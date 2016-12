Chương trình truyền hình 19-12-2016

VTV1

7g30: Phim tài liệu: Âm vang ngày Toàn quốc kháng chiến. 8g05: Sáng tạo khởi nghiệp. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Gia tộc họ Mạnh. 14g15: Tổ quốc khúc tráng ca bất tử. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Phim tài liệu: 70 năm toàn quốc kháng chiến. 20g45: Phim: Hợp đồng hôn nhân. 22g45: Thế giới góc nhìn.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Những thiết kế ấn tượng. 8g30: Kiến thức cộng đồng: Theo chân người đi tìm Vọoc. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Đông Tây y kết hợp điều trị Gout. 15g30: Khám phá thế giới: Những cảnh báo dưới đại dương. 16g45: Bạn của nhà nông. 19g: Phim: Anh hùng xạ điêu. 20g35: Giờ gia đình: Những cảnh báo dưới đại dương. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g40: Sáng tạo Việt. 9g20: Hãy chọn giá đúng. 12g: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Chiếc nón kỳ diệu. 15g20: Phim: Trái tim người mẹ. 17g10: Phim: 16 mùa hạ. 20g05: Con biết tuốt. 21g10: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g20: Phim: Tình hồng. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 9g: Vì nền nông nghiệp bền vững: Nâng cao chất lượng trái cây dịp Tết. 12g: Phim: Ba người cha. 14g: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g: Phim: Tình yêu và thù hận. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Chuẩn cơm mẹ nấu. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 22g40: Phim tài liệu: Điện ảnh bưng biền - Một thời để nhớ.

DRAMAS

Phát sóng trên VTVcab (kênh 57), HTVC (kênh 30) và K+ (kênh 22). 12g00: Phim Ấn Độ Mối thù không phai - T61. 18g00: Phim Hàn Quốc Tình yêu còn mãi - T28. 19g00: Phim Hàn Quốc Người hùng của em - T3. 20g00: Phim Hàn Quốc Vòng tay gia đình - T43. 21g00: Phim Hàn Quốc Người tình ánh trăng - T9. 22g00: Phim Ấn Độ Mối thù không phai - T60. 23g00: Phim Philippines Trái tim vay mượn - T6.

HTV2

Đón xem tập 3 bộ phim HQ đặc sắc CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ với sự tham gia của Park Shin Hye, Kim Rae Won, Lee Sung Kyung, Yoon Kyun Sang… phát sóng trên kênh HTV2 lúc 21g00 tối nay. (ảnh).

11g45: Phim HQ Họa mi đừng hót - T81. 17g00: Phim HQ Chỉ yêu mình em - T7,T8. 19g00: Phim Thái Lan Yêu và hận - T24. 20g00: Phim VN Dòng sông huynh đệ - T63. 22g00: Phim TVB Nội gián ATF - T11.

HTV7

8g30: Du lịch vòng quanh thế giới. 9g30: Phim: Cưới chồng cho vợ. 11g: Phim: Thư sinh bóng đêm. 12g30: Phim: Vợ ơi cười lên. 13g: Phim: Yêu con gái kẻ thù. 15g: Phim: Ly hôn. 16g45: Phim: Trái tim mỹ nhân. 20g: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 21g: Giải mã cặp đôi.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 7g30: THTT mít tinh kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến. 11g10: Chuyện về những con đường. 14g: Phim tài liệu: Kênh Tân Hóa- lò gốm. 16g20: Văn nghệ thiếu nhi: Vườn âm nhạc. 17g30: Phim: Taxi. 21g30: Vì cuộc sống mai sau. 22g: Phim: Hợp đồng định mệnh.

BTV1

10g30: Phim: Ranh giới định mệnh. 12g: Phim: Phi thiên thần ký. 13g: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Quyến rũ . 19g: Phim: Hai lần cưới. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g05: Phim: Đoạt tình.

