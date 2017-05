​Chiến binh Wonder Woman và 5 yếu tố hấp dẫn khán giả toàn cầu

TTO - Là bom tấn về siêu nữ anh hùng đầu tiên mà DC Comics trình làng người hâm mộ, không ngạc nhiên khi Wonder Woman - Nữ thần chiến binh được mong chờ nhất tháng 6.

Wonder Woman

Nếu như người hâm mộ đã từng choáng váng trước Angelina Jolie trong Tomb Raider, Charlie Theron trong Mad Max: Fury Road hay Scarlett Johansson trong Lucy… thì lần này, Hollywood có thể làm nên lịch sử khi mang Wonder Woman vào vũ trụ của những siêu anh hùng.

Hơn thế nữa, thất bại của Ghost in the Shell kể về một nữ sát thủ người máy hoàn lương càng làm cho khán giả nóng lòng chờ đợi ngày Wonder Woman lấy lại danh dự và sức mạnh nữ quyền trên mặt trận phòng vé.

Trên thực tế, chúng ta chỉ biết tới Superman, Batman, biệt đội Avengers, thần sấm Thor… mà lại bỏ quên Wonder Woman tức Diana - nhân vật nổi tiếng của DC Comics và là một trong số những siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới.

Trailer Wonder Woman

Một ngôi sao ra đời

Dự án khởi quay Wonder Woman ngay lập tức tạo được đồng thuận của khán giả, với màn chào sân khá đẹp mắt trong Batman v Superman: Dawn of Justice. Gal Gadot - cô mẫu cao 1m78 chính là yếu tố đầu tiên quyết định thắng bại của Wonder Woman khi được nhà sản xuất chọn vào vai chính.

Trước Diana, vai Gisele Yashar trong loạt phim Fast and Furious chính là môi trường tạo ra nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ thân tình cho Gadot ở Hollywood khiến cô dễ dàng vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký (theo tin đồn) như Beyoncé Knowles, Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones…

Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng, cựu Hoa hậu Israel từng tham gia quân đội hai năm và mọi điều cô học được tại đây đều áp dụng vào quá trình trở thành diễn viên chuyên trị các vai hành động.

Trước Wonder Woman, Gal Gadot xém chút làm Bondgirl nhưng may cho cô, bộ phim Quantum of Solace mà cô trượt vai lại gặp thất bại.

Ngoài những màn đấm đá trên màn ảnh, một yếu tố khác khiến Gadot hấp dẫn chính là đời sống năng động bên ngoài, cô sở hữu chiếc Ducati Monster-S2R giá gần 500 triệu, từng sở hữu khách sạn siêu sao có giá gần 30 triệu USD và đã có hai cô con gái!

Wonder Woman

Diana thật sự là ai?

Với những khán giả chưa từng nghe qua Wonder Woman hay Diana, hẳn sẽ vô cùng tò mò tại sao Hollywood lại muốn thực hiện chuỗi phim riêng về nhân vật này? Wonder Woman là công chúa của Amazon - một đảo thiên đường chỉ có người nữ, không có người nam.

Sống cùng người dì Antiope - chiến binh vĩ đại nhất của vùng Amazon, Diana sớm học được những chiêu thức chiến đấu tài giỏi để phòng thân và cứu người. Diana trở thành người đại diện cho Themyscira, gắn kết tộc Amazon với Thế giới bên ngoài, và sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.

Tạo hình Wonder Woman

Vũ khí tối thượng của Nữ thần chiến binh

Chính là… dây thừng sự thật - Lasso of Truth vô cùng rắn chắc, không thể phá hủy bằng lực vật lý thông thường. Wonder Woman đã từng dùng nó buộc vào Trái đất để cùng Superman và Martian Manhunter kéo tinh cầu này về quỹ đạo của nó.

Sức mạnh đáng sợ nhất của Lasso of Truth chính là có thể ép người tiếp xúc với sợi dây nói ra sự thật và tâm tư tận đáy lòng họ. Bất kể người nào bị buộc vào sợi dây, kể cả thần, đều không thể nói dối.

Ngoài ra, cô còn sở hữu đôi găng tay thần sầu, khiên, và kiếm - những vũ khí không quá hoành tráng nhưng đầy sức mạnh nếu biết dùng cách sử dụng.

Wonder Woman

Sẽ có phần hai?

Là dự án được hãng Warner Bros. chú trọng nên việc Wonder Woman có thể quay tiếp phần hai là điều hiển nhiên. Hơn nữa thông tin này cũng là một chất xúc tác đặc biệt đánh vào tâm lý đám đông, những khán giả tin rằng bộ phim phải có gì đó hấp dẫn để quay trở lại màn bạc.

Một tháng trước, đạo diễn Patty Jenkins tiết lộ chị đang thương lượng quay tiếp bởi khao khát muốn được nhìn thấy Diana hội ngộ các anh tài khác trong câu chuyện mới. “Phần một mới chỉ giới thiệu cho chúng ta biết về Diana, tôi muốn kể nhiều hơn về tài năng phi thường và đức độ của Diana ở những phần sau…”.

Vẫn là câu chốt quan trọng, nếu Wonder Woman thu hồi vốn 65 đến 75 triệu USD so với kinh phí 120 triệu USD trong 3 ngày đầu thì dự án phần hai mới tính khả thi cao.

Dự án dài hơi và lắm chuyện bất ngờ!

Năm 1996, ý tưởng thực hiện Wonder Woman đã nhen nhóm nhưng sau ba năm vẫn chưa ngã ngũ ê-kip thực hiện từ đạo diễn tới biên kịch. Hãng Warner Bros. quyết tâm làm phim trong năm 2005 nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Năm 2015, minh tinh Angelina Jolie từng được đề nghị vào vai trò đạo diễn nhưng cô từ chối, cuối cùng hãng mời Patty Jenkins - nữ đạo diễn trẻ măng gây tiếng vang với phim tâm lý xã hội Monster (2003) từng mang về giải Oscar cho Charlize Theron.

Vậy là sau 12 năm kể từ Elektra của Jennifer Garner, Hollywood mới thật sự có một phim về nữ siêu anh hùng thật sự.

Wonder Woman sẽ chính thức trình chiếu từ 2-6 trên toàn cầu.

ĐỨC TRẦN tổng hợp