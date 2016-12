Chương trình truyền hình ngày 25-12: chung kết Vua đầu bếp nhí

VTV1

7g30: Danh nhân đất Việt. 8g30: Chính sách và cuộc sống. 10g: Chìa khoá thành công: Chiến lược Doanh nghiệp - Tìm lại vị thế. 13g10: Phim: Gia tộc họ Mạnh. 14g15: Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc. 17g10: Khám phá Việt Nam. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Truyền hình quân đội. 21g45: Sáng tạo khởi nghiệp.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Khám bệnh cùng bác sỹ Billy. 9g25: Khám phá thế giới: Những thành phố của tương lai.11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 13g30: Hãy chia sẻ cùng chúng tôi: Viêm khớp dạng thấp. 14g30: Những mảnh ghép của cuộc sống. 17g: Sáng kiến giải pháp. 19g50: Phim: Bí mật Thiếu Lâm. 20g30: Người phụ nữ hạnh phúc. 21g45: Phát triển bền vững: Phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 8g15: Bố ơi! Mẹ thích gì? 11g: 100 triệu 1 phút. 12g: Cố lên con yêu. 13g: Đường lên đỉnh Olympia. 14g20: Rubic 8: Điều bí mật. 17g15: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g05: Vua đầu bếp nhí. 21g: Bài hát hay nhất. 23g: Bí mật của tạo hóa.

“CHUẨN CƠM MẸ NẤU” chiều nay tiếp tục với sự dẫn dắt vui nhộn của nghệ sĩ Việt Hương, MC Đại Nghĩa, đầu bếp Jack Lee và các màn nấu ăn không đụng hàng vô cùng hài hước diễn ra trong gian bếp với hai gia đình nghệ sĩ khách mời: Hồ Bích Trâm và Trịnh Tú Trung. Đón xem lúc 15g00 chiều nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g: Ca nhạc. 12g: Phim: Ba người cha. 13g: Phim: Ngọc lục bảo. 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Siêu mẫu nhí. 20g: THTT Lễ Bế mạc năm Du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng Bằng Sông Cửu Long. 20g50: Hành trình bất ngờ. 21g35: Muôn màu Showbiz. 23g10: Ký sự: Miền Chapi.

DRAMAS

Phát sóng trên VTVcab (kênh 57), HTVC (kênh 30) và K+ (kênh 22). 12g00 Phim Ấn Độ Mối thù không phai - T67. 18g00 Phim Hàn Quốc Tình yêu còn mãi - T34. 19g00 Phim Hàn Quốc Người hùng của em - T9. 20g00 Phim Hàn Quốc Vòng tay gia đình - T49. 21g00 Phim Hàn Quốc Người tình ánh trăng - T15. 22g00 Phim Ấn Độ Mối thù không phai - T66. 23g00 Phim Philippines Trái tim vay mượn - T12.

HTV2

Đón xem show truyền hình thực tế CON ĐẾN TỪ HÀNH TINH NÀO với sự tham gia của gia đình siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Huy Khánh, ca sĩ Đăng Khôi trên HTV2 lúc 19g00 tối nay.(ảnh).

11g45 Xinê Việt tại nhà - Già gân, mỹ nhân và găng tơ. 17g00 Chuyện khó đỡ. 17g45 Kpop chọn lọc. 18g30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan. 20g00 Ai cũng bật cười. 21g35 Vitamin cười.

HTV7

8g30: Tạp chí văn nghệ.12g30: Phim: Xóm trọ vui nhộn. 13g45: Phong cách. 15g: Bạn muốn hẹn hò. 15g50: Phút giây cảnh giác. 16g20: Bữa cơm gia đình. 17g30: Lữ khách 24 giờ. 18g: Tiếng cười sinh viên. 19g30: Ước mơ của em. 21g00: Kỳ tài thách đấu. 22g30: Vợ chồng son.

KỲ TÀI THÁCH ĐẤU WOW WOW WOW tiếp tục mang đến “VẠN NỤ CƯỜI, TRIỆU NIỀM VUI” gây sốt khán giả ngay những tập đầu tiên với các game vui nhộn và các tiểu phẩm hài kịch hấp dẫn. Tập phát sóng tối nay tiếp tục với các nghệ sĩ chủ chốt Chí Tài, Hồng Đào, Trấn Thành, Trường Giang thách đấu cùng với các nghệ sĩ khách mời: Thủy Top, Nhật Kim Anh và Quốc Thiên. Đón xem lúc 21g00 tối nay trên kênh HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Siêu thị cười. 11g: Cảnh báo an toàn sống. 13g30: Ca nhạc: Chúc Giáng sinh vui. 15g05: Cine chủ nhật: Phim truyện Nga: Đóa hoa từ người chiến thắng. 17g30: Phim: Người đàn bà thép. 20g35: Camera cận cảnh. 22g: Phim. 23g30: Bật mí phim truyền hình.