ĐN1

6g20: Phim: Cộng sự. 12g20: Phim: Hương vị cuộc sống. 16g50: Phim: Lối về hạnh phúc. 19g05: Giai điệu quê hương. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Săn vàng. 22g15: Phim: Chuyện nhà tôi.

THVL

8g30: Người hóa thân số 1. 11g50: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Bóng giang hồ. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hình: Chuyện của Đốm. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Giải trí truyền hình: Tuyệt đỉnh song ca. 22g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

TODAY

11g: Phim HQ: Đoạt tình (T67). 16g00: Hi 5 - Cùng hát cùng chơi (số 56) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 50). 17g: Phim ĐL: Của hồi môn (T354). 18g: Mẹ yêu bé (Số 93). 18g30: Just for laugh (số 181). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 265). 19g: Phim VN: Tổ ấm gió lùa (T23). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T61). 21g: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T201). 22g: Phim Philippines: Thiên đường tình yêu (T13).

GIẢI TRÍ TV

Hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG. 11g00: Phim Philippines Ảo mộng - T28. 12g00: Phim HQ Thiên tài lang băm - T7. 14g00: Phim HQ Đi tìm hạnh phúc - T9. 16g45: Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc - T29. 17g30: Phim HQ Con gái của mẹ thật tuyệt - T37. 18g30: Tin nóng 24H. 19g00: Phim HQ Hai người mẹ - T53. 20g00: Phim Philippines Tình sâu hơn hận - T39. 21g00: Phim TQ Tân thiên long bát bộ - T27. 22g00: Phim HQ Giấc mơ đế vương - T81 - Hết.

HOME TV

Đón xem ” Thái Bình công chúa (T45) vào lúc 20g hôm nay 08g40: Quê hương ở phía chân trời (T12); 11g00: Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ (T27); 12g00: Xóm vắng (T30); 13g00: Bản giao hưởng định mệnh (T19); 17g00: Tìm hiểu Pháp luật (T1); 17g50: Chung Vô Diệm (T17); 18g30: Chương trình Ca khúc trong phim; 21g00: Tâm Y (T13); 21g50: Khu Vườn Thiên Đàng (T33); 23g00: Tình người xứ hoa (T32).

SCTV

10g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 61). 11g00: Mãi là tình nhân (Tập 25). 12g00: Mắt Lửa (Tập 12). 13g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 48). 14g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 61). 15g00: Mãi là tình nhân (Tập 25). 16g00: Mắt Lửa (Tập 12). 17g00: Huyền Thoại Amaya (Tập 49). 18g00: Giấc mơ của Jade (Tập 32). 19g00: Cơn lốc hận thù (Tập 31). 20g00: Mãi là tình nhân (Tập 26). 21g00: Ngọc kiếm kỳ duyên (Tập 62). 22g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 49). 23g00: Mắt Lửa (Tập 12).

SCTV1

10g30: Gặp nhau để cười - Tập 10,11. 11g30: Công ty tá hỏa 2 - Phần 1. Con lươn. 12g30: Tám xuyên việt - Tập 220,221,222. 13g30: Đồng quê xào xạc - Tập 3,4. 14g30: Cười xuyên Việt - PBNS - Tập 4- Phần 1. 15g30: Cười xuyên Việt - PBNS - Tập 4- Phần 2. 16g30: Gặp nhau để cười - Tập 12,13. 17g30: Công ty tá hỏa 2 - Phần 2. Tư duy trí tuệ. 18g30: Tối nay xem gì. Tám xuyên việt - Tập 223,224,225. 19g30: Cười đa cảm xúc - Tập 1,2. 20g30: Táo quân ở trọ - Tập 43,44. 21g30: Cô nàng xinh đẹp - Tập 12. 22g30: Gặp nhau để cười - Tập 14,15. 23g30: Công ty tá hỏa 2 - Phần 3. Cũng tại vì rác.

