25.12.2016. 23g15: Trúng số (T12/35)

SCTV9

10g00: Bàn tay nhân ái II -T16. 11g00: Truyền thuyết liêu trai 2 - T26. 12g00: Mưu dũng kỳ phùng P2 - T9. 13g00: Bàn tay nhân ái II -T17. 14g00: Mái ấm gia đình T462 (Hết). 15g00: Truyền thuyết liêu trai 2 - T27. 16g00: Bí mật của tình yêu T12. 17g00: Phận nữ long đong T1. 18g00: Mưu dũng kỳ phùng P2 - T10. 19g00: Hoàng đế lưu manh T11. 20g00: Sàn đấu cuộc đời T6. 21g00: Bàn tay nhân ái II -T18. 22g00: Bí mật của tình yêu T13

SCTV11

10g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 307. 10g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 324. 11g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - Tập 33. 12g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 46. 13g00: Phim Thái Lan: Vòng xoáy tội ác - Tập 25. 14g00: Hài: Tuổi mới lớn - Tập 10 (Hết). 14g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 325. 15g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - Tập 43. 16g00: Phim Thái Lan: Trò chơi tình ái - Tập 15. 17g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 308. 17g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 326. 18g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - Tập 34. 19g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 47. 20g00: Phim Thái Lan: Vòng xoáy tội ác - Tập 26. 21g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - Tập 44. 22g00: Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 17. 23g00: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 325. 23g30: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 306

SCTV14

10g45: Nhà chung (T3/35). 11g45: Kim chi cà pháo (T45/100). Kẻ bán linh hồn (T36/40). 12g45: Mở khóa con tim (T18/30). 13g45: Hoa cúc trắng (T33). 14g45: THSTL_Nước mắt chảy ngược 07. Nước mắt chảy ngược (T31/32). 15g45: Săn vàng (T10/30). 16g45: Một nửa yêu thương (T11/33). 17g45: Nhà chung (T4/35). 18g45: THSTL_Mở khóa con tim 03. Mở khóa con tim (T19/30). 19g45: THSTL_Hoa cúc trắng 08. Hoa cúc trắng (T34). 20g45: THSTL_Nước mắt chảy ngược 08. Nước mắt chảy ngược (T32/32). 21g45: Săn vàng (T11/30). Kim chi cà pháo (T46/100). 22g45: Kẻ bán linh hồn (T34/40). 23g45: Nhà chung (T2/35)

SCTV16

Giờ phát sóng từ 18g đến 23g: Người đỡ đạn. Hành tinh khỉ. Vây bắt. Mắt rắn. Ván bài số phận. Vị thánh. Cá sấu khổng lồ. Cảnh sát Beverly Hills III. Trò chơi ảo giác. Tôi là số bốn. Dị nhân: thế hệ đầu tiên. Thiếu nữ báo thù. Trong vòng vây

BTV1

10g30: Phim: Ranh giới định mệnh. 12g: Phim: Phi thiên thần ký. 13g: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g: Phim: Hai lần cưới. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g05: Phim: Đoạt tình.

ĐN1

6g20: Phim: Cộng sự. 12g20: Phim: Hương vị cuộc sống. 16g50: Phim: Lối về hạnh phúc. 19g05: Giai điệu quê hương. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Săn vàng. 22g15: Phim: Chuyện nhà tôi.

THVL

8g30: Người hóa thân số 1. 12g: Phim:Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hình: Chuyện của Đốm. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Giải trí truyền hình: Tuyệt đỉnh song ca. 22g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g40: Hotel Transylvania 2. 9g10: G- Force. 10g35: Jurassic park III. 12g10: Mad Max: Fury road. 14g10: Wanted. 16g: Muppets most wanted. 17g45: Flubber. 19g20: Big hero 6. 21g: Master of the shadowless kick: Wong kei-ying. 23g: Fury.

Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót.

TTO