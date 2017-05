Cannes 2017: an ninh thắt chặt và Nicole Kidman ở khắp nơi!

Nicole Kidman ở khắp nơi

Nữ minh tinh Nicole Kidman - Ảnh: AFP/Getty

Năm nay có thể nói là năm của bóng hồng người Úc này với 4 dự án phim cả truyền hình và điện ảnh được giới thiệu. Trong số đó, The Beguiled là một trong những phim đáng mong đợi nhất liên hoan phim năm nay.

Bộ phim của đạo diễn Sofia Coppola có bối cảnh tại một ngôi trường nội trú nữ ở miền Nam nước Mỹ trong thời kỳ nội chiến, cũng là một trong những đề cử cho giải thưởng cao nhất liên hoan phim, giải Cành cọ vàng.

Trong phim, một binh sĩ của phe địch bị thương (Colin Farrell thủ vai) được những phụ nữ trong trường cứu, và mâu thuẫn nảy sinh khi những người này bắt đầu căng thẳng và ghen tuông với nhau.

Một dự án phim khác cũng có sự kết hợp giữa Nicole Kidman và Colin Farrell tại Cannes là The Killing of a Sacred Deer của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos. Trong phim này, Nicole thủ vai vợ của một bác sĩ phẫu thuật (Colin Farrell đóng) gặp hậu quả thảm khốc khi họ nhận nuôi một cậu thiếu niên.

Hai dự án còn lại là phim điện ảnh How to Talk to Girls at Parties và phim truyền hình Top of the Lake.

Các bữa tiệc

Nữ ca sĩ Rihanna sẽ co 1ma8t5 tại dạ tiệc của hãng Chopard ngày 19-5 - Ảnh: Reuters

Bên cạnh các giải thưởng và các buổi chiếu phim, thì các bữa tiệc ở Cannes cũng là những sự kiện không nên bỏ qua.

Một số dạ tiệc thời trang nổi tiếng có thể kể đến buổi tiệc của Swarovski ngày 17-5, Moschino và Magnum ngày 18-5, Chopard ngày 19-5, và của Philipp Plein ngày 24-5.

An ninh chặt chẽ

Nhân viên an ninh tuần tra tại Cannes - Ảnh: Reuters

An ninh tại Cannes năm nay được nâng cao hơn bao giờ hết, trong bối cảnh đã có các vụ tấn công tại Paris trước đó, như vụ lao xe tải vào đám đông ở Nice vào ngày Quốc khánh Pháp. Một hàng dài 400 rào chắn bê tông được dựng lên nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng các phương tiện giao thông đường bộvào liên hoan phim.

Cảnh sát cũng trang bị 160m dây xích đủ khả năng chặn đứng một chiếc xe tải và cũng tăng cường lực lượng bảo vệ tại hiện trường, bên cạnh 550 camera an ninh. Một phát ngôn viên của liên hoan nói rằng các biện pháp này nhằm "đảm bảo an ninh tối ưu cho người tham dự" và cố gắng “không làm gián đoạn" các sự kiện.

Diễn viên làm đạo diễn

Năm nay, Kristen Steward tham gia với vai trò đạo diễn phim - Ảnh: Getty Images

Cannes năm nay sẽ chứng kiến sự chuyển biến bất ngờ trong vai trò của các diễn viên, khi họ không diễn xuất trước ống kính nữa, mà dời về sau làm đạo diễn.

Một ví dụ điển hình là cô nàng Kristen Stewardm người vừa thực hiện một phim ngắn có tên Come Swim kể về một người đàn ông gặp phải nhiều chuyện đau lòng trong những năm 30 của anh.

Phim truyền hình tạo dấu ấn

Ngoài Top of the Lake với sự góp mặt của Nicole Kidman, Cannes 2017 cũng chờ đón một bộ phim khác là Twin Peaks, sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại LHP sau 26 năm ra mắt trên sóng truyền hình.

Đây cũng được xem là dấu hiệu cho thấy Cannes đã cởi mở hơn với phim truyền hình, dù hiện tại vẫn còn lùm xùm với sự xuất hiện của kênh Netflix.

Năm nay kênh này có hai phim tham gia tranh giải là Okja và The Meyerowitz Stories, tuy nhiên, ban tổ chức đã tuyên bố là từ năm sau, các phim nếu muốn tranh giải tại Cannes phải được chiếu tại các rạp chiếu phim ở Pháp.

Cuộc đua gay cấn

Ai sẽ là người giành được Cành cọ vàng? - Ảnh: Fabrice Coffrini/ AFP/Getty Images

Có tổng cộng 19 bộ phim tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng. Ngoài The Beguiled và Okja đã nhắc đến phía trên, “cộm cán” còn có thể kể đến Wonderstruck của đạo diễn Todd Haynes, người từng cầm trịch bộ phim Carol nặng ký năm ngoái.

Với sự góp mặt của Julianne Moore và Michelle Williams, bộ phim kể về những câu chuyện xen kẽ của hai cô cậu bé sống ở hai kỷ nguyên khác nhau. Một đề cử được chờ mong khác là Good Time, một bộ phim có chủ đề cướp ngân hàng với sự tham gia của “ma cà rồng” Good Time và Jennifer Jason Leigh.

Năm nay, nam diễn viên Will Smith là một thành viên ban giám khảo bên cạnh các thành viên Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Paulo Sorrentino và người đẹp Trung Quốc Phạm Băng Băng.

Phim mới từ người quen

Một cảnh trong phim Happy End - Ảnh: Les Films du Losange

Năm nay, một số gương mặt quen thuộc với các giải thưởng cũng mang đến các tác phẩm mới. Nữ đạo diễn Lynne Ramsey sẽ trình làng bộ phim with You Were Never Really Here kể về câu chuyện một cựu chiến binh cứu một bé gái khỏi một đường dây buôn người.

Bên cạnh đó còn có đạo diễn tài ba người Úc Michael Haneke, người từng dành giải Cành Cọ Vàng đến 2 lần với phim The White Ribbon năm 2009 và Amour năm 2012. Năm nay, ông trở lại cùng ngôi sao từng được đề cử Oscar Isabelle Huppert với Happy End, một bộ phim gia đình nói về khủng hoảng tị nạn.

Liệu ông có khả năng rinh về cành cọ thứ 3 không?

Các yếu tố “khó đỡ

Năm ngoái Cannes bất ngờ bị phản đối vì quy định ngầm cấm nữ nghệ sĩ mang giày bệt trên thảm đỏ. Rồi đạo diễn nổi tiếng Lars von Trier lại bị cấm cửa tại Cannes do phát biểu rằng ông “thông cảm” cho Hitler.

Do vậy, cứ chờ xem, chuyện gì cũng có thể xảy ra tại Cannes.

NGỌC ĐÔNG