Sinh nhật, Quang Vinh tung MV Falling into you

TTO - Ngay ngày sinh nhật của mình (18-5), ca sĩ Quang Vinh đã trình làm MV mới - Falling into you cùng dự án du lịch thực tế Quang Vinh passport phiên bản mới.

Quang Vinh đã chọn phong cách tối giản, tinh tế cho MV Falling into you.

Falling into you là tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy với phần hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại, khá bắt tai của Hoàng Touliver. Nội dung ca khúc là lời tâm sự của một chàng trai dành cho cô gái khi anh đã yêu cô ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.

Cũng như MV Điều buồn tênh (ra mắt vào tháng 11-2016), Falling into you - sản phẩm mở màn cho năm 2017 bận rộn hơn của Quang Vinh - mang đậm phong cách nhẹ nhàng, tinh tế của Quang Vinh. Và với MV Falling into you này, chàng "hoàng tử sơn ca" năm nào đang dần trưởng thành với hình ảnh "soái ca ngôn tình".

MV Falling into you của Quang Vinh

Quang Vinh cho biết Falling into you sẽ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong chuỗi những ca khúc mới sắp ra mắt của anh trong thời gian tới.

Song song đó, Quang Vinh cũng đã "làm mới" show du lịch thực tế Quang Vinh passport do anh chủ trì. Quang Vinh cho biết anh đã phối hợp với đơn vị Color Entertainment để làm mới chương trình này.

Quang Vinh passport là một show thực tế ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những trải nghiệm khó quên của chính Quang Vinh trong mỗi cuộc hành trình của mình.

Ngoài ra anh cũng sẽ "bật mí" thêm những kinh nghiệm xương máu cũng như những bí quyết mà bản thân Quang Vinh có được từ những chuyến đi như: Ẩm thực đặc sắc, văn hoá, nghệ thuật của các quốc gia hay mẹo du lịch, cách xếp hành lý, cách đặt khánh sạn, vé máy bay qua các ứng dụng một cách trẻ trung, thú vị...