GIẢI TRÍ TV

Hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG. 11g00 Thử tài thách trí. 11g30 Kpop chọn lọc. 12g00 Phim HQ Thiên tài lang băm - T13. 13g00 Con đến từ hành tinh nào?. 14g00 Phim HQ Đi tìm hạnh phúc - T15. 17g30 Phim HQ Con gái của mẹ thật tuyệt - T43. 18g30 Sao thế giới. 18g45 Cả nhà cùng cười. 19g00 Phim HQ Hai người mẹ – T59. 20g00 Phim Philippines Tình sâu hơn hận - T45. 21g00 Kỳ tài thách đấu. 22g30 Lớp học ngôi sao.

HOME TV

Đón xem “Tình án” (T1) vào lúc 10g hôm nay08g40: Thông điệp biến đổi (T5); 11g00: Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ (T33); 12g00: Xóm vắng (T32); 13g00: Bản giao hưởng định mệnh (T25); 16g00: Câu chuyện 4 phương (T295) 17g50: Chung Vô Diệm (T23); 18g30: Chương trình Ca khúc trong phim; 19g00: Tin tức Mekong; 20g00: Tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng (T6); 21g00: Đại chiến với rồng lửa; 23g00: Tình án (T2).

TODAY

9g: Hi-5 Cùng hát cùng chơi (Số 118+119+120) PĐ. 11g: Phim HQ: Đoạt tình (T73). 14g: Just for laugh (số 184); Thế giới điện ảnh (Số 242). 15g: Những khúc vọng xưa (số 42); Làm đẹp 24h (số 40). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 62) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 61). 17g: Phim ĐL: Của hồi môn (T360). 18g: Trực tiếp xổ số Vietlott. 18g30: Chuyện nhà mình (số 105). 18g45: Món ngon mỗi ngày (số 270). 19g: Cơm ngon con khỏe Ver 2016 (số 60). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T67). 21g: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T207). 22g: Phim Philippines: Thiên đường tình yêu (T19).

THVL

8g30: Solo cùng Bolero.10g10: Nhìn ra thế giới. 11g40: Chiếc thìa vàng. 13g10: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 14g50: Thế giới quanh ta. 17g00: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g40: Cổ tích Việt Nam: Quan huyện vi hành. 20g20: Vợ tôi là số 1. 21g: Ca sĩ giấu mặt. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

SCTV

10g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 67). 11g00: 11 lần yêu (Tập 3). 12g00: Mắt Lửa (Tập 18). 13g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 54). 14g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 67). 15g00: 11 lần yêu (Tập 3). 16g00: Mắt Lửa (Tập 18). 17g00: Huyền Thoại Amaya (Tập 55). 18g00: Giấc mơ của Jade (Tập 38). 19g00: Cơn lốc hận thù (Tập 37). 20g00: 11 lần yêu (Tập 4). 21g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 68)_(Cuối). 22g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 55). 23g00: Mắt Lửa (Tập 18).

SCTV1

10g30: Gặp nhau để cười - (Tập 22,23). 11g30: Những người giúp việc vui tính - Phần 2. Một lần lên phố. 12g30: Tám xuyên Việt - (Tập 238,239,240). 13g30: Cười đa cảm xúc - (Tập 11,12). 14g30: Cười xuyên Việt - PBNS - (Tập 5 - Phần 1). 15g30: Cười xuyên Việt - PBNS - (Tập 5 - Phần 2). Kiếp con tằm. 16g30: Gặp nhau để cười - (Tập 24,25). 17g30: Những người giúp việc vui tính - Phần 3. Xem trước để tránh. 18g30: Tối nay xem gì. Tám xuyên Việt - (Tập 241,242,243). 19g30: Cười đa cảm xúc - (Tập 13,14). 20g30: Cười xuyên Việt - PBNS - (Tập 6 - Phần 1). 21g30: Cười xuyên Việt - PBNS - (Tập 6 - Phần 2). Cậu quý tử. 22g30: Gặp nhau để cười - (Tập 26,27). 23g30: Những người giúp việc vui tính - Phần 4. Thượng đế cũng chào thua.