SCTV4

10g30: Nhịp sống 365- Số 18.12.2016). 11g00: Trúng số (T6/35). 12g00: Thiên trường địa cửu (T33/75). 13g00: Sắc màu đam mê (T52/122). 14g00: Không thể ngừng yêu (T12/36). 15g00: Nụ hôn định mệnh(T13/35)). 16g00: Người hùng đảo Bình Châu (T5/20). 17g00: Thiên trường địa cửu (T34/75). 18g00: Nhịp sống 365- Số 19.12.2016). 18g30: Hài Sao Việt - Số 47. 18g40: Thời tiết_19.12.16. 18g45: Sắc màu đam mê (T53/122). 19g45: Không thể ngừng yêu (T13/36). 20g45: Nụ hôn định mệnh (T14/35). 21g45: Người hùng đảo Bình Châu (T6/20). 22g45: Nhịp sống 365 - Số 18.12.2016. 23g15: Trúng số (T5/35).

SCTV11

10g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 299. 10g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 317. 11g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - Tập 26. 12g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 39. 13g00: Phim Thái Lan: Vòng xoáy tội ác - Tập 19. 14g00: Hài: Tuổi mới lớn - Tập 3. 14g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 318. 15g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - Tập 36. 16g00: Phim Thái Lan: Trò chơi tình ái - Tập 8. 17g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 300. 17g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 319. 18g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - Tập 27. 19g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 40. 20g00: Phim Thái Lan: Vòng xoáy tội ác - Tập 20. 20g30:. 21g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách P2 - Tập 37. 22g00: Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 10. 23g00: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 318. 23g30: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 298.

SCTV9

10g00: Bàn tay nhân ái II -T9. 11g00: Truyền thuyết liêu trai 2 - T22. 12g00: Mưu dũng kỳ phùng P2 - T2. 13g00: Bàn tay nhân ái II -T10. 14g00: Mái ấm gia đình T455. 15g00: Truyền thuyết liêu trai 2 - T23. 16g00: Bí mật của tình yêu T5. 17g00: Mái ấm gia đình T456. 18g00: Mưu dũng kỳ phùng P2 - T3. 19g00: Hoàng đế lưu manh T6. 20g00: Sàn đấu cuộc đời T1. 21g00: Bàn tay nhân ái II -T11. 22g00: Bí mật của tình yêu T6.

SCTV14

10g45: Truy tìm dấu vết (T16/20). 11g45: Kim chi cà pháo (T38/51). Kẻ bán linh hồn (T29/40). 12g45: Mở khóa con tim (T11/30). 13g45: Hoa cúc trắng (T26). 14g45: THSTL - Nước mắt chảy ngược 04. Nước mắt chảy ngược (T24). 15g45: Săn vàng (T3/30). 16g45: Một nửa yêu thương (T4/33). 17g45: Truy tìm dấu vết (T17/20). 18g45: THSTL - Mở khóa con tim 04. Mở khóa con tim (T12/30). 19g45: THSTL - Hoa cúc trắng 07. Hoa cúc trắng (T27). 20g45: THSTL - Nước mắt chảy ngược 05. Nước mắt chảy ngược (T25). 21g45: Săn vàng (T4/30). Kim chi cà pháo (T39/51). 22g45: Kẻ bán linh hồn (T27/40). 23g45: Truy tìm dấu vết (T15/20).

SCTV16

Giờ phát sóng từ 18g đến 23g: Những ông vua đường phố. Xiềng xích. Điềm báo. Giải cứu binh nhì ryan. Thiếu nữ báo thù. Sát nhân ở california. Người truyền giáo. Những tay súng lỏng lẻo. Xe tăng 432. Thảm họa diệt vong. Vương quốc thiên đường. Người đỡ đạn. Nước mắt mặt trời.

HBO

7g50: Charlie Wilson’s war. 9g30: Dreamgirls. 11g35: The house bunny. 13g15: Furious 7. 15g30: Free Willy. 17g20: Free Willy 2: The adventure home. 19g: Black mass. 21g: Everest. 23g: Syriana.