SCTV4

10g30: Nhịp sống 365-Số 24.12.2016. 11g00: Trúng số (T12/35). 12g00: Thiên trường địa cửu (T39/75). 13g00: Sắc màu đam mê (T58/122). 14g00: Không thể ngừng yêu (T18/36). 15g00: Nụ hôn định mệnh (T19/35). 16g00: Người hùng đảo Bình Châu (T11/20). 17g00: Thiên trường địa cửu (T40/75). 18g00: Nhịp sống 365-Số 25.12.2016. 18g30: Hài Sao Việt Số 52. 18g40: Thời tiết_25.12.16. 18g45: Sắc màu đam mê (T59/122). 19g45: Không thể ngừng yêu (T19/36). 20g45: Nụ hôn định mệnh (T20/35). 21g45: Người hùng đảo Bình Châu (T12/20). 22g45: Nhịp sống 365-Số 24.12.2016. 23g15: Trúng số (T11/35).

SCTV9

10g00: Bàn tay nhân ái II -T15. 11g00: Sàn đấu cuộc đời T5. 12g00: Mưu dũng kỳ phùng P2 - T8. 13g00: Bàn tay nhân ái II -T16. 14g00: Mái ấm gia đình T461. 15g00: Truyền thuyết liêu trai 2 - T25. 16g00: Bí mật của tình yêu T11. 17g00: Mái ấm gia đình T462 (Hết). 18g00: Mưu dũng kỳ phùng P2 - T9. 19g00: Truyền thuyết liêu trai 2 - T26. 20g00: Truyền thuyết liêu trai 2 - T27. 21g00: Bàn tay nhân ái II -T17. 22g00: Bí mật của tình yêu T12.

SCTV14

10g45: Nhà chung (T2/35). 11g45: Kim chi cà pháo (T44/51). Kẻ bán linh hồn (T35/40). 12g45: Mở khóa con tim (T17/30). 13g45: Hoa cúc trắng (T32). 14g45: THSTL_Nước mắt chảy ngược 10. Nước mắt chảy ngược (T30). 15g45: Săn vàng (T9/30). 16g45: Một nửa yêu thương (T10/33). 17g45: Nhà chung (T3/35). 18g45: THSTL_Mở khóa con tim 02. Mở khóa con tim (T18/30). 19g45: THSTL_Hoa cúc trắng 06. Hoa cúc trắng (T33). 20g45: THSTL_Nước mắt chảy ngược 02. Nước mắt chảy ngược (T31). 21g45: Săn vàng (T10/30). Kim chi cà pháo (T45/51). 22g45: Kẻ bán linh hồn (T33/40). 23g45: Nhà chung (T1/35).

SCTV11

10g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 306. 10g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 323. 11g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - (Tập 32). 12g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - (Tập 45). 13g00: Phim Thái Lan: Vòng xoáy tội ác - (Tập 24). 14g00: Hài: Tuổi mới lớn - (Tập 9). 14g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 324. 15g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - (Tập 42). 16g00: Phim Thái Lan: Trò chơi tình ái - (Tập 14). 17g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 307. 17g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 325. 18g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - (Tập 33). 19g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - (Tập 46). 20g00: Phim Thái Lan: Vòng xoáy tội ác - (Tập 25). 20g30:. 21g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - (Tập 43). 22g00: Phim Trung Quốc: Thủy hử - (Tập 16). 23g00: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 324. 23g30: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 305.

SCTV16

Giờ phát sóng từ 18g đến 23g: Trò chơi ảo giác. Dị nhân: cuộc kháng cự cuối cùng. Dị nhân: thế hệ đầu tiên. Thân thể của Jennifer. Cá sấu khổng lồ. Hành tinh khỉ. Nước mắt mặt trời. Bắt cóc. Bí mật Los Angeles. Elektra. Taxi. Cộng sự tay mơ. Tôi là số bốn.

BTV1

8g55: Phim: Sỏi đá cũng biết yêu. 12g00: Phim: Phi thiên thần ký. 13g00: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g00: Phim: Hai lần cưới. 20g: Cười 10 thang thuốc bổ.

ĐN1

6g20: Phim: Cộng sự. 12g20: Phim: Hương vị cuộc sống. 15g00: phim: Trái tim mỹ nhân. 16g50: Phim: Lối về hạnh phúc. 19g05: Chương trình: Giải nhiệt cuộc sống. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Săn vàng. 22g15: Phim: Chuyện nhà tôi.

HBO

8g30: Kit kittredge: An American girl. 10g10: Chappie. 12g05: Minions. 13g35: Point break. 15g35: Hotel Transylvania 2. 17g05: Maleficent. 18g45: Captain America: The winter soldier. 21g: Master of the drunken fist: Beggar so. 23g: Wanted.

TTO